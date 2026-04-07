習鄭會懶人包｜鄭麗文訪陸行程曝光　盤點歷次國共領導人會晤重點

國民黨主席鄭麗文7日出訪中國大陸，先抵達上海、南京，再轉往北京，外界預期10日與中共總書記習近平會面。從2005年以來，國共兩黨主席共會面四次，習鄭會將是第五次。國共領導人會談除了反映當時的兩岸關係，也牽動中美台地緣政治變化。



國共兩黨領導人會晤，自1949年國共內戰兩岸分治後，直到2005年才首次「破冰」。在這21年的往來過程中，因中共領導人無法來台的限制，國民黨領導人乃至於整個藍營政黨領袖登陸與中共總書記會晤的次數已達將近30次，加上新加坡的習馬會，這些面對面互動交流，對兩岸關係發展影響深遠。

3月30日，國民黨主席鄭麗文於國民黨中央召開記者會，證實獲中共中央及總書記習近平邀請前往中國大陸訪問，除表達感謝，也欣然接受這項邀請。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文訪陸行程及歷次國共領導人會談重點：

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2005年「胡連會」

2005年4月29日，時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤，在人民大會堂進行了舉世矚目的歷史性會晤，國共兩黨領導人在時隔一甲子後，首度面對面會談。會面前，連戰感性提及：「這趟北京之行，對我來說，走得不容易，來得也不容易。」一番話道盡了當時的艱辛。身為1949年後首位「破冰」訪問中國大陸的國民黨主席，連戰此行不僅打破僵局，更成為國共兩黨領導人自1945年以來的首次會晤。

這場為期八天的「和平之旅」自4月26日從台北啟程。中共當時以最高規格接待連戰一行，並曾準備「熊貓厚禮」欲贈予台灣，惟當時台灣方面有所顧慮，最終婉拒了這份美意。

29日下午3時，連戰和胡錦濤在人民大會堂北大廳的歷史一握，象徵國共關係進入新的歷史階段。雙方致辭後，隨即移師「福建廳」展開小範圍閉門會談。據中共官員透露，近一個半小時的會談氣氛十分融洽。會後，雙方以新聞公報形式發表「兩岸和平發展共同願景」，達成在「九二共識」基礎上促進恢復兩岸談判等五點共識。

值得一提的是，會談地點選在「福建廳」其實別具深意。國民黨大陸事務部主任張榮恭指出，1972年美國總統尼克遜（Richard Nixon）訪華與周恩來會談時，地點同樣在此。他表示，選擇福建廳是因福建曾是冷戰的最前線，如今則轉化為促成和解的象徵。

2008年「胡吳會」

2008年5月20日馬英九就任台灣的總統後，國民黨主席吳伯雄於同月28日率團赴陸，與中共總書記胡錦濤舉行歷史性的「胡吳會」。吳伯雄此行不僅肩負轉達馬英九就職演說理念的任務，更背負著兩岸直航包機、陸客來台和兩岸直航的選前支票，是象徵兩岸關係重啟良性互動的開端。

26日，國民黨主席吳伯雄率國民黨訪問團踏上中國大陸，為「胡吳會」重頭戲揭開序幕。「胡吳會」下午2時在北京人民大會堂登場，經過一個小時的會談，在九二共識下，國共對海基、海協兩會恢復制度性協商的共識相當高，胡錦濤更以「用最短的時間，恢復兩岸復談」回應。同時，吳伯雄轉達日前馬英九的口信，表達7月實現直航包機、中國大陸觀光客來台的希望，胡錦濤也有比較清楚的回應，以為未來兩岸關係的良性互動累積互信。

海協會於6月初完成改組，隨即啟動海基、海協兩會的復談機制，進而促成「陳江會」。海基會董事長江丙坤於6月登陸訪問，並在13日與海協會會長陳雲林簽署「周末包機」與「陸客赴台觀光」兩項協議。同年12月，兩岸基本實現直接「三通」，也就是兩岸間雙向的直接通郵、通商與通航，協商成果逐步落實。

2015年「習朱會」

2012年11月習近平當選中共總書記後，國共雙方雖曾有過「習馬會」的構想，但隨著2014年底馬英九辭去國民黨主席而一度未能實現。直到2015年1月朱立倫接任國民黨主席後，兩岸領導人會面才出現轉機；同年4月24日，國台辦發言人馬曉光正式證實，國共兩黨領導人將在北京碰面。

2015年5月2日，朱立倫率團啟程赴陸參加「第十屆兩岸經貿文化論壇」，並於4日在北京人民大會堂與習近平舉行「習朱會」。這場會面不僅是睽違六年來國共兩黨領導人的再度對話，更具有重要的政治指標意義。

在會談中，雙方均強調堅持「九二共識」。習近平重申反對台獨的立場，並對「兩岸命運共同體」提出五點主張；同時，他也表達對隔年大選情勢的關注；朱立倫則先闡述台灣民眾關心的國際空間，希望兩岸能在環境保護、區域和平及經濟領域攜手合作，並期盼台灣能參與亞投行、一帶一路或 RCEP，在國際空間上有所作為。

2016年「習洪會」

2016年蔡英文當選台灣的總統，在5月民進黨政府正式上任後，兩岸關係轉入僵局。在此背景下，時任國民黨主席洪秀柱於11月1日赴北京與中共總書記習近平會晤，這不僅是洪秀柱首次以黨主席身分訪陸，更是習近平確立「習核心」地位後的首場國共領導人會談。

雙方於下午四點在人民大會堂見面，互以「習總書記」、「洪主席」相稱。在各自公開致詞3分鐘後轉入閉門會談，隨後又進行了15分鐘的交談。與以往國共領導人會面、習馬會後安排晚宴的慣例不同，洪秀柱並未與習近平餐敘，而是改由中共政協主席俞正聲宴請所有代表團成員。

雙方均重申在反對「台獨」的立場上，持續兩岸的交流合作。習近平強調兩岸是割捨不斷的「命運共同體」，對兩岸關係發展提出六點意見。同時也提及國共兩黨自2005年以來，對兩岸關係和平發展做出的貢獻已寫在歷史上，「公道自在人心」。洪秀柱未直接講出「一中各表」，但將九二共識定義為「求一中原則之同、存一中涵義之異」，會後她也表示此次會面證明，兩黨政治互信基礎、兩黨共同追求未來和平發展目標，以及共同反對台獨危害台海安全的認知「三不變」。

2026年「習鄭會」

國民黨主席鄭麗文自2025年10月當選以來，多次表達與中共總書記習近平會面的積極意願。2026年3月30日，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤表示，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問中國大陸。對此，鄭麗文隨即表示感謝並欣然接受，她將率團於4月7日啟程，展開為期5天的參訪行程，而各界關注的「習鄭會」預定10日登場。

針對這場睽違10年的國共領導人會晤，國民黨副主席張榮恭分析，此行陸方邀請鄭麗文訪陸的呈現方式，與2005年「胡連會」前中共中央總書記胡錦濤邀請前主席連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，不但並非失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

根據行程規劃，鄭麗文一行將於7日由松山機場啟程，於下午飛抵上海，隨即搭乘高鐵前往南京；次日將赴中山陵謁陵，再返回上海；鄭麗文預計在9日上午與台商座談，下午搭機轉往北京，並可望在10日與習近平會面。11日參訪中國大陸企業、與台商座談後，鄭麗文將於12日搭機返台。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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