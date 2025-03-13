杜特爾特被捕引菲律賓民眾兩極反應　小馬可斯對付政敵或適得其反

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在中期選舉前被捕，加劇政局動盪不安。儘管總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）強調逮捕行動符合法律程序，但仍有輿論指，小馬可斯政府迅速執行國際刑事法院（ICC）逮捕令，將杜特爾特送往荷蘭海牙，與這兩大家族的政治鬥爭脫不了關係。



菲參議院議長埃斯庫德羅（Francis Escudero）3月12日敦促各方避免利用此事煽動黨派之爭，並指杜特爾特因涉嫌反人類罪被捕是一個嚴重問題，不應被任何人用來謀取政治利益。

分析：小馬可斯對付政敵是一場賭博

菲律賓5月舉行中期選舉，高齡79歲的杜特爾特已宣布將再次競選達沃市（Davao）市長。他被捕前在香港一場菲中期選舉競選集會上受到數以千計支持者的熱烈歡迎，說明他依然有高支持率和影響力。

小馬可斯在任期最後三年能取得多大的成就，中期選舉結果是關鍵之一。但杜特爾特家族仍有廣大影響力，被彈劾的副總統、杜特爾特的長女薩拉（Sara Duterte）在多項民調中是下一屆總統選舉的熱門人選。

有分析指，杜特爾特被捕是小馬可斯對付政敵的手法，但此舉是一場賭博，很容易適得其反，還可能因此削弱投資者的信心，對菲經濟增長構成阻力。

2025年2月13日，菲律賓馬尼拉，前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在大都會聖胡安的菲律賓俱樂部舉行的中期選舉前為其政黨人民民主黨（人民民主陣線）參議院候選人舉行的集會上發表講話。（Reuters）

杜特爾特11日被捕當天，菲律賓基準股指下跌超過2%，是亞洲股市中最大的跌幅，也是自1月31日以來的最大跌幅。

杜特爾特是在11日深夜從馬尼拉被帶上飛機，押往國際刑事法院所在的荷蘭海牙，並將因在總統任內發動血腥掃毒戰而面臨反人類罪的指控。

此外，薩拉3月12日一早動身飛往荷蘭陪伴及協助父親。她此前發聲明譴責逮捕杜特爾特的做法是壓迫和迫害。

2025年2月7日，菲律賓馬尼拉，圖為薩拉召開記者會否認彈劾指控。（Reuters）

杜特爾特的小女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）則通過律師向菲律賓最高法院提交請願書，指控政府「綁架」杜特爾特，並要求政府將他帶回菲律賓。

杜特爾特被捕引發兩極反應

杜特爾特被捕在菲律賓引發兩極反應，人權組織指這是邁向正義的重要一步，在掃毒行動中失去親友的人也稱杜特爾特被捕是「非常受歡迎的進展」。

當地維權組織Bayan Central Visayas領導人帕里納萬（Jaime Paglinawan）12日告訴《馬尼拉時報》（The Manila Times）：「杜特爾特被捕是因為我們多年來一直努力為成千上萬的禁毒戰受害者伸張正義。我們將繼續關注此案，直到正義得到伸張。」

時任菲律賓總統杜特爾特和當選總統小馬可斯2022年6月19日在總統就職儀式舉行期間合影。（Getty ）

杜特爾特的支持者則堅持認為這是政治迫害，他們在首都馬尼拉、達沃市等地聚集，反對當局逮捕杜特爾特。

達沃市議員布拉加（Pilar Braga）說：「在這黑暗的時刻，我們必須支持杜特爾特，因為他站在我們這邊，為我們而戰，捍衛菲律賓人民免受非法毒品所害。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

