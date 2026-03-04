霍爾木茲海峽能封多久？「賭」四月！| 點經

美以公然對伊朗發動大規模襲擊，全球航運要道霍爾木茲海峽被捲入地緣政治亂流。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問易卜拉欣·賈巴里（Ebrahim Jabari）放話，「霍爾木茲海峽已經關閉。如果有人試圖通過，革命衛隊和正規海軍的英雄們將把那些船隻燒成灰燼，」賈巴里在講話中表示：「我們還將襲擊輸油管道，絕不允許一滴石油流出該地區，油價將在未來幾天內達到每桶200美元」。

綜合媒體報道情況，霍爾木茲海峽事實性封航，十多艘郵輪在該海峽被擊中。



這條地處伊朗和阿曼之間，東西長約150公里，最寬處達97公里，最窄處僅有33公里的海峽，是連接波斯灣和印度洋的唯一通道。波斯灣周邊國家原油產量豐富，霍爾木茲海峽就成了石油運輸的咽喉。每天全球石油貿易的20%，相當於約2000萬桶原油、凝析油和成品油從這裡運往全世界，其中七成左右運往中國、印度、日本和韓國。

中東是四戰之地，近百年戰事頻仍，但宣佈封鎖霍爾木茲海峽仍是史無前例的。此前最接近封鎖霍爾木茲海峽的案例，還得追溯到兩伊戰爭時期，當時伊朗和伊拉克互相襲擊對方油輪，彼時美國站在伊拉克一邊，為運輸伊拉克石油的科威特油輪護航。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

1988年4月，美國「羅伯茨」號導彈護衛艦在波斯灣遭遇水雷襲擊受損，美軍因此發起「祈禱螳螂行動」，攻擊伊朗導彈艇、護衛艦等目標，當月油價暴漲11.4%。幾個月後兩伊戰爭結束，自那之後的幾十年間，雖然屢次威脅要封鎖霍爾木茲海峽，但伊朗始終沒有付諸實施。

實際上，美國軍方、智庫多年來必然多次推演過阻止「伊朗封鎖霍爾木茲海峽」的軍事模型。但伊核談判總能拉拉扯扯、死灰復燃，說明最後給到白宮的建議還是採取政治、經濟、外交手段解決伊朗問題，而不是軍事手段。所以列根、老布殊、克林頓、小布殊、奧巴馬、特朗普（第一任期）、拜登，其實都沒有選擇軍事手段。

伊朗擁有海峽最長的海岸線，可以導彈打擊海上大型目標；可以火箭彈射擊，由於海峽窄，油輪速度慢，很容易命中；可以航道佈雷，只要炸沉兩三艘大型油輪，航道直接就被堵住了；甚至可以24小時用小快艇襲擊油輪。現在還可以有無人機轟炸。當傳出有美英油輪遭到導彈襲擊後，一些原本要進入波斯灣裝油的油輪，在戰爭威脅下改道遠離霍爾木茲海峽，畢竟誰都不敢拿自己價值上億美元的超大型油船冒險。

每天2000萬桶油堵在波斯灣，海灣國家就沒其他辦法運出去了嗎？沙特的「東西輸油管道」，東起波斯灣邊的阿布蓋格，向西橫穿沙特到達紅海邊的延布，石油可以在延布裝船進入紅海。這條管道總運力約500萬-700萬桶/日，但空餘運力只有200萬至400萬桶/日。阿聯酋則有一條西起哈蔔善，東到阿曼灣邊的富查伊拉的管道，原油在富查伊拉裝船可以繞開霍爾木茲海峽，但這條管道空餘運力只有40萬至50萬桶/日。也就是說，還去相去甚遠。

美國總統特朗普表達了速戰速決的態度，稱對伊朗的軍事行動可能持續四周左右。（Reuters）

不過，沙特石油部長緊急開會，宣佈：「沙特將通過紅海路線增加石油出口，確保全球供應穩定。」同時，沙特阿拉伯、伊拉克、阿聯酋、科威特等8國決定增產以填補供應缺口。這些也讓霍爾木茲海峽封航後，國際油價相對平穩。

3月2日原油開盤價：75美元/桶，僅數分鐘後回落後70美元。近幾日均在75美元附近徘徊。顯然，市場在押注封鎖霍爾木茲海峽是短期事件，市場在觀望。（更多內容見：霍爾木茲海峽封航油價未沖100 為何「冷靜」的不同尋常 ｜ 點經）

另一邊特朗普也表達了速戰速決的態度。特朗普稱，對伊朗的軍事行動可能持續四周左右。特朗普顯然也是不願意再次陷入中東泥潭。對美國來說，速戰速決是有利的，打成持久戰是巨大消耗。這也給市場押註「短期」提供了支撐。

另外就是，摩根大通分析報告中指出，如果霍爾木茲海峽完全關閉，原油無法運出，留給世界的緩衝時間是25天。

零零種種加總，令到市場在「賭」：霍爾木茲海峽的封鎖，很有可能在四月前結束，之後海峽可能開放或部分開放。但這場戰爭也可能會持續更長時間，造成更久的封鎖。伊朗伊斯蘭革命衛隊不排除讓事態進一步升級的可能。如此，霍爾木茲海峽的封鎖會持續更久。屆時，恐怕市場會進入從新估價，油價就不再「冷靜」了。