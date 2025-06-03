美元式微　歐元能否取而代之？｜點經

「全球歐元時刻即將到來！」歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）脱口而出！連日來，歐元（EUR）表現強勁。歐元兑美元匯率突破1.14，創下自4月底以來的新高，較3月低點累計升值逾9%。相對強弱指數（RSI）為60，看漲但未達到70的超買閾值。隨着歐元匯率曲線的不斷攀升，拉加德表示，特朗普的反覆無常為歐元國際地位的提升提供了「絕佳機會」，歐元有望取代美元成為全球主要儲備貨幣。



美元遭遇重大危機

特朗普重返白宮後，大肆推行貿易保護主義政策，面向全球市場無差別徵收高額關稅，且系列關稅政策朝令夕改、毫無邏輯，嚴重損害了美元作為全球儲備貨幣的「穩定」特性，動搖了國際資本對美元的信心。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）反覆無常的政策，為加強歐元的國際地位，提供「絕佳機會」。 (Reuters)

毫無疑問，政策反覆，粗暴干預，是對美元極大的傷害。僅在4月，特朗普政府在關稅問題上就出現了多次重大政策轉向。美國媒體都調侃道：「預測特朗普的政策比預測地震還難。」與此同時，特朗普持續向美國聯儲局施壓，試圖運用行政權力破壞聯儲局的相對獨立性，引發全球投資者對美國資產安全的擔憂。

特朗普幾次三番施壓美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）降息，並宣稱隨時可能將其罷免，引起了全球金融市場的大面積恐慌。自1月20日至4月底，美元指數已下跌約9%，創下1973年以來美國總統上任百天的最差紀錄。可以說，特朗普的強勢干預，極大損害了市場對美元穩定、保值的預期。

另外就是美國債台高築，引發了信用危機。除了政策的反覆無常外，美國聯邦政府天量的債務，也對美元造成了重創。5月16日，穆迪下調美國政府信用評級，其中最重要的因素，就是美國債務問題的持續發酵。債務的過快膨脹，是擺在特朗普面前的首要難題。

2020年，美國政府的債務總額是27.7萬億美元，如今已經超過36萬億美元，每年光利息就是1萬多億美元，相當於每天就要產生30億美元的利息支出。而這部分美債利息支出，佔財政收入比重就高達19%，處於歷史高位。

天量債務意味着美國對外大規模輸出通貨膨脹，加上「借新還舊」的惡性循環，使美元的信用根基遭到嚴重侵蝕。截至目前，美元在全球外匯儲備中的份額已下降至58%，跌至1994年來最低水平，使用美元計價、結算的規模也在縮減。多重因素影響下，外界對美國經濟的預期紛紛轉向悲觀，美元這個稱霸全球半個世紀的儲備貨幣，正在快速失去「資金避風港」的光環，作為全球主要外匯儲備的地位也正在下降。

【睇片.專訪】Gavekal行政總裁 Louis Vincent Gave：穆迪降級是看衰美元？「去美元化」進行中？美債危機如何了？

歐元的重要機遇

長期以來，美國利用對國際事務的主導權，施加地緣影響、操弄「美元潮汐」收割他國利益，歐洲各國也深受其害。

1999年，美國領導北約發動科索沃戰爭，這一事件成為歐元首次大幅貶值的導火索。2018年，美國單方面退出伊核協議，並利用SWIFT系統和美元清算渠道對歐盟企業實施長臂管轄，導致歐洲企業退出伊朗市場，損失約100億美元貿易額。2022年，聯儲局連續加息11次，導致歐元區通脹率飆升至9.1%，歐盟被迫跟隨加息，債務風險不斷加劇，德國工業生產者出廠價格按年上漲30%，嚴重侵蝕歐盟製造業競爭力。

因此，面對美國的長期霸凌，建強歐元和加強歐洲金融系統的抗風險能力，一直都是歷屆歐盟領導層最關注的問題。

歐洲央行4月16日至17日會議紀錄顯示，抗擊通脹行動已接近尾聲，但貿易緊張局勢或在短期內對物價構成壓力。在4月的會議上，歐洲央行實施了過去一年第七次降息，市場普遍預期該央行將在6月5日再次降息。（trading economics）

今年以來，特朗普採取的種種極端政策引起了美債、美股以及美元指數的普遍下滑，讓歐元成為了避險資本的暫時避風港。據統計，僅在2025年第一季度，歐元區獲得的外國直接投資淨流入量就高達470億歐元，刷新了近三年來的最高紀錄，歐洲自然會抓住歐元崛起的黃金機遇期。

當然，歐洲也有不得不「強歐元」的理由。正如拉加德所言，歐洲的經濟深度融入全球貿易體系，出口佔歐洲經濟增加值的五分之一，帶動了近3000萬的就業。在這種情況下，歐洲如坐視特朗普攪渾全球貿易秩序，自己利益必將遭到嚴重損害，淪為特朗普新貿易秩序中的「待宰羔羊」。

面對美國的長期霸凌，建強歐元和加強歐洲金融系統的抗風險能力，一直都是歷屆歐盟領導層最關注的問題。（REUTERS/File Photo）

拉加德的底氣從哪來？

其實自1999年1月1日歐元誕生伊始，美歐之間圍繞貨幣權力的鬥爭與博弈便不曾停息。目前，全球經貿體系正經歷深度調整，地緣格局面臨加速重構，多項利好因素有助於歐元大幅提升國際地位。

