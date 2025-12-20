台北斬人｜張嫌父母認屍拭淚稱兒子被炒後2年沒回家：找都找不到

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯今日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死5傷。張文犯案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



張文的父母住在桃園，他們在19日晚間就由警方帶走偵訊後返家搜索，張文父母認屍時拭淚稱自從已經2年沒見到兒子，張文因為當兵酒駕被開除後，幾乎都沒有回家，最後知道張文的消息是在做保全。「想找都找不到」。



張文的父母配合警方偵訊。（翻攝台媒）

據台灣警方表示，27歲的張文是空軍志願役，因為酒駕遭到處分後便離開空軍。後來曾當過保安。張文由於搬家戶籍遷移未申報，2024年底（去年底）的台灣軍隊教育召集令無法順利送達，桃園地檢署2025年7月11日對他依妨害兵役罪通緝。

警方調查指出，張文今年1月份至台北市中正區公園路20巷承租分租套房，在昨日（12月19日）犯下隨機殺人案，導致3死5傷，張文隨後也從誠品南西頂樓墮樓身亡。

警方除了搜索張文的台北租屋套房和案發前住的旅館，也前往張文曾與父母以及哥哥住在桃園市楊梅區一棟三層樓的獨立屋。案發後台北市中山分局警員就到張文父母住處，並且將張文父母帶回台北進行偵訊，並請張文父母勘驗張文遺體。

張文父母表示，張文堅持畢業後要去當兵，不顧家人反對，但在自從當兵酒駕被開除之後，幾乎都沒有回家，最後知道張文的消息是在做保全。

台媒報道指，張文因兩年多沒回家，原本在桃園的住處已經變成儲藏室，裡面只有以前的一些文學作品、英文書籍等資料，另外還有當兵的相關資料，連衣服都一件不剩，張文的房間，只有哥哥返家探視父母時偶爾會使用，平時幾乎都沒有人住。

張文父母拭淚稱，曾經想找過張文，但是卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以出乎意料之外。張文的哥哥則向警方表示，大概約5年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。

台網民再提《我們與惡的距離》：全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯。

值得關注的是，台灣2014年發生台北捷運隨機人殺人事件，主嫌鄭捷的父母曾在台北車站三度下跪道歉，事件被改編成台劇《我們與惡的距離》，句中兒子犯下隨機殺人案的母親曾說「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」，被奉為是該劇的金句。

鄭捷的父母曾當眾又跪又磕頭向罹難者家屬道歉，卻被現場民眾批評「沒誠意」、「演戲」。（翻攝東森新聞雲）

鄭捷的父母曾當眾又跪又磕頭。（翻攝自由時報）

此次台北發生連環斬人，有許多網民也以這句話針對想肉搜或追究張文父母責任的網民和媒體適可而止。