台灣中南部旱情嚴重　日月潭「九蛙疊像」全露出水面

台灣多個縣市乾旱缺水，中南部的旱情尤其嚴重，台南、高雄、嘉義等多個縣市的水庫浮現出「沙洲小島」。

為配合彰雲農業灌溉用水，日月潭蓄水率跌破六成，著名景點「九蛙疊像」皆露出水面，且地面出現乾涸龜裂的情況。



根據水利署即時水情統計，3月19日，日月潭水庫有效蓄水量為7323.25萬立方米，水位高度距離滿水位748.48米落差已達7.7米。

由於日月潭水位續降，日月潭國家風景區管理處啟動碼頭浮排、引橋拖離等措施，在潭區被稱為「神祕黑洞」的溢流井亦整個外露，成為旱象奇觀。

管理日月潭水庫的大觀發電廠介紹，溢流井是為了避免潭區水位太高的安全機制，當水量過多時會從溢流井排往下游的溪流，防止日月潭過度蓄水。由於久旱不雨，又需要配合下游春耕調度放水，水位下降，溢流井才會整個外露。

台灣電力公司表示，春耕插秧需水高峰已過，可望減輕日月潭的供水壓力，預估潭區供水量在3月21日起可從目前的每秒20噸（20CMS）降至每秒10噸，減緩水位下降速度。

中南部旱情嚴重亦影響農業灌溉及農作物生長，短期蔬菜也因缺水影響，農民不得不延後耕作，可能會影響全年的蔬菜供應。

台灣南部地區水情拉響警報。《台灣水庫即時水情》顯示，台南與高雄供水共用的南化水庫，有效蓄水率僅剩40.2%；全台最大，嘉義與台南共用的曾文水庫，蓄水量更創近年新低，上周蓄水率僅剩11.2%。

高雄市府政建議3月底調整水情橙燈減量供水，以加強民生及灌溉節水力道控管水源。台灣水利署指出，將密切關注水情及降雨變化，呼籲民眾節約用水。