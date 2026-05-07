前中天主播「馬德」涉共諜案　收陸資誘台軍拍投降片　或重判12年

綜合台媒報道，台灣中天前主播「馬德」林宸佑遭台灣檢方指控涉嫌收受大陸資金充當「共諜」，並配合大陸方進行輿論操作，充當洗黑錢「白手套」，協助行賄台灣軍方人員取得軍事機密等，被以台灣《反滲透法》、《貪污治罪條例》及《洗錢防制法》等3項罪名起訴，要求判刑5年至7年，合併求處12年徒刑。



林宸佑自今年1月17日起遭收押禁見至今，台灣檢方起訴後也再次提出聲押禁見，預計今日（7日）移審法院，決定是否繼續羈押。



據台媒《聯合新聞網》報道，台灣橋頭地檢署去年偵辦多起台灣現役軍人拍片效忠解放軍的「共諜案」，陸續聲押7人獲准，由於拍片者均有收取中國大陸人士提供的報酬，檢方均依貪污治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。

其中一名率先被起訴的海軍陸戰隊中士陳瑞勇，去年因積欠卡債找上融資公司，反被大陸情治人員吸收，透過自稱「吉祥」的大陸人士收取20萬元（台幣，下同），自拍手持五星紅旗的影片，並透露賴清德的訓勉部隊情報，被檢方依違反台灣「國家安全法」等罪被起訴，並建議法院從重量刑。

台灣中天前主播林宸佑。（林宸佑Facebook）

此次台灣檢方依據陳瑞勇涉案所查獲事證，循線再查出林宸佑也涉入其中，1月16日發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給台灣軍人，經檢察官周韋志回覆後，獲准聲押禁見林宸佑及5名台軍官兵。

其中，檢方指出林宸佑原為某電視公司新聞記者兼主播，另經營YouTube頻道「馬德有事嗎？」。檢調查出，他長期與暱稱「黃厄蘭」的大陸人士合作，接受指示，製播涉及台灣政治議題影片。

此外，檢調還查出，林宸佑於去年台灣大罷免期間，通過電視台、社交媒體等發布反罷免宣傳，包括製作「戳破綠共六大陰招」、「大罷免大完封」，內容涉及反罷免、台美關稅以及綠營市長初選等議題。

林宸佑更在影片上傳後將觀看數據、流量截圖回傳給資助者，成功獲得4325顆泰達幣（USDT）當報酬，約合台幣13萬元。其中一支談論民進黨台南市長初選的影片，單次就獲得2000顆泰達幣，報酬最高。

橋頭地檢署歷經近4個月偵辦，昨日偵查結案，並依貪污、反滲透法、洗錢等罪嫌起訴林宸佑等7人，其中林宸佑涉犯貪污、反滲透法、洗錢等罪，各求刑7年、5年、5年，今起訴卷宗已移送至橋頭地院，法院將於今日召開接押庭，審理是否續押林宸佑等人。