台名嘴郭正亮上直播節目「突眼歪嘴斜」嚇親觀眾　主持人曝光病況

台灣前立委郭正亮經常上節目評論時事。3月25日他出席中天新聞節目《綠也掀桌》直播時，被觀眾發現臉部出現不對稱情況，畫面曝光後引發網友關心，留言提醒他注意身體狀況。



郭正亮在節目結束後也隨即就醫檢查，主持人「鯊鯊主播」李珮瑄事後更新狀況，表示經醫生評估為感冒引起的顏面神經失調，屬初期且症狀較輕。

台灣前立委郭正亮（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

郭正亮直播突「眼歪嘴斜」 極詭異畫面曝光：

當天直播過程中，郭正亮與李珮瑄對談到一半，網友陸續在留言區指出他「臉有點不對稱」、「嘴角看起來歪一邊」、「眨眼似乎不太一致」，並提醒他盡快就醫確認。李珮瑄也在節目中轉達觀眾的提醒與關心；郭正亮當下摸了摸臉部，自行推測可能與顏面神經相關，並表示會在結束行程後去檢查。

直播結束後，李珮瑄在Facebook發文說明，郭正亮已在下節目後看診，醫生研判是感冒引起的顏面神經失調，且屬初期、症狀輕微。她也轉述郭正亮對觀眾的關心表達感謝，並向外界報平安。

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