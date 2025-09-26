稱烏克蘭可全面收復失地　特朗普到底想不想要俄烏停火？

從這次聯合國大會開幕起，特朗普（Donald Trump，又譯川普）就不斷成為話題焦點，除了抱怨提詞機故障、罵遍全球，還在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後語出驚人，稱在歐盟與北約的支持下，烏克蘭有能力重奪所有被俄羅斯侵佔的領土。



而這句話的不尋常，在於特朗普上任之初，不僅讓防長赫格塞思（Pete Hegseth）放話：不允許烏克蘭加入北約、烏克蘭不可能重拾2014年前的邊界、不會對烏克蘭派駐美軍、美方不會繼續成為烏克蘭主要軍援來源，還與澤連斯基爆發白宮罵戰，一副大手一揮、準備與俄羅斯「瓜分烏克蘭」的姿態。如今卻突然改口，表示烏克蘭有能力收復失地，當然會讓外界模不著頭緒。

再加上，特朗普同時也對俄羅斯不假辭色，批評俄軍的表現強差人意、看起來像隻「紙老虎」，更稱普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和俄羅斯正面臨巨大的經濟困境，因此美國將繼續向北約提供武器，讓北約盡情使用。

往復之間，各界不禁疑惑，看上去「親俄貶烏」的特朗普，是否正因停火談判阻滯，而在惱羞成怒、又或是「幡然悔悟」下，猛然改變了原有立場？

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

唯一不變的特朗普就是「不斷改變」

事實上，從特朗普個人的「正常發揮」來看，外顯立場變換原本就是某種「談判常態」。在特朗普這次論及烏克蘭領土前，這位美國強人早就不知對俄羅斯下過幾次「最後通牒」，以及對中俄恐嚇過幾次「二級制裁」，也包括聲稱要對烏克蘭斷絕軍援。

而從結果來看，這些恐嚇毫無疑問都沒有真正落地，或至少沒有徹底且長期執行。平心而論，如果是一般國家領導人，或許早就羞憤到抓狂、或被政敵圍攻到崩潰，但特朗普不然，反而是自我感覺良好一路撲騰，一條戰線挫敗又立刻轉到另一條，一擊不成換個角度再試一次，甚至不惜虛構戰果，頗有亂拳打死老師傅的感覺，問題是師傅其實尚在人間。

基本上這反映了商人從政的特朗普，血液中濃烈的交易思維與交易成果導向，也就是注重外交政策的中短期收益，不斷嘗試要通過談判達成具體交易成果。當然不管這種操作會不會成功，特朗普都會付出一些「面子」代價，甚至犧牲國家的長期戰略利益，以及與盟友的傳統關係。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

但無論如何，在特朗普的操作中，他明顯不重視意識形態和外交政策的連續性，而是把達成交易當成首要目標，並因此刻意操作政策的不可預測性，乃至 運用極限施壓、霸淩訛詐來增加外交談判的籌碼。

例如光是應對俄烏戰爭，特朗普就一變再變宛如萬花筒。一開始在促成俄烏黑海航運安全上，特朗普政府毫無政治正確包袱，直接對普京拍胸承諾承諾，會幫助俄羅斯部分解除經濟制裁，當然這實際上並不容易，最後也沒有兌現。

接著在對俄姿態上，特朗普起初直接壓制烏克蘭，包括讓赫格塞思放話美國四大立場，其實為的都是滿足俄羅斯的戰略訴求，爭取達成臨時停火。沒想到在烏克蘭與歐洲聯合抵制、普京又不買單下，這套組合拳等於打在棉花上，於是特朗普直接180度大轉彎，威脅俄羅斯不配合就祭出嚴厲關稅與制裁。當然從結果來看，普京也沒有屈服。

因此，當下特朗普忽然改口「烏克蘭可以收復失地」，這與其說是特朗普經過各種縝密計算、千頭萬緒後，極其慎重的立場變化，不如說是交易不成、再度對俄施壓的故態復萌。許多領導人的談判是「先禮後兵」，特朗普卻是「禮兵反覆」，結果到了後來禮就是兵、兵卻未必是禮。

2025年9月23日，美國紐約，第80屆聯合國大會舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會晤。特朗普一改過往要求烏克蘭在領土作出讓步的口風，認為在歐盟與北約的支持下，烏克蘭有能力重奪所有被俄羅斯侵佔的領土。（X@sentdefender）

停火障礙到底何在

而在特朗普的反覆橫跳下，是俄烏停火的結構性障礙。換句話說，特朗普本人當然希望促成停火、自我加冕、永垂不朽，但這顯然短期之內不容易達成，所以導致了特朗普狂性大發、三日一變。

而停火障礙的核心首先在於美俄的戰略分歧。毫無疑問，普京與特朗普都希望解決烏克蘭危機，只是特朗普要的是快速停火，讓美國的戰略重心能從歐洲轉向印太，所以才準備犧牲局部利益換取凍結衝突；但普京要的，是與美歐等北約國家達成全面的戰略協議，既要美烏承認俄羅斯在烏克蘭的現實訴求，也要消除導致烏克蘭危機的「根源」，包括北約停止東擴，烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」。

2025年8月15日美俄領袖會晤後，特朗普與普京一同前往出席聯合記者會（REUTERS）

而普京之所以不輕易買特朗普的單，一來當然是判定特朗普急於停火，認為自己掌握主動，所以有資格「吊著」對方；二來則是擔憂美國的選舉政治，會導致原有衝突結構，在特朗普離任後捲土重來，因此必須在特朗普在任時一勞永逸，而不是接受凍結式停火、卻沒有解決烏克蘭問題。

而也正因戰略分歧明顯，美俄解決危機的思路截然不同。特朗普想的是步步向前，將矛盾分解後逐一解決，先實現美國關心的俄烏停火，再逐步觸及複雜的領土、戰後安全保障與地區秩序問題，當然在這個過程中，特朗普也能反覆自誇、不斷宣傳，最後塑造自己「一路贏到底」的英雄敘事；但普京要的是「一攬子」解決，既要滿足俄羅斯的領土、安全、政治等核心訴求，還要先部分解除制裁和建立監督機制，最終才能落實停火。

簡單來說，當前的俄烏局勢既是軍事僵持、更是談判僵局，不只美俄戰略分歧難消，俄烏也都拒絕在核心議題上讓步。但從各方仍在嘗試談判來看，彼此的潛意識也隱隱湧動：不停火就要付出更多安全代價。最終，各方也終究會在程度不等的各自妥協中，走向停火的結局，只是這可能需要不少時間，但這之前，特朗普還會繼續自己的變形記。