台北斬人｜57歲男英勇救人罹難今辦告別式　女兒：希望你不是英雄

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，全案共4死11傷。57歲余家昶第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止張文扔汽油彈見義勇為制止27歲疑兇張文，卻遭利刃刺殺身亡。首名罹難者余家昶在，不慎遭持刀砍殺一刀斃命，送醫不治。



57歲余家昶挺身而出，阻止張文隨機殺人惡行，當場遭其刺殺倒地，後不幸身亡。（threads圖片）

余家昶的家屬今日（1月3日）在台北市懷愛館舉辦告別式，余的大女兒在靈堂上啜泣弔念說，「多希望在處理完這一切之後，你會突然出現在我面前，跟我說一句『嚇到了吧』」。

57歲余家昶第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止張文扔汽油彈見義勇為制止27歲疑兇張文，卻遭利刃刺殺身亡。（翻攝台媒）

對於外界稱父親為英雄，她心情複雜說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，如果可以選擇，她寧願父親只是平凡地回家，而不是以這樣的方式被記住。

余媽媽懇請社會大眾不要指責張文的父母。（影片截圖：中天新聞網）

她表示，父親離開後，思念存在於他曾生活過的每一個角落，「時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。

她還引用作家余華「第七天」中的話形容失去至親的感受，「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕……在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

