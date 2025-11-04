陸配媽媽在台溺殺兩親生幼女　兩童死前劇烈掙扎極痛苦　刑期出爐

震驚全台的「碧潭溺殺2女童案」3日由台北地方法院宣判，35歲陸籍配偶簡姓女子，2024年7月在新北市新店碧潭涉嫌溺殺10歲與8歲兩名親生女兒。



檢方痛斥她為報復家人而殺害無辜女童，手段極端兇殘，求處無期徒刑；辯方則主張簡女罹患抑鬱症、自首認罪且深切懺悔，請求從輕判處8年徒刑。最終，合議庭由職業法官與國民法官組成，經3天審理後，認定簡女犯行明確，但仍考量其自首與精神狀況等情節，依成年人故意殺害兒童罪判處有期徒刑16年6月，全案可上訴。

鑑定醫師吳佳慶（右）出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與公婆（ETtoday授權使用）

「碧潭溺殺2女童案」母親簡女案發後被捕的畫面：

+ 5

簡女原為湖南人，曾在廣東經營自創護膚品牌，最高月入逾30萬元人民幣。2014年，她與任職於台商工廠的台籍男子白姓丈夫結婚，婚後育有2女。儘管為家中經濟支柱，她仍抱持「嫁雞隨雞」的傳統觀念，順從丈夫婚後無業、在家操作股票的生活方式。2022年，簡女因商務糾紛遭合夥人打瞎左眼，事業停擺又陷官司，經濟陷困。隔年7月，在丈夫主導下舉家返台，與老爺奶奶同住，生活作息與教養觀念衝突日增，婆媳關係日益緊張。

去年7月2日上午，簡女要求搬出與老爺奶奶分開住，卻遭丈夫拒絕，隨後又為家務與奶奶發生爭吵，情緒潰堤。她帶著兩名年幼女兒到新店碧潭，藉口拍照引誘孩子進入深水區後放手，眼睜睜看著兩人溺斃。檢方調查指出，小女兒曾一度掙扎爬回岸邊，卻被簡女騙說「下去救姊姊」，最終失去生機。兩名女童遺體解剖顯示肺部、胃部有大量潭水與矽藻，代表她們在溺斃前劇烈掙扎，死前承受極大痛苦。

【延伸閱讀】陸配亞亞遭前鄰居爆料常嫌台灣爛「不想待在這」 每早大聲播國歌（點擊放大瀏覽）

+ 6

案發後，簡女一度在潭邊發呆，徘徊至隔天下午又跳入潭中後上岸，當晚8點多前往碧潭派出所報案自首。警方與消防人員展開搜救，於晚間9點多尋獲2名女童遺體。簡女被依成年人故意殺害兒童罪嫌羈押，隔年10月遭起訴。

檢方指出，簡女犯案非出於一時衝動，而是以「報復」為動機，因與丈夫及老爺奶奶爭執，卻將怒氣轉向無辜的女兒，行為令人髮指。她在行凶後還傳訊息嗆老爺奶奶要他們「下跪道歉」，顯示心態惡劣。檢方強調，簡女雖自首，但未減省偵查資源，且即使不自首也難逃法網，不應視為減刑理由，請求法官勿忘已無法為自己發聲的兩名被害女童，建請判處無期徒刑、褫奪公權終身。

辯護律師團則反駁指出，簡女自始至終認罪悔過、毫無卸責之意，案發前長期承受婚姻壓力與婆媳摩擦，又因左眼失明導致抑鬱症發作，情緒崩潰而釀悲劇。她犯後主動自首，並在偵查與審理中全力配合。家人也多次出面為她作證，丈夫白男在修復式司法訪談中坦言，是父母與妻子間的衝突造成悲劇：

我沒資格責怪她。

甚至表明願等她出獄重建家庭。

辯方指出，簡女案發時情緒失控、病情惡化，並非預謀殺害女兒報復，而是企圖帶著孩子一起自殺。她無前科、素行良好，長期照顧孩子無微不至，丈夫形容她是「滿分媽媽」，老爺奶奶與小姑都誇她溫柔有耐心。鑑定結果顯示，簡女社會復歸性高，未來仍有改過機會，請求法官量刑從寬、判處8年徒刑。

審理期間，簡女情緒多次崩潰痛哭，甚至在庭上嘔吐、跌落座椅。最後陳述時，她哽咽道：

對不起，是媽媽的錯！媽媽不會再犯錯了！

表示每天都在懊悔，痛斥自己「喪盡良心」，願受懲罰、贖回母親與人的罪。她感謝司法與看守所人員善待，稱：

我就是罪人，不值得有好的人事物發生在我身上。

合議庭審酌全案後指出，簡女確實利用母女間的信任，使2名年幼女童進入水深處溺斃，造成家庭永遠破碎，犯罪惡性重大、危害極深。然而，被告自首、患有身心疾病、左眼失明、仍具勞動能力及高度社會復歸性，均屬可減輕刑度因素。法官最終部分採納辯方意見酌情減刑，但未依辯方請求輕判8年，而在檢方求處無期與辯方求8年之間，判處有期徒刑16年6月，全案仍可上訴。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】