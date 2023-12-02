遊台注意！港人到台灣旅遊發現悠遊卡餘額被領光　網民：快報警

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，一名香港旅客日前來台灣旅遊，沒想到發現持有的4張悠遊卡都已經失效，經查才知餘額竟被別人登記後領光。據了解，該旅客曾在Facebook社團「599坐火車慢遊台灣」分享過自己的4張悠遊卡，但因為卡號沒有隱藏，疑被吳姓有心人士「記名申請退款」，事件在香港和台灣都引發熱議。



該名香港旅客日前在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文提到，他11月28日入境台灣，結果4張悠遊卡全都不能用了，機場捷運站職員表示，卡裡的餘額已被領光，於是他只好打去悠遊卡公司詢問。

該香港網民在臉書上發文。（FB截圖）

承辦人員經查表示，一個姓吳的人11月26日記名申請退款，所以該香港旅客的悠遊卡已失效。該旅客回憶，「我只在這個社團放過4張悠遊卡的相片，也沒有防人之心將卡號隱藏，雖然裡面錢不多，但心裡確實很不爽，是否該報警？」

台灣網民在香港旅客文章下方回應表示歉意並提供解決辦法，「抱歉台灣讓你失望了！」「台灣的捷運站到處有監視器，再加上具名申請退款，一定可以找到人，請您務必報警，很快就可以抓到盜領的人。金額雖小，但此風不可長」、「支持報警處理，先前的貼文也先截圖保留證據」。

該名香港旅客也表示，將會遵從大家的建議報警處理，他也不忘以自己的教訓提醒大家，在網絡上發照片時要留意個人資料，別讓不法之徒有機可乘。

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