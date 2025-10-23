被忽略的鐵礦石重拳　打破大宗商品貿易「美元霸權」的重要一役

從晶片到稀土，中美博弈進入「互卡脖子」新階段，連續佔領國際各家媒體頭條。但在這個過程中，一個很重要的信號未有被放上頭條——鐵礦石定價權，中國要掀桌子了。9月底，面對澳洲鐵礦石巨頭必和必拓（BHP Group）的離譜開價，以及「斷供」威脅，中國果斷出手：全面停購以美元計價的鐵礦石。



這當然並非一次尋常的大動作，更不僅僅是簡單的商業博弈。中國每年消耗的海運鐵礦石總量約佔全球市場70%以上。2024年的外採度高達86%，進口量達12.37億噸，鐵礦石需求大且高度依賴海外供應，其中絕大部分都是用美元計價和結算的。而必和必拓，作為世界鐵礦石三巨頭之一，長期穩居中方核心供應商之列。去年向中國出口近2.4億噸鐵礦石，佔比高達19.4%。中國停購必和必拓，強硬姿態前所未有。

隨後，雙方僅僅僵持了9天，必和必拓就妥協了。為什麼壟斷高品位鐵礦石的澳方，這一次如此快就繳械投降？所有矚目都在中美「鬥爭」這場明仗，但其實在鐵礦石這個「戰場」兵不血刃，更是中國戰略佈局的結果。從稀土到鐵礦石，一場重塑全球資源貿易秩序的風暴正在醖釀，影響無比深遠。

10月9日，中方和必和必拓達成協議：自第四季度起，港口現貨鐵礦石將以人民幣到岸價結算；長期協議則設觀察期至2026年，若屆時人民幣鐵礦石指數市場接受度達標，將正式啟動以人民幣為基準的長期定價談判。

簡而化之：之前鐵礦石基本都是美元結算，這次有數十億要用人民幣結算。2026年或將出現歷史性一幕：中國與全球最大礦商，就鐵礦石是否全面採用人民幣計價展開正式談判。毫無疑問，這是打破大宗商品貿易「美元霸權」的重要一步。

西澳洲皮爾巴拉地區一座鐵礦石礦場，礦工手持一塊鐵礦石。（Reuters）

要知道，過去十多年，鐵礦石貿易一直是「美元計價+普氏指數定價」。普氏指數樣本稀少、機制不透明，價格虛高成常態，導致中國鋼企年年被「割韭菜」。普氏指數的操作，堪稱「空中定價」：每天僅向30–40家機構電話詢價，不看實際成交，只看報價意願。只要礦商報高價，指數就被抬升。

在普氏指數主導定價之前，中國在鐵礦石長協年度談判中其實「被割得更狠」。長協談判，表面看起來公平，但有個潛規則，「首發-跟風」，誰先與礦企達成協議，其價格就成為行業基準。比如，2005年，日本新日鐵與淡水河谷率先敲定71.5%漲幅，中國被迫接受；2008年，新日鐵又與巴西淡水河谷又率先達成65%漲價協議，中國再度被「綁架」。日本企業們是是礦企的股東，礦賣給別國賺的錢，他們也能分紅，自然有動力抬高鐵礦石的價格。

這樣一來，從2003年到2008年，國際鐵礦石價格累計上漲337.5%。同期中國鋼產量從2.72億噸飆至5.12億噸。據測算，五年間，中國為進口鐵礦石多花了7000億人民幣，為鋼企利潤的好幾倍，被割得太慘了。

澳洲鐵礦石巨頭必和必拓（BHP Group）與中國的年度鐵礦石銷售合同談判成為關注焦點。BHP行政總裁稱，該公司繼續銷售其開採的鐵礦石，與中國客戶的關係良好。（Reuters）

這種被動的局面，直到今天也還沒有得到根本改變。一組更直觀的對比：中國2024年生產了約10億噸鋼鐵，消耗了大概16億噸鐵礦石，利潤只有30多億美元，銷售利潤率僅0.71%。而2024年澳洲賣了近10億噸鐵礦石，利潤有200億美元。澳洲的鐵礦石開採成本低，即使加上運至中國港口的運費，也就30-40美元/噸，而售價卻超過100美元/噸，利潤率超過100%。

