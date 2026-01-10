特朗普親手閹割了「自由國際主義」

這不是政變，不是戰爭，甚至不是傳統意義上的干預。這是一場由超級大國主導的、對主權國家元首的跨境「司法綁架」。而更令人震驚的是，美國對此毫無掩飾——白宮副幕僚主任米勒（Stephen Miller）在接受採訪時表示：「美國確實在統治委內瑞拉。你可以談論國際法，但在真實世界中，力量統治一切，武力統治一切，權力統治一切。」

這句話，成了壓垮「自由國際主義」棺材的最後一顆釘子。西方「激進自由主義」、「覺醒文化」等的擁躉們一直試圖讓全世界相信：「一個由民主國家、開放市場和國際規則構成的世界，才能實現持久和平與共同繁榮。」

「基於規則的秩序」還存在嗎

過去三十年，西方世界反覆強調一個概念：「基於規則的國際秩序」（Rules-Based International Order）。這套話語體系將美國及其盟友塑造成國際法的守護者、民主的佈道者、人權的捍衛者。然而，當特朗普（Donald Trump）政府坦然繞過聯合國、無視《聯合國憲章》第2條關於「禁止使用武力侵犯他國領土完整與政治獨立」的核心原則，直接派三角洲部隊（Delta Force）突襲他國首都、綁架在任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）時，這套敘事瞬間崩塌。

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）一針見血：「特朗普至少誠實——他沒像拜登（Joe Biden）那樣用『民主』『人權』來粉飾掠奪。他直接說，是為了石油。」

這種「坦誠的掠奪」，比虛偽的干涉更具破壞性。因為它揭示了一個殘酷真相，所謂「規則」，從來只是強國約束弱國的工具；一旦強國有利可圖，規則便可隨意拋棄。

「力治」正在取代「法治」？

英國廣播公司（BBC）在即時評論中指出：「自1989年入侵巴拿馬以來，美國從未在拉丁美洲採取過如此直接的霸權行徑，這一操作幾乎在現代歷史上找不到先例，它將國際法與主權平等原則碾得粉碎。」

現代國際法雖不完美，但至少提供了一套程序正義框架：即便一國領導人涉嫌嚴重罪行，合法路徑僅有三條——本國司法清算、國際刑事法院起訴、或聯合國安理會授權強制行動。而美國此次行動，完全跳過所有程序，以紐約南區聯邦法院對馬杜羅的通緝令為名，實施軍事抓捕。

這等於宣告：只要我認定你是罪犯，我就可以跨海抓你。

日本前防衛大臣小野寺五典在社交平台質問：「若美國可以『以武力改變現狀』抓捕馬杜羅，未來又憑什麼指責中國在台海或南海的任何行動？」若以後還想借此站在所謂「道義」上，這套敘事肯定也破產了。

問題無人能答。因為答案顯而易見，西方的「法治」已蜕變為「力治」的遮羞布。當強權可以單方面定義「正義」與「罪惡」，法律就不再是盾牌，而成了長矛。

1989年12月20日，美國出動近3萬名士兵和300架戰機對主權國家巴拿馬進行軍事打擊，迅速佔領了巴拿馬並推翻了該國軍人政府。軍政府首腦諾列加被逮捕並押送至美國受審宣判。眾多巴拿馬軍人和平民在此次入侵中死傷，大量民宅和建築在戰火中被摧毀。（視覺中國）

西方還需要粉飾「民主」嗎

冷戰以來，美國對外干預常披着推廣「民主、自由、平等」的話術。但這一次，特朗普真的受夠了這種價值觀的繼續演繹。他不僅承認行動目標是控制委內瑞拉石油，還直言不諱地表示：「我不打算讓那個拿諾貝爾和平獎的反對派馬查多（María Corina Machado）上台。」

