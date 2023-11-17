大陸網紅遊台5日苦勸「千萬不要來台灣」 排錯隊呻：自己被騙了…

台灣夜市時常成為觀光客爭相前往的景點，就連台灣民眾也愛不釋手。不僅可以品嘗到各地特色美食與台灣小吃，連服飾、遊戲、生活用品都一應俱全。日前有一名中國大陸YouTuber分享到台中逢甲夜市的遊記，對於食物的多元感到新奇，同時也勸大家「千萬不要來台灣」，讓不少網友笑翻。



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YouTuber Mason時常在個人頻道「Mason sgk环球遨游」分享到各處旅遊的影片，近期他去到台灣遊玩，同時分享在台中的旅遊記事。而台中知名夜市「逢甲夜市」美食多元，讓Mason稱台灣到處都有夜市，自己才來四到五天、就已經胖了至少三公斤。

Mason隨即帶著觀眾逛逢甲夜市，發現有不少的美食，包括：麻油雞、烤杏鮑菇、糖葫蘆、黑輪店、干貝燒等，其中的冷滷味攤讓他感到新奇，除了配料可以自己夾還可以直接食用。後來，Mason選擇了經典小吃「大腸包小腸」，認為其中的黃瓜讓口感變得更好與解膩且大腸與小腸一同吃下肚也美味，接著還吃了在地大排長龍的「黑輪店」，認為黑輪是麵粉的口感，有些配料也是越嚼香氣才會跟著出來。

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途中在逛夜市的時候，有間原先Mason以為大排長龍的攤位是肉類相關美食，沒想到竟然是一家已經有好幾年歷史的地瓜球，讓他笑稱自己被騙了。同時，他也點出了台北夜市與逢甲夜市的不同，稱台北夜市吃的都在兩邊、逢甲夜市則是只在一邊，他也認為像是逢甲夜市這樣的規劃比較方便。

Mason勸觀眾千萬別來台灣，如果不想增肥又想瘦身千萬別來，因為台灣到哪都有夜市，不小心就會吃胖好幾公斤。不少台灣網友稱「我發現你食量不大，才沒吃幾樣就飽了」、「其實台灣很多大廟旁周圍有超多小吃。有廟的地方都養富很多小攤販。」、「來台灣就是要吃，沒胖個10公斤回去是我們招待不周」、「台灣就怕怠慢了客人，没讓人吃飽很失禮」、「減肥後再來」、「來台灣不胖幾斤表示你沒來過」。

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