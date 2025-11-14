鐵礦石壟斷打破　中國「打造」第四極？ | 點經

日前，歷經28年漫長拉鋸的西芒杜鐵礦項目正式投產。對於全球鐵礦格局，尤其是對依賴澳洲和巴西鐵礦的中國，這則是一個意義非凡的信號——西芒杜，終於動了。投產啟動儀式在畿內亞馬瑞巴亞港舉行，畿內亞總統馬馬迪·敦布亞與西芒杜項目合作伙伴贏聯盟、中國寶武、中鋁集團以及力拓集團共同出席。中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中也作為習近平特別代表出席了西芒杜鐵礦項目投產儀式。



西芒杜鐵礦（Simandou）位於非洲西部畿內亞共和國東南部的凱魯阿內省，是全球質量最優、規模最大的礦山項目之一。根據寶武公布的最新數據，西芒杜鐵礦已探明儲量44億噸，平均全鐵品位65%以上，礦體集中、埋藏淺、易開採，屬於世界級的大型優質露天赤鐵礦。建成後總產能可達1.2億噸/年。

除了礦山以外，項目還包括一條橫貫畿內亞全國、從馬瑞巴亞港到西芒杜礦山的鐵路（馬西鐵路），主線鐵路長552公里，支線鐵路長74公里，具備每年2.2億噸的運輸能力；由多方共同建設的馬瑞巴亞港，設計礦石年吞吐量超過1.2億噸。

這是全球最大的綠地鐵礦項目，也是非洲有史以來最大的礦業投資項目之一，投資總額達230億美元。鑑於中國企業深度參與西芒杜鐵礦項目的建設，併為項目提供了大量投資。外界普遍預計，西芒杜鐵礦開採的大部分鐵礦石將運往中國。美國彭博社等外媒指出，西芒杜鐵礦項目展現了中國在非洲的影響力，讓世界意識到中國正在引領非洲的基礎設施投資。

中國國務院副總理劉國中11月10日至12日應邀訪問畿內亞，會晤畿內亞總統敦布亞（Mamadi Doumbouya）（新華社）

西芒杜鐵礦堪稱開發過程最曲折的國際礦業項目之一。1997年西芒杜礦牀的地質價值首次引起國際關注。澳洲礦業巨頭力拓獲得了畿內亞政府頒發的勘探許可，隨即投入5億美金進行地質勘查，並在2002年確認西芒杜鐵礦南北礦帶長度達到驚人的110公里，礦石品位高、雜質少、開採條件良好，被認為是「全球最具潛力的未開發鐵礦帶」。力拓最初的計劃將西芒杜打造成「非洲皮爾巴拉」。

畿內亞屬於熱帶雨林氣候，地形複雜、基礎設施薄弱，僅鐵路與港口投資估算就超過200億美元，開發成本成為最大障礙。力拓的評估結論是：「地質資源世界級，開發條件地獄級。」而後，在長達數年的時間裏，西芒杜陷入停滯狀態。

2008年，畿內亞軍政府以「開發不力」為由，收回力拓北部1、2號區塊礦權，轉授給以色列鑽石大亨貝尼·斯坦梅茨（Beny Steinmetz）的BSGR公司，後者隨即以25億美元的價格將礦權轉售給巴西鐵礦石巨頭淡水河谷，從而引發了國際仲裁風暴。2014年，BSGR因行賄醜聞失去礦權，2016年力拓宣佈擱置項目，西芒杜一度陷入無人主持的困境。

此後，力拓試圖引入中鋁集團作為Simfer公司的共同投資方一同開發西芒杜南部3、4號區塊，經過多輪談判，到2018年，西芒杜南部區塊形成了力拓佔有45%股權，中鋁集團旗下的中鋁鐵礦（中鋁鐵礦是由中鋁集團牽頭的聯合體，中鋁集團佔股75%、中國寶武佔股20%、中國鐵建佔股2.5%和中國港灣佔股2.5%）佔有40%股權，畿內亞政府佔有15%股權的格局。

2019年，畿內亞政府對北部啟動國際公開招標，由山東魏橋創業集團旗下的中國宏橋集團、新加坡韋立國際、煙台港集團、和畿內亞聯合礦業供應集團四家企業組建的「贏聯盟」 （WCS）拿下了北部1、2號區塊礦權，成為西芒杜鐵礦開發的轉機。2020年贏聯盟與畿內亞政府簽署協議，畿內亞政府佔西芒杜北部區塊15%的股份，贏聯盟佔85%的股份。西芒杜鐵礦才正式進入開發階段。

2022年9月，中國寶武宣佈介入西芒杜鐵礦北部區塊，開始加速推進項目建設。同年12月，中國寶武、贏聯盟、Simfer和畿內亞政府共同簽署《西芒杜基礎設施項目條款清單》，圍繞西芒杜鐵礦整體開發所需的鐵路、港口等基礎設施共同投資開發達成了合作共識。2024年6月，中國寶武與贏聯盟完成股權交割，獲得了贏聯盟49%的股份，西芒杜北部區塊項目進入實質性建設階段。