作為全球最大買家，中國長期拿不到鐵礦石的定價權，簡單來說有幾個原因，一是城市化進程中對鐵礦石的巨大需求，高度依賴進口，全球海運鐵礦石有75%被中國消耗。二是鋼企數量超過500多家，大中小鋼企利益異質，很難形成合力。三是期貨市場發展得比較晚，長期侷限在國內，難以成為國際貿易的價格參考。

為了奪回鐵礦石定價權，中國也針對問題悄然佈下了四張牌。

第一張：整合採購力量，打造統一談判主體。2022年，中礦集團正式成立將全國主要國有鋼企的鐵礦石進口權統一歸集，代表中國近40%的鐵礦石進口量，對外開展集中談判。此次與必和必拓對峙9天后對方主動讓步，正是中礦集團首次在國際上展現統籌與談判實力。

第二張：股權滲透，從「買家」變「股東」。全球礦企三巨頭之一的力拓，最大股東不是美資、不是日資，而是中國中鋁。2019年，力拓便與中國企業簽署了首單人民幣計價鐵礦石合同，邁出去美元化的重要一步。不僅如此，中資身影也深度嵌入澳洲第三大礦企FMG。2024年8月，FMG從中國銀團獲得142億元人民幣貸款，明確表示未來可用鐵礦石償還，無論計價還是結算，都願以人民幣為準。

第三張：開闢「第二來源」，打破壟斷格局。真正的底氣來自「有礦可選」。據Mysteel統計，截至2024年6月，中國已佈局22個海外鐵礦項目，總設計產能高達4億噸，中資實際權益產能已超2.2億噸，如今迎來集中釋放產能的窗口期。

最受矚目的，無疑是西非的畿內亞西芒杜（Simandou）鐵礦。它是全球最大的未開發高品位鐵礦，探明儲量47億噸，礦體綿延超100公里；平均鐵品位高達65.5%，部分區塊甚至達66%-67%，遠超當前澳洲主流礦（品位已跌破61%）；規劃年產能1.2億噸，相當於必和必拓對華年出口量的一半。西芒杜配套的鐵路、港口等基礎設施，全部由中國企業承建並運營。畿內亞政府要償還基建貸款，最現實的路徑就是將鐵礦石賣給中國。

位於畿內亞東南部的西芒杜（Simandou）鐵礦預計於2025年11月首度付運。（網上圖片）

第四張：打造本土定價基準，金融是定價權的終極戰場。2018年5月，大連商品交易所鐵礦石期貨向境外投資者開放，逐步構建具全球影響力的人民幣計價基準。2024年9月28日，北鐵指數（進口鐵礦石港口現貨價格指數）正式發布。該指數基於平台真實人民幣成交數據，覆蓋青島、曹妃甸兩大港口的61%品位鐵礦石現貨價格，年成交數據近7000萬噸，覆蓋600餘家會員企業。

與依賴少數樣本、機制不透明的普氏指數不同，北鐵指數紮根中國終端市場，作為全球最大的鐵礦石消費國與進口國，中國的港口現貨價格，才是最真實、最及時的市場晴雨表。

基於以上，加之必和必拓去年86%鐵礦石都賣給了中國，必和必拓手上沒有任何籌碼，這也逼到必和必拓只能接受人民幣長期定價機制展開談判。這表面看是結算貨幣的調整，但其最大意義在於，它提供了一個可複製的大宗商品定價權博弈模板。

2025年2月3日，中國青島，圖為一艘裝載鐵礦石的貨船駛離港口。（Getty）

其核心邏輯是：當一個國家作為全球最大買家，能夠整合分散的採購力量，構建可靠的替代供應體系，並展現出承受短期供應鏈擾動的戰略定力，它就有資格重新定義遊戲規則。人民幣計價，則意味着價格將真正錨定中國市場的供需實況，擺脱被金融資本操控的命運。

鐵礦石只是開始。原油、銅、稀土……中國正在多個關鍵資源領域同步推進「去美元化 + 本土定價」戰略。變革一旦開始，一個由真實供需決定價格、多元貨幣支撐結算的新秩序正在破土而出，終將重塑全球大宗商品的權力地圖。