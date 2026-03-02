霍爾木茲海峽封航油價未沖100　為何「冷靜」的不同尋常 ｜ 點經

航行在霍爾木茲海峽的船隻正在接收來自伊朗伊斯蘭革命衛隊的高頻率反復資訊，聲明任何船隻均無權通過霍爾木茲海峽。這條承載全球31%石油運輸的「生命線」斷了。



要知道，即便是在烈度極高的歷次中東戰爭與兩伊戰爭期間，霍爾木茲海峽也從未被正式禁航，僅出現過局部航運干擾與封鎖威脅。以至於，霍爾木茲海峽事實上封航，市場都在討論，待3月2日（週一）會不會「一騎絕塵」，甚至有人喊出了直逼100美元。



結果，3月2日原油開盤價：75美元/桶，可僅數分鐘後回落後70美元。僅有5%的漲幅，「冷靜」的過分。為什麼？原因很簡單也很殘酷。



第一個原因：市場對於「打」伊朗早有預期，且預期伊朗會服軟。美以開火後，兩個新聞最炸裂：伊朗最高領袖哈梅內伊被殺，霍爾木茲海峽實際性封航。哈梅內伊是伊朗強硬派的象徵，本質上也是封鎖霍爾木茲海峽的決策者。市場的邏輯很簡單：哈梅內伊死了，伊朗的強硬派被清除了，新政權不會如此強硬，可能很快妥協。

果然，3月1日下午，特朗普又發推特：「伊朗新領導層希望恢復談判，我同意對話。」雖然還不知道伊朗「新領導層」是誰，但市場已經開始押注：伊朗新政權會很快開放霍爾木茲海峽，換取美國停止空襲。如果海峽很快重新開放，那油價憑什麼漲到100美元？所以開盤後油價衝高回落，開始靜觀其變。開盤拉高是給「海峽關閉」的風險溢價，但市場認為這個風險很快會解除。

第二個原因：沙特和阿聯酋在增產，填補供應缺口。霍爾木茲海峽封航，意味着伊朗、伊拉克、科威特、阿聯酋的石油出不去了。但這並不代表全球石油供應就斷了。因為還有沙特。沙特的石油主要通過兩條路線出口：霍爾木茲海峽約60%，但紅海路線還約40%，這是不經過霍爾木茲海峽的。週末，沙特石油部長緊急開會，宣佈：「沙特將通過紅海路線增加石油出口，確保全球供應穩定。」

沙特能增產多少？沙特的產能是每天1200萬桶，但目前只生產900萬桶，還有300萬桶的閒置產能。如果沙特全力增產，可以填補霍爾木茲海峽關閉導致的部分供應缺口。阿聯酋也宣佈增產。美國還在釋放戰略石油儲備。

市場的邏輯是：雖然霍爾木茲海峽暫時封航，但沙特、美國可以補上一部分供應，所以不會出現「石油斷供」的極端情況。而且沙特為什麼這麼積極增產？因為沙特希望油價漲，但不希望漲得太快。油價漲到80-90美元，沙特最賺錢。如果漲到150美元，全球石油需求下降，沙特反而虧。所以沙特意在「穩油價」。

第三個原因：不要忘了，美國有全球最大的戰略石油儲備。截至2026年初，美國戰略石油儲備（SPR）約5.5億桶。5.5億桶夠用多久？美國每天消耗約2000萬桶石油，5.5億桶夠用27天。而且美國不是完全依賴進口，美國自己每天生產約1300萬桶石油（葉岩油），自給率65%。如果加上戰略儲備，美國短期內根本不怕石油斷供。市場的邏輯：美國有底氣，不會讓油價失控。週一開盤前，白宮發佈聲明：「我們有充足的戰略儲備，美國消費者不必擔心油價暴漲。」這是在給市場吃定心丸。

另外就是中國的戰略儲備也夠用3個月。中國69%的原油進口經霍爾木茲海峽，如果長期關閉，中國會很被動。但是中國也有戰略石油儲備，約10億桶，夠用90天。而且中國這些年一直在做的一件事，就是多元化石油進口。

攤開看中國的石油進口來源，雖然中東占了69%，現在受卡，但俄羅斯有15%，這是陸上管道，不受影響。另外還有非洲的安哥拉、剛果，大概佔8%，這是不經霍爾木茲的。還有拉美來自巴西、委內瑞拉的5%，這也是不經霍爾木茲的。另外還有其他地區的3%。也就是說，中國還有31%的石油進口不受霍爾木茲海峽影響。而且中國可以立刻增加從俄羅斯的進口。俄羅斯有多餘的產能，中國可以通過中俄東線管道增加進口。

也就是市場的邏輯判斷，兩個最大需求國中國和美國都有Plan B，短期內全球石油供應不會崩。

此外，還有歷史經驗告訴我們，恐慌往往是短暫的。過去40年，霍爾木茲海峽多次面臨關閉威脅，但每次都很快解決。

1984年「油輪戰爭」：伊朗和伊拉克互相攻擊對方的油輪、霍爾木茲海峽多次中斷，油價從28美元漲到31美元，漲幅10%。3個月後恢復正常，油價回落；1988年「螳螂行動」：美國海軍和伊朗海軍在霍爾木茲海峽交火。油價從15美元漲到18美元，漲幅20%。2個月後恢復正常；2012年伊朗威脅關閉海峽：因為美國制裁，伊朗威脅關閉海峽。油價從100美元漲到110美元，漲幅10%，伊朗最終沒關，油價回落；2019年多艘油輪在霍爾木茲海峽附近被襲擊，油價從60美元漲到65美元，漲幅8%，但1個月後恢復正常。

也就是歷史規律可見，每次霍爾木茲海峽危機，油價漲幅都在10-20%，持續時間1-3個月。市場有記憶，投資者不會輕易相信「這次不一樣」。市場為什麼這麼「冷靜」？站在市場的角度，這其實也很合理。因為市場不是在交易「霍爾木茲海峽封航」這個事實，而是在交易「海峽關閉會持續多久」這個預期。市場押注的是：伊朗會很快妥協，海峽會很快重新開放。

市場在多次「狼來了」的預期中，已形成了「恐慌—觀望—回檔」的慣性反應，這也是此前多次地緣衝突中，油價僅短線沖高便快速回落的核心原因。

當然，這也要看伊朗究竟有多大的底氣以及多大的魄力，如果市場押注錯了，油價會繼續漲。但可以預期，油價短期內不會暴漲到100美元以上。如果1-2周伊朗開放海峽，那市場是對的，油價會回落到70-75美元。如果伊朗堅持不開放，那市場會重新定價，油價可能沖到100美元以上。