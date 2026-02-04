台南市派出所外隨機襲擊案　情困男持足療刀刺傷一男一女

台灣台南市周二（3日）發生隨機持刀襲擊案，29歲疑兇被指因感情受挫，晚上持工作用的足療刀衝出馬路，攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方。被攻擊男子逃進派出所，仍被疑犯窮追猛刺。警員隨即衝出將其制服，男傷者則爬進派出所倒在值班櫃台前，疑犯所用兇器也於隨後曝光。



2026年2月3日，台灣29歲陳姓男子疑似因感情受挫，晚間持工作用的足療刀，在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女。 圖為案中兇器。（聯合報圖片）

圖為2026年2月3日，台灣29歲陳姓男子疑似因感情受挫，晚間持工作用的足療刀隨機攻擊民眾，被攻擊男子逃向派出所。 （聯合報圖片）

過斑馬線男女受襲 男傷者逃向派出所求救

台灣《聯合報》報道，台南市消防局於晚上8時許接獲報案，指金華派出所內有民眾受到刀傷，需要緊急救護。救援人員趕抵後，將50多歲、腹部被刺傷的李姓男子，以及20多歲、背部受傷的葉姓女子，同送往成大醫院救治，2人送院時均意識清醒，均無生命危險。至於涉案的29歲陳姓男疑兇，也因大拇指受傷送往其他醫院治理。

警方公布，遇襲男女互不認識，也稱不認識逞兇疑犯。兩人在金華路上走斑馬線時，突遭陳嫌攻擊。陳任職於附近足療店，以上班使用的足療刀當武器，先刺傷李姓男子的腹部，再劃傷葉姓女子的背部；李男受傷趕緊向金華派出所求助，警方也迅速制服逮捕嫌犯。

圖為2026年2月3日，台灣29歲陳姓男子疑似因感情受挫，晚間持工作用的足療刀隨機攻擊民眾，被攻擊男子逃進派出所倒在值班台前。 （聯合報圖片）

圖為2026年2月3日，台灣29歲陳姓男子疑似因感情受挫，晚間持工作用的足療刀隨機攻擊民眾，被攻擊男子逃向派出所，多名警員衝出處理，將陳姓疑犯制服。 （聯合報圖片）

29歲疑犯足療店上班 初步確認精神無異常

警方指出，經初步調查，逞兇的29歲男子疑因感情因素，近期精神恍惚，傷人動機正進一步調查中。於晚上稍後時間，警方也公布其使用的兇器照片。據指出，陳被捕後一言不發，但初步確認精神並無異常。