交易詭才Trump｜特朗普僅憑一張嘴　就能征服格陵蘭島？

2026年1月，世界見證了一場史無前例的「非軍事征服」。美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）尚未簽署任何協議，甚至未派出一兵一卒，僅憑几條推文、一封致挪威的私人信函，以及一句輕描淡寫的關稅威脅，就讓歐洲精心策劃的「聯合抵抗」在24小時內土崩瓦解。

事情的起因，荒誕的比喜劇電影還要匪夷所思。當特朗普重提美國「購買格陵蘭島」的百年構想時，丹麥雖不同意，卻也未激烈反對——畢竟，從1867年到1946年，多任美國總統都曾認真探討此事。但歐洲卻突然「覺醒」了——德、法、意、荷、比、瑞典、挪威、芬蘭八國迅速協調，向格陵蘭島派遣了一支「聯合威懾力量」。

總人數：37人。是的，你沒看錯——八國聯軍，37名士兵。平均每個國家不到5人，可能剛湊夠一個排。

可就是這支「微型遠征軍」，竟被布魯塞爾視為捍衛「主權原則」的壯舉。殊不知，在特朗普眼中，這不過是送上門的絕佳談判籌碼。

果然，特朗普次日即宣佈——自2月1日起，對上述八國加徵10%關稅；若到6月1日仍未就「完全、徹底購買格陵蘭島」達成協議，稅率將提高至25%。更絕的是，他公開表示：「正好可以用這些關稅收入來支付購島費用。」

空手套白狼？不，這是「用你的錢，買你的地」。

結果如何？不到一天，德國宣佈撤回全部15名士兵，理由含糊其辭；其餘各國雖未明言撤軍，但再無後續動作。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）隨即強調不需要用對抗的方式挑戰美國對格陵蘭的興趣。

一場號稱捍衛國際秩序的聯合行動，壽命短於一則熱搜。歐洲的政客的硬氣，連拉雪橇的狗都比不上。

而這一切的導火索，竟源於特朗普未獲諾貝爾和平獎。他在致挪威總理的信中寫道：「鑑於貴國決定不授予我諾貝爾和平獎……我不再覺得有義務僅僅考慮和平。」

世人笑他任性，卻無人敢笑他嘴上的功夫。因為所有人都明白：當一個擁有核武庫、全球基地網和美元霸權的總統說「我不講和平了」，世界就得認真對待。

值得玩味的是，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）並未加入這場「象徵性抵抗」。她主動致電特朗普，強調「保持溝通、避免事態升級非常重要」，並批評歐盟「方向錯誤」。

她是清醒的——與其在冰原上擺37個稻草人，不如在白宮電話裏談真利益。

其實特朗普還是相當「慈悲」的，他本可施壓制裁、煽動分離、甚至渲染安全威脅，但他選擇了最「文明」的方式——談生意。

「你守不住，不如賣我。」簡單，粗暴，卻無比高效。

而歐洲的悲劇在於：它既無實力硬抗，又放不下道德優越感。四年俄烏戰爭，未派一兵赴烏作戰。一日格陵蘭風波，卻急着湊出37人「表演主權」。

所以，請別再說特朗普魯莽。他用一張嘴，省下千億軍費；用幾句話，瓦解八國聯盟；用一封未獲獎的牢騷信，撬動北極棋局。

這或許不是傳統意義上的「偉大」，但在這個實力即真理的時代，能憑言語讓對手主動退場的人，才是真正的戰略贏家。