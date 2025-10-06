中國先提三要求「敲打」對華強硬的日本首位女首相

日前，日本自民黨第29任總裁選舉結果揭曉，被稱為「安倍女孩」的前經濟安全保障擔當大臣高市早苗最終勝選。從程序上看，自民黨作為日本國會第一大黨，其總裁大概率會被推舉為內閣首相，只要在後續的國會首相指名選舉中獲得多數支持即可。

10月15日將召開臨時國會選出首相石破茂的繼任者，屆時日本很有可能迎來首位女首相。



當前日本各方面狀況並不樂觀，擺在其面前的政治、經濟和外交的考驗仍然嚴峻。高市的首要難題，是在「雙院皆失」格局中站穩腳跟。自民黨和公明黨的執政聯盟已在參眾兩院均失去多數地位，必須聯合其他在野黨才能成為多數。

有輿論分析，高市可能會與參議院佔23席的國民民主黨談判。

高市早苗2025年10月4日當選日本自民黨黨總裁（Reuters）

該黨「保守務實」傾向與高市的理念更契合，但國民民主黨已提出：「凍結修憲進程」「增加地方財政轉移支付」等條件，這與高市的核心主張直接衝突。此外，想要達成黨內團結同樣棘手：支持小泉的岸田派、菅義偉集團雖未明確反對高市，但卻表示「不配合激進修憲」。也就是說，若10月底前無法完成聯合談判，新政府恐陷入「開局即遇難題」。

經濟基礎決定上層建築。當前，日本經濟仍處於艱難境地，日本央行數據顯示，2025年8月核心CPI按年仍達2.7%，超寬鬆貨幣政策已無空間，但高市反對加息的立場將使日央行陷入「政治干預」爭議。

2025年10月4日，日本東京，日本媒體拍下自民黨最高顧問麻生太郎得悉高市早苗當選黨總裁後滿面笑容。（網絡圖片）

財政方面，高市的「萬億日元現金補貼」尚缺乏資金來源，日本經濟團體聯合會（經團聯）會長豐田章男明確反對「以債換增長」，暗示企業界不支持增發國債。更關鍵的是結構性改革缺失，高市的政策並未觸及農協、經團聯等既得利益集團，也未提出勞動力市場改革、地方振興等長效措施。

同時，高市面對外交困境：強硬路線引發連鎖反應。地區安全上，高市的修憲、強軍主張可能會加劇東北亞局勢緊張。韓國已表態，若日防衛支出超GDP 2%，將重啟「獨島防禦強化計劃」；朝鮮則可能加速導彈試驗，以回應「美日協同」。

而中日關係上，石破茂執政期間，在共同利益和現實需求的驅動下，中日兩國在政治、經濟和安全方面都有一些積極互動，表現出緩和跡象。但隨着自民黨內保守勢力抬頭，以及作為對華強硬派的高市勝選，日本可能會在釣魚島及台灣等問題上採取更具挑釁性的舉措，給兩國關係增添更多不確定性。

去年９月，日本自民黨前幹事長石破茂（右）在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗（左）當選，當上日本首相。（Reuters）

高市當選當天，中方就給出了回應，由於這是日本的內部事務，因此沒有具體評價。外交部發言人表示，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。

似乎都是基本的外交辭令，但中方的表態既是告誡也是敲打。這三個要求，其實是中國對中日關係的一貫立場，只是結合高市的右翼色彩，在外界看來，這番說辭不免有一番敲打的意味，告誡新的自民黨總裁在中日關係上要「謹言慎行」，否則就是「後果自負」。

高市早苗所在的政治光譜，與中方對中日關係的期許，可謂是格格不入。她一直以極右翼形象示人，更以安倍「接班人」自居。高市上次與石破茂同台競選，就盡顯對華鷹派本色，這次再戰，她乾脆打出了「民粹主義」的大旗。

2025年9月23日，日本東京，前經濟安全保障大臣小林鷹之（左一）、前外務大臣茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安全保障大臣高市早苗（右二）和農林水產大臣小泉進次郎（右一）在自民黨總部出席自民黨總裁選舉候選人聯合新聞發布會。（Reuters）

競選期間，高市曾向美國保守派智庫投稿，系統性闡述自己的外交政策，聲稱希望在台海問題上「與中國坦率對話」，還揚言「不許單方面改變現狀」，隨後再次渲染地區安全局勢，為加強日本軍事力量尋找藉口。

但還是那句話，中國如何解決台灣問題，壓根不需要日本置喙，所謂的「坦率對話」就是一個偽命題。因此這恰恰暴露了高市在地緣政治上的淺薄認知。高市當議員的時候，更否認南京大屠殺，不遺餘力地渲染「中國威脅論」，多次公開「拜鬼」，這些都是實打實的劣跡，更是她用來變現政治資源的伎倆。當上首相後，這些無疑都是沉重的政治包袱。

雖說日本政客也擅長台上台下兩張面孔，高市可不像安倍那麼老練，更談不上游刃有餘。雖說在勝選前夕，她已經適當收斂，試圖爭取中間派的支持，但光是口頭表態，遠不足以取信於人。何況右翼路線是其在政壇安身立命的本錢，不是說回調就回調的。

事實上，高市很可能加速日本右轉。高市未必有本事帶領自民黨走出長期的困境。安倍之後，自民黨歷經菅義偉、岸田文雄、石破茂三任總裁，依舊沒能擺脱黑金醜聞的陰影，自身保守右派的地位，又受到其他新興派系的挑戰。高市若想坐穩首相，必須去爭取那些極右翼黨派的支持，屆時其言行可能會凸顯更強烈的鷹派色彩。在這種情況下，日本極有可能加速向右轉。

中國對日本的要求一直都不復雜，對歷史問題、台灣問題等紅線有最基本的自覺，不要動不動把中國當成假想敵，靠對華賣弄強硬，無限拔高美日同盟，來凸顯自己在亞太地區的存在感，如此作為，只會讓地區安全格局更加複雜。但一個需要靠極端言辭，加速右轉才能保住「大位」的首相，中方又怎會有多大的期待？