哪吒的故事被搬上銀/熒幕無數次，今年夏天，這個中國傳統神話故事中的形象又一次以動畫片的形式，呈現給觀眾。這部名為《哪吒之魔童降世》（下稱《哪吒》）的動漫在中國內地甫一上映，就引起熱烈的口碑和反響。煙燻妝、羊角辮，性格離經叛道的哪吒，撐起的故事卻擁有一個碩大的世界觀和被完全顛覆的神話體系。網友們評價說：「《哪吒》讓人看到了中國動漫的夏天。」 在6月，一場在日本大阪舉辦並且在神戶和奈良巡展的展覽，同樣引起關注，「中國動漫日本行—從水墨中來」展是中國動漫第一次以國家的名義走出國門，甚至來到了動漫產業發達的日本進行交流，成為國漫出海的成功案例。 遍地開花、評價不錯的作品，頻繁地開拓市場和海外輸出，一切的一切背後，這是否真的意味中國動漫已經迎來平穩發展的時期？

2019年，中國影壇出現兩部現象級的電影，《流浪地球》改編自雨果獎得主劉慈欣的同名小說，被媒體譽為開啟了中國的科幻片元年。另一部暑假檔的《哪吒》則被視為近年來中國動畫電影中的一匹黑馬，這齣由80後導演餃子執導的作品，已經躋身中國電影史上票房第二位。

暑期檔的動畫電影《哪吒》，已經一躍成為中國電影票房史的第二位。（《哪吒》劇照）

今年年初，一部《白蛇：緣起》讓人看到了中國動漫片出現逐漸升溫的苗頭，票房超出預期，在內地知名社區網站豆瓣上，這部電影超過39萬人點評，評分達到7.9分（滿分十分）。如此看來，《白蛇》的確可以視作是一個驚喜，至少它首先促使觀眾關注動漫。

中國動畫電影在這幾年快速佔據銀幕，再早幾年，從《魁拔之十萬火急》（2011）、《熊出沒》（2014）、《西遊記之大聖歸來》（2015）、《大魚海棠》（2016）等等，每年都有幾部動畫片在電影市場分得一番田地，賣座並且評分不差。

今年年初，一部《白蛇：緣起》讓人看到了中國動漫片出現逐漸升溫的苗頭。（《白蛇：緣起》劇照）

今年的《哪吒》，由年輕導演執導，聯合多家出品和製作公司，其中成都的可可豆動畫影視有限公司就是導演餃子自己創辦的公司。這家公司成立時間不足十年，卻成長迅速，此類動畫公司在中國的動漫行業並不少見，《白蛇》的製作公司追光動畫就是一家成立於2013年的動畫公司，團隊不足200人，但是已經製作出《小門神》和《白蛇》兩部賣座動畫電影。追光動畫的聯合創始人于洲曾經透露《白蛇》的實際製作情況，預算大約為一千多萬美金，成本還不足荷里活動畫電影的二十分之一。

製作了《白蛇》的追光動畫，也出品了《小門神》等一些列動畫電影。（網上圖片）

動畫電影是一個勢頭，另一邊廂，長篇動畫片近年來也值得大家關注。如果你對現在國產動畫片的印象還停留在《藍貓淘氣三千問》、《大耳朵圖圖》或者《喜羊羊與灰太狼》，那麼你和現在的90後、00後聊一下，會欣喜發現，他們可以脫口而出許許多多你未聞過的作品。從《果寶特攻》到《秦時明月》，以及最近的《狐妖小紅娘》、《全職高手》，這些作品製作不俗，擁有一定數量觀眾群體，並且有的走出海外，打造出自己的形象。

《哪吒》的票房再創新高，出品方光線傳媒股價逆勢大漲。（視覺中國）

上世紀九十年代以前，中國內地並沒有「動漫」一詞，動畫和漫畫沒有統一稱呼，1998年一本資訊類月刊雜誌《動漫時代》，讓這個詞深入人心，並漸漸形成了新興的產業—動漫產業，習慣上包括動畫、漫畫以及遊戲。當下，動畫電影、動畫片以及背後支持的漫畫衍生的遊戲，逐漸形成一個不同題材、製作水平層次不一，並且受到各路文化影響的多元龐大生態體系。形成生態之後，中國動漫或許也將迎來更嚴峻的考驗，那就是如何突破和發展？

