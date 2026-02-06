愛潑斯坦文件轟動英國　高官王室醜態現人觸發信任危機？

美國司法部於1月30日公開的最後一批愛潑斯坦文件，將火燒到英國。除此前已深陷醜聞的安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）再被曝三張赤腳趴女上方圖，英國前英駐美大使文德森（Peter Mandelson）也被爆在白高敦（Gordon Brown）內閣任期間，向愛潑斯坦洩露英政府在應對08年金融危機時期的機密信息。事態由桃色醜聞，上升至跨國洩密，也令英國政界與王室陷入信任危機。



在新揭露的來往郵件中，暴露了文德森與愛潑斯坦關係更多細節。他曾寫信給愛潑斯坦，表示自己不想「僅靠薪水度日」。他不甘於過着小人物的生活，當六位數薪水的奴隸。而對於渴望實現更宏偉目標、追求遠超自身經濟能力生活的文德森來說，如愛潑斯坦這樣的富豪，正是他通往此境的通行證。

多次洩露政府08年金融危機後經濟對策

作為縱橫英國政壇40年的人物，文德森曾於1990年助貝理雅（Tony Blair）入主唐寧街，是其重要盟友，擅於為工黨在背後從事公關工作，被傳媒冠以「黑暗王子」（Prince of Darkness）之稱，並擁有終身貴族（Life peerage）及勳爵（Lord）頭銜。

文德森於去年9月，就因與愛潑斯坦的關係被揭露，在任職僅7個月後遭免去駐美大使職務。而新一輪的曝光則更為深度、詳盡地展示其在2008年金融危機後兩年，與愛潑斯坦保持的密切聯繫。期間他多次向對方洩露英政府在經濟政策領域的機密，甚至向華爾街出招如何應對英方政策。

2010年2月22日，時任英國首相白高敦（Gordon Brown，左）和商務大臣文德森（Peter Mandelson）抵達位於英國倫敦的Saatchi畫廊。（Getty）

2009年6月，時任首相白高敦的政策顧問巴特勒（Nick Butler）撰寫了一份關於英國經濟困境的備忘錄，其中建議政府出售價值200億英鎊的持有資產，以籌集公共資金。而文德森隨後將這份巴特勒發給他的政府內部信息，轉發給了愛潑斯坦，並在郵件中表示自己覺得政府會出售持有的土地和房產。

同年12月，文德森在另一份郵件中透露，英政府擬對銀行家獎金徵收額外稅款，此舉意味着金融業超過2.5萬英鎊的獎金將遭徵50%的稅，以作為金融危機後實施的一次性懲罰措施。而在透露政府於危機時期的內部想法後，文德森甚至還向愛潑斯坦表示，自己建議摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）就銀行家獎金稅問題「溫和地威脅」時任英財政大臣戴理德（Alistair Darling），施壓對方以放棄該政策。

2025年12月19日，美國司法部公布一張未註明日期的照片。照片中，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）為已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）慶祝生日，愛潑斯坦正在吹滅蛋糕上的蠟燭。（Reuters）

到了2010年5月，文德森又提前告知愛潑斯坦，歐盟將提供5000億歐元的紓困計劃，以應對歐元區危機。甚至在首相白高敦辭職前一日，文德森再給愛潑斯坦發郵件說，「今天終於讓他下台了。」

文德森最高或面終身監禁

作為任命文德森作駐美大使的人，首相施紀賢也因這場管治危機出現政治危機，連忙割席。施紀賢在近期內閣會議上對官員表示，「涉嫌將高度敏感的政府公務電郵轉發給他人是可恥的行為」，並稱已要求官員盡快起草立法，以剝奪文德森的貴族爵位，並明確表示政府會配合警方對此事的任何調查。但施紀賢亦稱，自己目前仍無法確認有關文德森的醜聞已全部浮出水面。

前首相白高敦則表示，他已向倫敦警察廳提供文德森與愛潑斯坦通信相關的資訊，亦稱在政府和國家都在努力應對全球金融危機之際，這些通信行為「不可饒恕且有違愛國」。

文德森目前已因自身的洩密行為，退出工黨並辭去上議院議員職務。倫敦警察廳也已對其展開刑事調查。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

倫敦警察廳指揮官Ella Marriott在聲明中說：「在美國司法部進一步公布數百萬份與愛潑斯坦有關的法庭文件後，倫敦警察廳收到多宗有關公職人員行為不當的舉報，其中包括英國政府的轉介。」

Marriott表示，倫敦警察廳現已對一名72歲的前政府部長展開調查，並指控其犯有「公職人員行為不當罪」，該罪最高可判處終身監禁。

壓倒工黨政府的稻草?

