菲律賓遠稱不上民主　國際刑事法院代表不了法治

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）被逮捕並被送往海牙一事持續發酵，人們關注杜特爾特後續會面臨何種命運，感慨杜特爾特從香港回菲勇氣的大有人在，唾罵小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）政府毫無底線的也不在少數。這件事情的確摻雜着菲律賓國內的家族政治鬥爭，民主和法治已經是家族政治鬥爭的遮羞布。

但是正如菲律賓國內家族鬥爭的政治狀況遠稱不上民主，位於海牙的國際刑事法院事實上和法治司法公正毫不沾邊。是菲律賓政客們操弄了民主，同時利用了法治。而國際刑事法院摻和進入複雜的政治鬥爭，再次說明了它的權威性已喪失殆盡。

國際刑事法院成立於2002年，總部設在荷蘭的海牙，是一個可以對犯有戰爭罪或危害人類罪的個人提起訴訟的常設法院。但它並不是聯合國的主要司法機關，雖然得到聯合國大會的認可，但在法律上和職能上都獨立於聯合國。

2025年3月11日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）晚上被押解上一架專機，其女兒副總統莎拉（Sara Duterte）發聲明指父親正被送往荷蘭海牙。從網上的影片的可見，杜特爾特在工作人員押解下登上一架飛機。杜特爾特另一名女兒Veronica Duterte則在IG上發限時動態，控訴父親被強行押解上飛機。（X@ABSCBNNews）

成立之初國際刑事法院的權威性和代表性就不足。國際刑事法院的管轄權基於《羅馬規約》，但截至2025年，僅有120多個國家簽署該規約，美國、中國、俄羅斯等大國均未加入。

美國長期公開反對國際刑事法院對非締約國公民行使管轄權，並通過立法限制與其合作。國際刑事法院曾試圖調查2003年至2004年美國士兵在阿富汗的戰爭罪行，但在美國總統特朗普威脅實施制裁後，國際刑事法院宣佈「暫緩」相關調查。

自2004年以來，國際刑事法院已對60人發布逮捕令，但僅有21人最終被送往海牙，除了以色列總理內塔尼亞胡、普京和杜特爾特，國際刑事法院迄今審理的案件幾乎全部涉及撒哈拉以南的非洲國家，如剛果、烏干達、蘇丹、尼日爾等。對非洲國家頻繁起訴，而對美國在阿富汗的戰爭罪視而不見，這種不平衡引發非盟的強烈反對，認為其存在「針對性司法」。

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙。杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時，從杜拜飛往海牙。杜特爾特的小女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）在其IG發限時動態控訴，父親在8小時的飛行途中僅獲一份三文治。（IG@veronicaduterte，X@ABSCBNNews）

從某種意義上，國際刑事法院的司法理念和制度架構由西方國家主導的，非西方國家在高級職位中的代表性不足。這種「西方中心主義」使得其裁決常被質疑為反映西方價值觀而非全球共識。

在現實運行中，國際刑事法院已經淪為了部分國家進行地緣政治鬥爭的工具。比如俄羅斯總統普京被起訴本質上是烏克蘭戰爭的外延。杜特爾特因反人類罪在2021年9月被國際刑事法院正式調查，和美國在背後煽動，試圖打壓親華的杜特爾特政府密不可分。

從本質上講，對國際刑事法院的認識不應該將它同司法公正和法治建設聯繫起來。國際刑事法院一開始就是西方主導的自由主義國際秩序下民主法治理念的擴張與延伸，在國際政治博弈和主權國家內部鬥爭的雙重加持下，國際刑事法院只是讓局勢更加複雜的披着法治外殼的工具。