這意味着什麼？意味着美國根本不在乎委內瑞拉是否「民主」，只在乎資源是否可控。

「民主」不再是目的，甚至連藉口都不是——它徹底淪為裝飾品。川粉們還在高呼「川皇帶來民主」，而特朗普本人早已冷笑：「別再跟我談什麼民主，老子早就受夠這套虛偽的制度。」

這種赤裸裸的利益邏輯，反而讓世界看清了本質，所謂「民主輸出」，不過是帝國擴張的修辭術。如今修辭術被棄用，帝國回歸其本來面目——一個以資源、安全、霸權為唯一座標的現實主義巨獸。

西方「雙重標準」還能繼續站在道德高地嗎

最尷尬的，不是俄羅斯或中國，而是美國的歐洲與亞洲盟友。

當俄羅斯「入侵」烏克蘭時，西方齊聲譴責，祭出「主權神聖不可侵犯」「以武力改變現狀不可接受」等原則；如今美國自己幹了更極端的事——直接綁架他國元首，卻只見沉默、含糊其辭，甚至有人試圖為其「合法性」找補。

英國《衛報》的評論尖鋭地指出：「美國抓捕馬杜羅的行為，是對國際法體系的致命一擊，本質上是赤裸裸的資源掠奪與強權干預，西方此前所有的道德說教都因此變得滑稽可笑。」西班牙《國家報》也無奈承認：「美國正在拉美復活最露骨的舊殖民主義，這讓西方多年來構建的『民主衛士』形象徹底崩塌。」

面對這一切，曾經喧囂的西方盟友陷入集體噤聲的道德潰敗——這種沉默，比任何譴責都更能說明西方價值觀的虛偽與破產。

這種雙標已非「選擇性適用」，而是道德徹底破產。新加坡前總理李顯龍曾在俄烏衝突時高調宣稱「反對強權即公理」，如今面對美國行動卻噤若寒蟬。全球南方國家看在眼裏，心知肚明——西方的「普世價值」，只適用於非西方國家。

更諷刺的是，就在馬杜羅被捕後兩天，特朗普在NBC採訪中宣稱對吞併格陵蘭島「非常認真」，並稱「現在就需要該島維護國家安全」。當主持人傑克·塔珀（Jake Tapper）質疑其合法性時，白宮高官竟回應：「我們生活在一個由實力、武力和權力統治的世界。這些是自古以來就存在的鐵律。」

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）網上發文表示：「我很高興地宣佈，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶，高品質但受制裁的石油。這些石油將以市價出售。」（X@WhiteHouse）

「美國優先」讓「規則終結」？

1月7日，特朗普簽署總統備忘錄，宣佈退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。白宮配文簡潔有力——「美國優先」（AMERICA FIRST）。此舉創下全球「退群」規模的歷史紀錄。

這一最新的舉動，甚至可以標誌着美國正式放棄「多邊主義領導者」角色，轉而成為全球秩序的拆解者。國際危機組織（International Crisis Group）聯合國事務負責人丹尼爾·福蒂（Daniel Forti）指出：「美國的多邊主義已固化為『要麼聽我的，要麼走人』。」

換句話說，國際合作不再是平等協商，而是附庸服從。聯合國、WTO、國際法院……這些二戰後建立的制度基石，在「美國優先」面前，不過是可以隨時丟棄的舊傢俱。

一個時代的葬禮

馬杜羅被捕事件，表面是一次特種作戰，實質是一場意識形態的公開處決。

它處決了「自由國際主義」的幻想，處決了「規則高於強權」的天真，也處決了西方道德優越感的最後殘餘。

世界正在進入一個沒有遮羞布的時代。在這裏，沒有民主燈塔，只有資源爭奪；沒有程序正義，只有實力裁決；沒有普世價值，只有國家利益。

特朗普或許不會贏得歷史的掌聲，但他確實完成了歷史性的顛覆——他用一次綁架，向全世界宣告——21世紀的國際規則，不再由《聯合國憲章》書寫，而由F-35的航程與三角洲部隊的靴子丈量。

而這，或許才是最令人恐懼的「新常態」。