文德森在卸任白高敦政府職務後，轉入私營部門工作逾十年，直至2025年被施紀賢選中，再出山任英國駐美大使。儘管文德森醜聞於去年剛發酵時，施紀賢就果斷宣布將其解僱，但他任命文德森的決定受多方質疑。

在保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）的反復質問下，施紀賢於周三的每週質詢環節承認，自己在任命文德森前，知悉他在愛潑斯坦08年出獄後仍與對方保持聯繫。但施紀賢給出的理由是：「當我的團隊詢問他擔任大使前後與愛潑斯坦的關係時，他屢次撒謊。」施紀賢亦稱，「我後悔任命他。如果我當時知道現在所了解的一切，他根本不會涉足政府。」

施紀賢亦呼籲另一涉事人物——被褫奪王子頭銜及王室封號的安德魯，應出來接受國會質詢。

2025年5月8日，特朗普在白宮橢圓室辦公室宣布英美達成貿易協議，同英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

在施紀賢民調支持率跌至谷底之際，文德森的醜聞無異於火上澆油。據民調機構YouGov最新1月民調顯示，施紀賢目前的支持率已創執政以來最低，有75%的英國人對他持負面看法。

部分工黨官員向POLITICO表示，他們認為文德森醜聞正印證他們對施紀賢領導風格的批評——對潛在問題重視不足，直至其演變成全面爆發的醜聞。工黨在輿論壓力下同意公布一系列與文德森任命相關的文件與通訊記錄，以自證清白，但危機發酵的餘波或給處境艱難的工黨政府帶來更大的麻煩，甚至可能導致更多政治人物下台。

不止政壇 王室同陷信任危機

除了文德森扔下的政壇炸彈外，英國王室也沒能置身事外。此前即便深陷醜聞仍否認不當行為的安德魯王子，再被曝3張與女子的醜態圖。安德魯前妻莎拉（Sarah Ferguson）的名字亦在這批文件中出現多次，其去年因被曝稱愛潑斯坦為「摯友」遭多家英國慈善機構解除合作，並已放棄使用「約克公爵夫人」頭銜。最新文件再次證實她與愛潑斯坦關係密切。

美國司法部1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（美國司法部）

2009年3月，莎拉曾發電子郵件感謝愛潑斯坦，並提及多間時尚界和媒體機構現在都想與她合作。「短短一個星期內，在與你共進午餐後，一切似乎都重新振作起來。我從未如此感動於朋友的善意。」她寫道，「謝謝你，你是我一直渴望擁有的兄弟。」

而到2010年1月，莎拉甚至在電郵中向愛潑斯坦「求婚」。她寫道：「你是個傳奇。我真的找不到言語來形容，我對你的慷慨與善意所懷有的感激之情。我隨時聽候你的差遣。你娶我吧。」

英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）曾發送求婚訊息給愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）：「隨時為您效勞，就和我結婚吧。（Xx I am at your service. Just marry me.）（X@Tush27J）

除了施紀賢，美國副總統萬斯（JD Vance）均已呼籲安德魯到美國會作證，說明自己與愛潑斯坦之間的交情，而在疊加其前妻的風波後，英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）一針見血地稱，「我認為對王室而言，事件從最初的尷尬正迅速演變成災難。」

文德森與安德魯夫婦的醜聞籠罩公眾視野，進一步加深對政壇與王室的質疑，甚至引發對其正當性與存續的懷疑。人們不免要問：在信任裂痕如此之深的今天，兩者究竟還能否重獲公眾信賴？

正如反貪腐組織「英國透明國際」（Transparency International UK）執行長布魯斯（Daniel Bruce）所言，「在公眾對政治的信任度跌至歷史新低之際，政府必須果斷採取行動，以重建信心。儘管我們歡迎在不當行為立法和貴族爵位剝奪規則改革方面取得進展，但部長們應該加快這些改革，以扭轉英國作為良好治理典範的聲譽下滑趨勢。」