中國動畫片有近百年歷史

回顧歲月，中國動漫已經走過近百年歷史，曾經一度也是引以為傲的存在，出現不少經典影像，在國際舞台上收穫甚豐。中國第一部動漫出現的年代，可以視作中國動漫產業的萌芽和探索期。1922年，萬氏兄弟（萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵、萬滌寰）拍攝了中國第一部廣告動畫片《舒振東華文打字機》，這部動畫製作簡陋。當時，萬氏兄弟尚未掌握動畫製作的技術，他們使用印書的技術，將動畫的背景用白紙印出來，用複印機印了很多背景，然後一張張在上面畫。這部動畫廣告的製作，讓萬氏兄弟從此抱着創造屬於中國人自己的動畫的信念，開啟了中國動漫的探索時期。1935年，萬氏兄弟出品了中國第一部有聲動畫《駱駝獻舞》；1941年，世界第四、亞洲第一部長篇動畫電影《鐵扇公主》在上海上映，由萬籟鳴、萬古蟾這對孿生兄弟聯合執導兼主繪。

萬氏兄弟（左起萬古蟾、萬籟鳴、萬超塵）拍攝了中國第一部廣告動畫片《舒振東華文打字機》。（網上圖片）

新中國成立以後，中國動畫片開始了穩定發展的時期。1957年，上海美術電影製片廠成立，是中國第一家獨立攝製美術片的專業廠。中國動漫史上的里程碑《大鬧天宮》誕生於此。1959年，萬籟鳴從時任製片廠廠長的特偉手中接過任務，旨在「貫徹中國美術片要走民族風格」的方針，他和唐澄聯合執導了這部經典的動畫片。1961年，影片正式上映，當時製作條件沒有數碼化，全憑手工繪製，一般來說，十分鐘的動畫要7,000到10,000張原畫，50分鐘的《大鬧天宮》上集和70分鐘的下集，僅僅繪製就花費了兩年。當時對畫工和內容的追求精益求精，沒有數碼技術的加持，也使得製作過程全憑藉過人的手工技巧，那一時代，迎來了中國動漫史欣欣向榮的時代。

中國動漫史上的里程碑《大鬧天宮》誕生於上海美術電影製片廠。（網上圖片）

這部動畫隨即在國際動漫舞台激起浪花，獲得了大大小小的國際獎項，誕生了中國動畫史上經典的銀幕形象—孫悟空。2019年6月的上海國際電影節上，還放映了全新修復的4K版本《大鬧天宮》，向這部中國經典動畫致敬。

從1978年開始，中國進入改革開放年代，這一時期是二十世紀中國動畫片繁榮的年代，各個動畫製片廠百花齊放，產生了一批優秀動畫片，代表當時中國動畫片製作的最高水平。例如《哪吒鬧海》（1979）、《三個和尚》（1980）、《黑貓警長》（1984）、《葫蘆兄弟》（1987）等。這一時期，中國動漫的社會影響和國際聲譽大幅度提升，因為這些作品往往製作精良，以《葫蘆兄弟》為例，它是一部剪紙動畫片，因為其預算最少，並且製作周期被壓縮為一年半到兩年，但是最後完成的作品，不僅主角形象各異，並且場景豐富。甚至葫蘆娃的形象一直流行到當下，用潮流的話來說，是一個大IP（Intellectual Property）。

葫蘆兄弟的形象一直流行到現在，成為大IP。（視覺中國）

回溯歷史，世界上公認的第一部動畫片出現時間是1906年，由英國人布萊克頓（J. Stuart Blackton）創作的《滑稽面孔的幽默字體》。相比較看，中國動漫的起步並不算晚。甚至當今動漫世界的領頭羊日本，其動畫發展史都晚於中國許久，才逐漸發展起來。日本動漫大師手塚治虫就是受到萬氏兄弟的《鐵扇公主》影響，決定從事動畫創作。

繼續閱讀：

【中國動漫．二】中國已成動漫第一生產大國 還缺什麼？

更多閱讀：

【香港塗鴉】城市牆壁上的色彩 小眾街頭藝術悄然成風

【香港塗鴉】藝術喚起人文關懷 街頭空間到底如何利用？

【街頭表演】悠久街頭風俗 漸成城市風景

【街頭表演】被擠壓的城市空間 藝術在夾縫中生存

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《<哪吒>開啟國漫新紀元 走過百年之路 變與不變間摸索》，網上標題為編輯重擬。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。