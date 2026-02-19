台灣吊車大王擁4妻初二怎回娘家？豪花140萬台幣解決　霸氣不偏心

台灣竹北「吊車大王」胡漢龑身家破30億元（台幣，下同），為啟德機械起重工程公司的創辦人，擁有4個妻子、14個兒子，但大年初二該回哪個娘家？沒想到，他直接花140萬全帶出去旅行，帶岳父、岳母一團38人出團，出手霸氣又有孝心！



胡漢龑人稱「竹北吊車大王」，是啟德機械起重工程公司董事長，不僅斥資40億元打造「白宮」總部，還花6億元蓋「竹北羅浮宮」8層豪宅，身家令人咋舌；而他雖有錢，卻不忘做公益，去年花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，他提供罹難者每人1萬元、受傷者每人3000元慰問金，還派出全新2台推土機到災區搶救，愛心不落人後。

吊車大王砸140萬，帶家人去韓國旅遊。（facebook@啟德機械起重工程-股公司）

吊車大王擁4妻 初二回娘家該怎辦?

胡漢龑不僅是重機械界傳奇人物，愛情史也相當豐富，擁有4妻14子女，家庭生活美滿，不過大年初二回娘家該怎麼辦？直接全帶出去玩！事實上，他曾經在初二帶著家人到韓國濟州島5日遊，而且整團超龐大，光是家庭一團就有38人。

吊車大王砸140萬 帶38人去韓國

這趟旅遊行程也超奢華，包括汗蒸幕體驗、藥泉寺、雪綠茶博物館，甚至入住濟州神話世界五星級飯店「藍鼎酒店」。而且一家人相當有愛，都穿上吊車大王最愛的東北大花外套，直接成了旅遊團服。

胡漢龑出手就是霸氣，這一趟行程每人3萬6000元，38人就耗費近140萬，眼睛連眨都沒眨，超級孝順父母、疼愛家人。