經濟基礎上，德國突破「債務剎車」。今年3月，德國議會高票通過《基本法》修正案，廢除執行十餘年的「債務剎車」條款，允許聯邦政府在國防、基建等領域突破債務上限。這一決策標誌着歐洲最大經濟體從財政緊縮轉向擴張性政策，預計新增債務規模達1萬億歐元，旨在破解德國長期存在的基建老化、能源轉型緩慢等問題。在歐洲各國中，德國擁有相對充裕的財政空間，本輪財政刺激計劃不僅將提振德國經濟，也會給其他歐洲國家帶來積極的外溢效應，帶動提升歐洲整體的經濟增長水平。

歐元供給量的大幅提升，給歐洲各國注入了大量流動性，為處於疲態的歐盟來了一劑強心針，有利於歐洲佔據更多市場份額，增強在全球經濟中的話語權。美國銀行預測，在本輪財政刺激下，2027年德國GDP增速有望從接近於零提升至1.5%-2%，並給其他歐洲國家帶來積極的外溢效應，帶動提升歐洲整體的經濟增長水平。

德國總理默茨當選後，稱聯合政府的各政黨已同意更改「債務剎車」借貸規則，以應對在國防領域的開支需求。圖為5月27日他在芬蘭出席記者會。（Reuters/file）

貿易關係上，歐洲坐擁全球最大自貿協定網絡。當前，歐洲自由貿易聯盟（EFTA）已與42個國家簽訂了31項自由貿易協定，覆蓋全球約75個合作伙伴，貿易額超過2萬億歐元，形成了「世界上最大、最全面的自由貿易網絡」。這種廣泛的貿易聯繫為歐元提供了極為豐富的使用場景，對歐元產生了顯著反哺。

截至2025年4月，美元在全球支付中的份額為49.08%，而同期歐元份額為22.85%，穩居全球第二大支付貨幣。2025年一季度，國際貨幣基金組織及歐洲央行報告顯示，歐元在全球貿易結算中的實際佔比約為28%，雖然還低於美元的80%，但在能源、汽車等關鍵領域已形成局部優勢。

下一步，隨着特朗普政府同各國關稅談判的進行，全球貿易體系仍存在較大變數，歐洲仍有望進一步擴大市場份額。因此，歐洲在全球巨大的貿易承載量，決定了歐元作為儲備貨幣擁有穩定的流動系統，歐元的計價、結算屬性非常穩定，具備成為全球儲備貨幣的必要條件。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

資本市場上，國際資金大量湧入歐洲市場。當前，特朗普激進且充滿不確定的經濟政策引發了市場劇烈震盪，各項美元資產之間的異常高度相關性凸顯，股市下跌的同時，美元、美債等傳統避險資產也遭到拋售，多次出現「股債匯」三殺的情況。今年1月以來，全球黃金價格暴漲，4月份更是在回調階段出現了逆勢上漲的態勢。

這充分反應了全球資本對美元不信任的態度，各國紛紛選擇黃金作為避險資產。與黃金相同，歐元也展現出了鮮明的「資金磁吸效應」，2025年一季度，歐洲股票基金流入347億美元，超過美國市場的198億美元。當歐元在「保值」「儲備」屬性上，開始與美元並駕齊驅時，歐元作為國際貨幣的底氣就更足了一些。畢竟，幣值及發行量的穩定是國際貨幣的首要屬性，穩定就意味着信心，這次全球資本用腳投票選擇了歐元。

歐元自身是否夠硬？

歐元是否能有這樣的底氣？坦白說，還很難說。展望未來，短期來說，歐元兑美元的走勢將在很大程度上取決於美國公布的經濟數據以及市場對聯儲局政策的預期變化。若數據意外強勁，美元將走強，歐元兌美元或下跌，測試1.1200甚至1.1108的關鍵支撐位。反之，若數據疲軟，市場或預期聯儲局7月降息，歐元相對升值，有望推高歐元兌美元至1.1400或更高的阻力位。

歐元兌美元升至1.14上方，達到自4月21日以來的最高水平，因為在近日特朗普貿易政策不確定性加劇的情況下，投資者賣出美國資產。（Trading Economics）

期來看，歐元區的經濟表現和歐洲央行的政策路徑將是關鍵變量。歐元區核心通脹的放緩可能為降息提供空間，但經濟增長的韌性或限制降息的幅度，這將為歐元提供一定的底部支撐。另一方面，美元的走勢仍將受聯儲局政策和地緣政治風險的驅動，尤其是關稅言論和俄烏局勢對避險需求的潛在影響。

坦白說，拉加德的講話，多少是帶着一些情緒的。2008年的時候，她當時是法國經濟、財政和就業部長，雷曼兄弟倒閉後，她東奔西走，說服歐洲公司積極應對危機，然後歐元就被美元背刺了。所以她也是一口氣憋到現在，覺得時機成熟了，事實上，華爾街對歐元的警惕，遠大對人民幣的警惕。如今拉加德這麼喊出來，倒成了特朗普的眼中刺。

但，這就說明，國際社會苦美元霸權久矣！越來越多國家不滿被美元霸權「綁架」，去美元化意願和行動達到了前所未有的高度。拉加德口中的「全球歐元時刻」是否會快速到來，仍需持續觀察，但可以肯定的是，如果美國繼續利用美元為非作歹，「全球去美元時刻」很快就會到來。