對中印加徵關稅，美國為何不再一馬當先？

就解決TikTok問題達成基本框架共識，這是近日中美經貿談判的公開成果。關稅、出口管制等問題並沒有成果公布，並不代表沒有談。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受媒體採訪時說，除非歐洲國家率先對中國和印度徵收高額關稅，否則特朗普政府不會對中國商品加徵新關稅，以此來阻止中國購買俄羅斯石油。歐洲國家應在切斷俄羅斯石油收入以結束俄烏戰爭方面發揮更重要作用。

上次中美瑞典談判之前，美國曾公開在俄油問題上威脅對中國加徵百分之百的關稅，而此次談判之後，貝森特的口徑已經變成了「若缺乏歐洲配合，美國不會單獨行動」。

圖為2025年9月15日，美國財政部長貝森特與美國貿易代表格里爾會見中國國務院副總理何立峰後，接受媒體採訪。（Reuters）

且值得注意的是美國總統特朗普（Donald Trump）9月13日在社交媒體公開發文，要求北約成員國停止購買俄羅斯石油，並對俄羅斯實施重大制裁。他還要求北約對中國加徵最高達100%的關稅，理由是中國對俄羅斯「具有影響力」。

除北約成員國外，特朗普近來還要求歐盟、七國集團（G7）盟友對俄羅斯石油買家加徵關稅。知情歐盟官員解讀美方的意思稱：「他們基本上是在說，我們會這樣做，但你們需要和我們一起做。」

8月初美國宣佈對印度商品全面加徵25%關稅，另外附帶因購買俄油徵收25%關稅。但現在，在制裁中印上，美國的態度從一馬當先變成了威逼盟友。

特朗普8月15日在阿拉斯加會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之後，稱開始安排俄烏領導人會晤，此後還將舉行美俄烏三方會談，而如今一個月過去了，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月12日對外明確表示，俄羅斯與烏克蘭之間的談判已正式暫停。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

毫無疑問，特朗普舉着制裁俄羅斯的大棒，也沒能讓俄羅斯屈服。中美貿易談判進行到現在，雙方在日內瓦會談時決定降低非理性關稅，已經證明了美國對華施展關稅大棒這一招的破產。而印度在被美國制裁之後積極向上合靠攏，不願意輕易對美國低頭。

特朗普9月12日接受霍士新聞直播採訪時，首次公開承認對普京的耐心「正在快速耗盡」，當場拋出「第二階段對俄制裁」計劃。結合特朗普要求北約、歐盟、G7成員國出手制裁中印。看似美國正在全方位組織針對中俄的阻擊戰線。事實上特朗普將壓力給到盟友一邊，才是特朗普的真實意圖。

近年來美國在國際社會展現出兩張面孔：一個狂妄自大的美國，一個捉襟見肘的美國。

傲慢狂妄是美國的本色，這是美國建立起單極霸權以來就有的風格。

白宮發布2025年8月19日，特朗普在白宮會見一眾歐洲領導人，烏克蘭總統澤連斯基，並配以「以實力尋求和平」作標語。

一個捉襟見肘的美國背後是美國單極霸權衰落，已經沒有能力單獨應對中俄，因此需要援手。以往拜登政府主張聯合盟友應對中國，就是認識到了自身能力的局限性。

但特朗普上台之後對盟友採取的是大棒政策，現在讓盟友對中印採取行動用的也是威逼策略，姿態高高在上。特朗普用強硬掩蓋了美國虛弱無力的一面，試圖告訴各方美國仍然是那個偉大的美國。

而遮掩實力不濟的過程中，特朗普領導下的美國暴露出了第三張面孔：急於甩鍋。

在應對中俄上，特朗普政府根本沒有什麼獨門秘訣。成功是特朗普的功勞，失敗是盟友的失責。有問題也是別人的問題，美國依然偉大。不再一馬當先，將壓力給到盟友一邊，說明特朗普已經開始在為自己的政策失敗找藉口搭台階了。