也就是，北部（1、2區塊）礦權由贏聯盟（WCS）主導，韋立國際集團（中）持股約42.5%，中國宏橋集團持股（中）約42.5%，畿內亞政府（幾）持股15%。南部（3、4區塊）礦權由SimferS.A.主導，力拓集團（澳）持股45.05%，中國鋁業集團（中）持股約36.55%，畿內亞政府（幾）持股15%。

位於畿內亞東南部的西芒杜（Simandou）鐵礦預計於2025年11月首度付運。（網上圖片）

特別需要一說的是，正如力拓對西芒杜的評估結論是：「地質資源世界級，開發條件地獄級」，這其中的關鍵就是鐵路與港口。根據公開資料，CTG是負責西芒杜鐵礦石運輸基礎設施的公司，全稱「Trans-Guinéen鐵路（馬西鐵路）及港口公司，股權結構：CTG中，SimFerS.A.（力拓-中鋁南部礦區合作體）與WinningConsortium西芒杜（贏聯盟／中資北部礦區合作體）各持約42.5%，畿內亞政府持約15%。南北礦區中資持股換算後相加遠超50%，顯然鐵路及港口控制權也在中資手中。

從1997年力拓的第一批鑽探，到2025年10月20日，第一列滿載礦石的重載列車沿着西馬鐵路從畿內亞東南部的西芒杜礦區緩緩駛出，西芒杜鐵礦走過了近三十年。不誇張的說，這是一部關於資源、資本與政治的現代史。西芒杜不僅是畿內亞的國家工程，更是中國在全球資源治理體系中的一次戰略佈局。

長期以來，澳洲力拓、必和必拓與巴西淡水河谷三大巨頭掌控着全球70%以上的海運鐵礦石供應，並憑藉高品位、低成本優勢主導定價權。中國作為全球最大鐵礦石進口國，法國航運數據服務商AXSMarine的數據顯示，中國佔到全球海運鐵礦收貨量的74%，卻長期處於被動接受價格的地位。中企深度參與的西芒杜鐵礦擁有每年1.2億噸的巨大產能，足以使其成為與現有鐵礦石供應抗衡的「第四極」，打破原有的供應壟斷，增強買方的話語權。

澳洲鐵礦石巨頭必和必拓（BHP Group）與中國的年度鐵礦石銷售合同談判成為關注焦點。BHP行政總裁稱，該公司繼續銷售其開採的鐵礦石，與中國客戶的關係良好。（Reuters）

中國資本主導西芒杜鐵礦的意義不止在資源層面。它代表着中國企業從「資源買家」轉向「資源體系建設者」的轉型。過去，中國在全球鐵礦供應鏈中長期受制於價格波動與運輸風險。西芒杜的投產，將在三個方面改變格局。首先是供應多元化：每年預計可穩定供應約6000萬噸高品位鐵礦石，約佔中國進口量的10%。其次，價格談判力增強：有助於削弱澳洲、巴西的壟斷話語權。另外就是產業鏈延伸：西芒杜項目帶動中國企業在非洲的勘查、設計、施工、裝備製造全鏈條輸出。

西芒杜的投產，意味着中國在全球鐵礦石版圖上終於擁有了新的主動權。這不僅是資源的再分配，更是話語權的再平衡。當中國企業以股權、技術和建設能力深度介入上游資源，當礦山、鐵路、港口形成完整的一體化供應體系，中國第一次真正掌握了一條從礦石到鋼鐵的「命運通道」。這條通道，打破了「買方被動、賣方壟斷」的舊格局。

西澳洲皮爾巴拉地區一座鐵礦石礦場，礦工手持一塊鐵礦石。（Reuters）

但西芒杜的價值還不止於此。彭博社分析稱，西芒杜鐵礦也展現了中國在非洲的影響力，非洲風險諮詢公司董事總經理塔拉·奧康納表示：「西芒杜讓世界意識到，中國正在深度參與非洲事務，而且規模很大。在（美國總統）特朗普挑起關稅戰的當下，這個項目尤為重要，展現了中國的影響力。」

它更是一場全球合作模式的變革——從「資源換貸款」到「共同建設、共同分享」，從單向投資到制度共治、標準共建，西芒杜展示了中國式現代化走向世界的另一種表達：不是掠奪，而是共贏；不是殖民，而是共建；不是奪取，而是造福。西方對非洲礦產的開發以金融資本運作為核心，具有強投機性和短期逐利性，價格上漲時資本進入拿礦權，周期結束後迅速退場，不關注當地長期發展，也不願投入高成本基建。

與之相比，中國模式以 「發展合作」 為核心，具有長期性和務實性，以獲取實物資源和推動當地發展為目標，願意投入基建等長期資產，注重與當地政府、社區的關係建設，企業社會責任實踐優於西方標準。

中國投資西芒杜具有強示範效應，這裡有很多的標籤——資源、不發達國家、非洲、一帶一路……從結果看，最重要的是中國模式體現處的開放包容特徵，不排斥西方企業，踐行 「命運共同體」 理念，為國際發展合作提供了新模板。這是中國走向世界的全新姿態。