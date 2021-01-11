2021，新年伊始，全球財經圈最大的新聞之一，應該就是特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）取代了亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），成為新的全球首富。而Tesla的市值也超越Facebook，成為全球第四大科技股，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜三家市值過萬億美元的公司。

過去十個月，Tesla股價的漲幅超過十倍，一家公司就等於豐田（Toyota）、通用（General Motors）等傳統汽車企業的市值總和。這種「不講道理」的暴漲，也使得試圖做空Tesla的華爾街「大空頭」損失慘重，賬面損失超過400億美元，創下華爾街做空機構有史以來最大「慘案」。

Tesla市值暴增背後，到底是新能源汽車時代已經到來，還是巨大的泡沫，恐怕只有時間才能給予答案。

特斯拉創辦人馬斯克成為2021年新的全球首富。（路透社）

中國汽車市場受追捧

投資者看的不是當下，而是未來，中國內地又是全球汽車業的最大市場。過去一年，Tesla汽車在內地市場廣受中產階級追捧，也在很大程度上刺激了Tesla的股價。

華爾街空頭們的慘重損失，或許在於錯判了汽車業的轉型速度，雖然Tesla去年賣出的汽車還不到50萬輛，但在內地市場上，Tesla依靠持續不斷地降價，已經對傳統汽車廠商造成很大威脅。

2020年，Tesla在內地的車型連續降價七次；2021年元旦，Tesla又將新車Model Y降價近三分之一。這樣的一個降價幅度，讓內地消費者在元旦期間擠爆了Tesla在中國的官網和各地的門市。

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+ 4 + 4 + 4

1月3日，來自Tesla上海某門市的圖片顯示，店內人頭湧湧，很多前來諮詢和體驗的客戶完全忘記了疫情防控期間要求的「社交距離」，倒像是十年前內地春運期間的火車站售票大廳。

有意思的是，Tesla的瘋狂降價，未有對中國本土新能源車競爭對手的銷量造成多大影響，包括蔚來、小鵬、理想等新銳造車公司在去年普遍達到了近三位數的增幅，股價更是坐上了直升機，最高漲幅超過11倍，跟隨Tesla股價一起飛揚。

蔚來、小鵬、理想等新銳造車公司在去年股價最高漲幅超過11倍。圖為蔚來汽車。（蔚來圖片）

顯然，Tesla的持續擴產和降價，就像給新能源汽車打了一個大大的廣告，也順勢拉動了同類車型的銷量，這在內地市場尤為明顯。Tesla位於上海浦東的超級工廠在去年已經達至25萬輛Model 3的產能。

2018年10月17日，Tesla以9.73億元人民幣投得上海臨港裝備產業區一塊約86.5萬平方米的土地，距離上海市中心約1.5小時車程，建設這家工廠所需的50億美元資金大部份來自中資銀行。根據馬斯克的計劃，上海工廠的年產量將在2021年後達至55萬輛，而此次Model Y的國產化，將是實現二期工廠規劃產能30萬輛的「殺手鐧」產品。

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《Tesla市值超越FB 馬斯克的瘋狂在訴說什麼》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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