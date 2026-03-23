開停火條件　美相當於「投降」　戰爭局勢來到關鍵節點

根據公開報導，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）提出停火條件核心是「徹底結束戰爭 + 賠償 + 安全保障」，旨在通過停火實現長期和平與自身利益保障。另據邁赫爾通訊社等多家伊朗媒體22日報導，一名匿名伊朗官員在接受黎巴嫩「廣場」電視台採訪時表示，伊朗提出停戰六項條件。保證戰爭不再發生；關閉美國在中東地區的軍事基地；由侵略方向伊朗支付賠償；結束該地區所有戰線的戰事；為霍爾木茲海峽建立新的法律體系；審判並移交從事反伊朗活動的媒體人員。這比伊朗外長提出的停火條件，要更進一步。



不論是哪個版本，每一條都相當於是美以宣佈投降，美以顯然不會答應。



美國方面也開出所謂談判條件。美媒援引匿名訊息源報導，特朗普政府已開始謀劃與伊朗「和談」事宜，正在經由協力廠商「傳話」進行初步磋商；特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）參與其中。

美方要求：任何協議必須包含霍爾木茲海峽重新開放和伊朗高豐度濃縮鈾處理的內容；伊朗5年內不得發展導彈項目；導彈數量不得超過1000枚；不得從事鈾濃縮活動，不再使用福爾道、納坦茲和伊斯法罕3處核設施，對離心機及相關機器的建造和使用嚴格設限；和地區國家達成涉及導彈射程限制的軍控協議；不得資助哈馬斯、也門胡塞武裝和黎巴嫩真主黨等地區武裝。

美國特朗普（Donald Trump）政府已為伊朗戰事開出所謂談判條件。（Reuters）

這每一條也都是要求伊朗投降，顯然伊朗也不可能答應。特別是美國要求伊朗不得發展彈道導彈，這是本次戰爭開打之前，美國就提出的條件，但遭到伊朗直接拒絕，這是伊朗完全不可能接受的條件。這次戰爭裏，伊朗也是靠彈道導彈才能對美國和以色列造成威脅。

現在雙方開出的停火條件差異巨大，比俄烏雙方開出的停火條件的差距還要大。戰爭一旦發動，巨大的沉沒成本，都會要求雙方不停加碼，直到有一方徹底打不動了，戰爭才有停止的可能。俄烏衝突是這樣，美以伊衝突也是這樣。談判的結果是由戰場決定的，所以只能繼續打。

當前的戰事，很明顯特朗普戰略上原有的「顛覆伊朗政權」、「徹底擊敗革命衛隊」這些目標都失敗了，著急想要退出。但每次退出之前，大概率有一場大規模的打擊才好收場，為談判爭取籌碼。

特朗普早前發「最後通牒」：要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀伊朗「各類發電廠」。當前，美國兩個艦隊正駛往波斯灣，是不是要奪取登島，美國人自己認為戰敗可能性比較大。米爾斯海默（John Mearsheimer）把這場可能發生的登陸戰比做加里波利戰役、達達尼爾海峽之戰，認為美國海軍目前根本不可能打通霍爾木茲海峽。

2026年3月2日，插圖中出現3D打印的油桶、抽油機以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

伊朗的回應也比較堅決：如果伊朗的燃料與能源基礎設施遭到敵方攻擊，美國及其盟友在該地區的所有能源基礎設施、資訊技術系統和海水淡化設施都將成為打擊目標。並且，伊朗軍方宣佈：伊朗已經「從防禦轉為進攻」。「伊朗武裝部隊利用年輕科學家們的能力，生產並製造了先進的裝備和武器，伊朗將在戰場上為敵人創造更多『驚喜』」。

目前，一邊正在準備大軍壓境，一邊釋放接洽的苗頭，只是喊話分歧很大。伊朗最終回到談判桌是需要的，但伊朗必須直着腰杆上談判桌。如果伊朗能夠站住，進一步對以色列實施打擊，徹底將美以打的沒辦法，才有可能有資格坐在談判桌上談條件。如若和之前那樣依舊在幻想和僥倖，那恐怕又是「熟悉的套路」。

美以對伊朗發動襲擊已經三周，美國明顯遭到嚴重反噬——在中東保護傘失效，多盟國受襲擊，美國F-35首次在實戰中被伊朗擊落，再到債券市場的「血洗」，特朗普終將埋單。（更多內容見：美國債券失控 特朗普的戰爭反噬｜點經》）戰爭局勢來到了一個關鍵節點，只要最後一哆嗦，伊朗千萬站住了別慫。而對於特朗普來說，伊朗戰場灰頭土臉，很可能迅速轉向古巴，他需要一場勝利有個交代。古巴，要做好準備！