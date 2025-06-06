從「第一老友」到死敵　特朗普減稅法案成壓垮馬斯克最後一根稻草

美國億萬富豪、世界首富馬斯克（Elon Musk）過去曾被外界視為「現實版Iron Man」，不只因為他擁有龐大的財富，而且他猶如英雄般擁有一個欲改變世界的心。為他誕下4子的齊利斯（Shivon Zilis）就指出：「Tesla致力於減少對化石燃料依賴；SpaceX旨在確保人類在地球以外的生存，社交媒體X則致力於保護言論自由。」



馬斯克其中一個欲作出重大改變的「項目」便是始於去年7月，他當時支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選總統，化身後者的「第一老友」（First Buddy），並在特朗普當選上任後實際領導新創的「政府效率部」（DOGE），推動主流建制共和黨及民主黨都避而不談的議程－大規模削減政府開支及監管。

這一項目現在卻迎來「爛尾」的結局，馬斯克已於5月30日正式結束其「特別政府僱員」職務，大幅削減開支及監管的承諾很大程度上未實現，而他與特朗普的關係也因後者推動將嚴重增加赤字的「大而美」減稅法案（One Big Beautiful Bill Act）而急轉直下。

馬斯克與白宮的分歧並不是秘密，雙方此前都對此予以承認，但一致對外淡化其影響。前者卻因不滿減稅法案而率先撕毀這份「君子協定」，他離任前已表示法案破壞了DOGE節流的努力，後來再強硬批評法案「令人作嘔」，又以電影《標殺令》（Kill Bill）名稱諧音暗諷應該「終止法案」，並鼓動民眾致電議員投反對票。

隨着雙方都撕破臉，結果2人於6月5日爆發隔空罵戰。特朗普於白宮橢圓形辦公室會見德國總理默茨（Friedrich Merz）期間，就馬斯克反對法案的立場作出批評； 與此同時，正在觀看電視直播的馬斯克，則在X上實時逐點回擊特朗普的言論。雙方其後再從論點對駁演變成互相威脅，特朗普取消馬斯克旗下公司與政府間的訂單；馬斯克則一度揚言要立刻將那些為政府服役的SpaceX龍飛船（Dragon spacecraft）退役。

推動法案在眾議院通過的關鍵人物、眾院議長約翰遜（Mike Johnson）在罵戰爆發前一日表示，他對馬斯克的表態感到驚訝。然而，事實上馬斯克與特朗普之間的意見早已存在，只不過雙方在合作密月期忽視或故意無視2人間儼如鴻溝的分歧。

本非同路人

馬斯克不但並非特朗普或MAGA派的「死忠」，他甚至不是共和黨的長期支持者。他起初自我定位為中間溫和派，於2016年的選舉中，支持並投票給特朗普的對手、時任民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton），並公開表示特朗普根本不適合競選總統之位。

特朗普首次贏得總統大選後第二個月，曾任命馬斯克為經濟顧問委員會（CEA）成員，但後者在特朗普政府首次退出《巴黎氣候協議》（Paris Climate Accords）後，憤而辭職並批評指「氣候變遷是真實的」。2人其後數年都未有正式的來往，馬斯克於2020年大選中再投特朗普的對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

在上屆總統大選期間，馬斯克起初也未有支持特朗普，而是為德州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）背書。不過在美國億萬富豪Nelson Peltz穿針引線下，馬斯克開始支持特朗普，並在後者去年7月遇刺後，正式為特朗普背書並迅速成為其親密盟友。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

馬斯克支持特朗普的動機過去近一年已多次引起討論，2人在社會議題、「文化戰爭」（Culture war）上看法相似可能是原因之一，也有人質疑從「不和」到「稱兄道弟」，背後或涉及不為人知的利益原因。

不過正如馬斯克其他「發展項目」般，Tesla、SpaceX等事業為他帶來巨額財富，將他推向世界首富之位，但無論真心與否，他都把相關項目與更宏大的目標掛鈎。馬斯克在去年10月一場挺特朗普的集會上正式宣布「項目KPI」，要從約6.5萬億美元的政府預算中削減至少2萬億美元（約15.6萬億港元）。特朗普當選後，也隨即宣布新創「政府效率部」，並交由馬斯克領導。

無論背後是否涉幕後利益交易，客觀而言，馬斯克透過幫助特朗普重返白宮，終獲得達成「項目」的重要工具－國家機器。

馬斯克為理想「硬食」損失？

特朗普上任後，隨即簽署多項行政命令，授權並協助「政府效率部」削減政府機構及開支。在DOGE領導下，政府在這4個月內作出多項備具爭議「瘦身」措施，裁員潮席捲各聯邦部門，部份政府機構或受政府資助實也面臨解散的局面。可是，此舉也使實際領導該部門的馬斯克成為各方針對的「箭靶」。

馬斯克的整體聲譽自特朗普就任總統而來持續下降，一項6月公布的民調顯示，他的受歡迎程度為-9%，較上一次進行的民調再下降了5%。重點是民主黨受訪者對他的負面評價基本上維持不變，反而是共和黨人對馬斯克的支持度有所下降。

另一方面，Tesla的投資者認為馬斯克涉足「政府效率部」業務後忽視了公司的發展，Tesla季度利潤暴跌了71%。同時， 由於特朗普上台後與歐洲關係轉差，再加上馬斯克本人屢屢介入歐洲政壇，而引起歐洲人對後者旗下業務的抵制，Tesla在歐洲的銷量暴跌49%，進一步加劇了公司投資人的擔憂。

圖為2025年4月10日，英國倫敦有組織發起抗議活動，以砸毀一輛由匿名者捐贈的Tesla汽車，以表達對馬斯克（Elon Musk）的不滿。（Reuters）

雪上加霜的是，特朗普政府內部未有全力支持，部份情況下甚至作出阻礙馬斯克的行動。外媒稱馬斯克支持的Gary Shapley此前一度被任命為代理國稅局長，財政部長貝森特（Scott Bessent）後來卻私下向特朗普就此作出抱怨，導致他上任僅僅48小時就被撤職。

另外，由於特朗普力推關稅政策、「美國製造」的保護主義經濟政策，反對關稅政策的馬斯克也經常與政府內閣成員起衝突，包括數次與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）爆隔空罵戰。

不過，馬斯克理解，削減政府開支、消除監管才是這一「項目」的重點。因此他都只是以避重就輕的方式應對上述困境，包括稱自己將逐漸回歸Tesla業務，重振投資者信心；以及只會在受訪時稱自己支持零關稅措施，而不直接批評特朗普經濟政策。

2025年2月26日，馬斯克（Elon Musk）以政府效率部（DOGE）成員身份出席內閣會議，並坐在角落裏。圖為他起身發言。（Reuters）

賠了夫人又折兵 馬斯克忍無可忍

可惜，DOGE的工作到馬斯克宣布離職當天還未能達標，他先前已將節省2萬億美元的承諾減半，但目前還遠未達到這個水準。DOGE在其網站上公布的數據顯示，該機構截至5月29日只為政府節省了1750億美元（1.3萬億港元）。

雖然削減政府開支、架構的目標未如理想，但留得青山在哪怕沒柴燒，馬斯克離任也不等於DOGE工作的結束，因此他當日還寄語表示「政府效率部」的工作此後將成為政府常態。結果，特朗普「大而美」減稅法案卻全盤否決了他的計劃。

這法案包含約3.75萬美元的減稅措施，包括延長即將到期、特朗普首任期實施的2017年個人所得稅減免，永久增加遺產稅免稅門檻，以及暫時（特朗普任期內）免徵小費稅等多項措施，但只透過削減近1.3萬億美元的支出作抵消。

2025年5月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

無黨派的國會預算辦公室（CBO）分析指，「大而美」法案將使美國赤字在未來十年內增加2.4萬億美元。相較之下，「政府效率部」削減的支出根本是微不足道，倘法案獲通過，該機構過去4個月的工作形同「白做」。

馬斯克自去年7月支持特朗普以來，已付出無數代價。其「英雄」般的形象已完全消失殆盡，在特朗普經濟政策下，其公司業務也遭受進一步打擊。他忍耐多時就是希望至少能達成大規模削減政府開支的目標，如今他不只夢碎而始作俑者竟然就是特朗普本人。

難怪馬斯克與特朗普爆罵戰期間，屢屢「回顧舊時」，重申沒有自己，特朗普根本不會勝選；又轉發了特朗普今年早些時候在白宮宣傳Tesla的影片，片中特朗普表示「馬斯克從未向我要過任何東西」，暗指是特朗普有欠於他，而不是相反。

在馬斯克視法案為「大而醜」（Big Ugly）且必須予以反對，特朗普則視法案為「大而美」且必須予以支持的情況下，2人間的矛盾短期內似乎難以化解。馬斯克作為多間企業的行政總裁應該明白、接受，與一個並不穩定卻又固執的夥伴合作，項目「爛尾」的情況有時恐怕是在所難免。