中國是否給了伊朗「安全承諾」？北京不做霸主只做斡旋者
伊朗局勢跌宕起伏。當地時間4月7日早些時候雙方還一副要互相毀滅，同歸於盡的態勢，幾個小時後，美伊雙方就各自宣佈同意停火。僅幾個小時後，霍爾木茲海峽再次封閉，雙方各自宣稱違反了停火條件，讓伊朗局勢像坐過山車一樣，忽高忽低。且，這種過山車走勢，未來還有可能會繼續出現，來回反轉。可以肯定，就算4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開啟為期兩周的談判，前線戰事恐怕也不會停歇。但不論如何，停火對話談判，還是成為了重要選項。
值得一提的是，美國《紐約時報》報道，三名伊朗官員透露，停火協議達成之前，巴基斯坦曾展開密集外交斡旋，中國也在最後時刻出面介入，敦促伊朗保持克制、展現靈活性以緩和局勢。據法新社、CNN報道，美國總統特朗普表示，他相信中國促成了伊朗參與停火談判。當問及中國是否敦促伊朗進行停火談判時，特朗普在電話中對法新社回應：「我聽說是的（I hear yes）。」
能走到停火這一步，背後有各方努力，但特朗普點名中國，等於間接肯定了中國在斡旋中的實際貢獻。這在國際舞台上並不多見，顯示中國的大國擔當得到認可。
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向CNN表示，自衝突爆發以來，中國一直致力於推動實現停火併結束衝突。「中國歡迎所有有利於和平的努力，我們希望有關各方抓住和平機遇，通過對話彌合分歧，儘早結束衝突。」
劉鵬宇的表態很務實，沒有空話，重點放在和平和對話上。這顯示中國立場一貫明確：不管局勢多複雜，都堅持推動各方坐下來談，而不是讓衝突繼續擴大。這樣的回應也回應了特朗普的說法，說明中國確實在背後做了實打實的工作。
可以看到，在此之前，中國主要通過巴基斯坦、土耳其、埃及等中間渠道開展工作。4月8日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上答問時也表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。王毅外長同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問。
這些行動不是擺樣子，而是實實在在的外交努力。王毅的密集通話和特使的穿梭，覆蓋了衝突主要各方，目的就是把大家拉回談判桌前。這些細節讓人看到，中國斡旋不是一時興起，而是有計劃、有步驟地推進，充分利用各方關係網絡，最終在關鍵節點發揮了作用。中國通過第三方渠道的工作，既尊重各方主權，又避免直接衝突，體現了靈活務實的風格。
中國外交部一直明確表示，伊朗戰事的根源在於美國和以色列違反國際法發動武力襲擊。當務之急是立即停火止戰，回到對話談判的軌道，從根本上解決問題，恢復海灣地區的和平穩定。基於此，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，提供了具體路徑來結束衝突。這份倡議沒有偏向任何一方，而是聚焦停火、對話和地區穩定。
中國在倡議中體現的平衡思維，正是其影響力越來越大的原因。特朗普的表態，間接印證了這些努力的實際效果。停火協議的達成，讓人們看到外交手段比武力更管用。這和一些國家動輒施壓的做法形成對比：中國的影響力不是靠軍事，而是靠信任和實際行動積累起來的。
外界很關注的一個問題是，中國是否對伊朗提供了安全保障，發言人毛寧的回答，沒有繞彎子，也沒有直接點頭或搖頭，而是直擊核心：她強調中國始終保持客觀公正平衡的立場，全力推動停火止戰。這番表態把中國立場講得清清楚楚：反對武力，主張政治解決，真正為地區和平出力。這句話看似沒正面回應，其實已經把態度擺得明明白白：中國不會給伊朗「一對一」的安全承諾，更不會搞結盟那一套，把自己拖入地區衝突的泥潭，但中國絕不會坐視中東戰火蔓延，而是用更務實的方式推動局勢降温。
再者，伊朗要的從來不是一句「我保護你」的淡倉承諾，而是能真正止損、能長久安穩的解決方案。這次伊朗主動找中國，說白了，就是看透了美國的霸權本質，也明白只有中國，能拿出公平公正的辦法，能推動各方坐下來談。畢竟，美以的軍事打擊只會添亂，只有停火止戰、重啟和談，才能讓伊朗真正擺脱安全危機。
中方的高明之處，就在於不搞「單打獨鬥」的安全承諾，而是推動「多邊共贏」的和平架構。巴基斯坦一起提五點倡議，不是擺樣子，而是真真切切想讓地區國家自己掌握和平的主動權。畢竟，中東的和平，從來不是靠外部國家「保護」出來的，而是靠地區國家自己坐下來，化解矛盾、達成共識。
其實，還有一個關鍵變量，就是沙特。伊朗和沙特的關係，直接影響着中東的穩定。中國一直推動沙特和伊朗的和解，就是想打破兩國的對立，讓中東國家團結起來，構建自己的安全體系。正是在北京的努力之下，2023年3月，沙特與伊朗在北京舉行會談，恢復外交關係並簽署了聯合聲明，這標誌著兩國斷交7年後的和解。坦白說，如果沙特能逐步擺脱美國的綁定，和伊朗攜手，那比任何外部安全承諾都靠譜。
外交部的回應，看似温和，實則硬氣；看似沒給承諾，實則拿出了最根本的解決方案。不結盟，不是不作為，而是更高明的作為——中國不做中東的「霸主」，只做和平的「斡旋者」；不給淡倉承諾，只給實實在在的和平希望。這才是伊朗最需要的「安全底氣」。
如今，停火協議的達成，對海灣地區和平穩定意義重大。衝突如果繼續，普通民眾遭受的損失最大。中國推動停火，就是在保護地區人民的和平生活。這次成功經驗，也為今後類似危機提供了借鑑。國際社會越來越認識到，中國是維護和平的重要力量，而不是製造麻煩的一方。從更廣的角度看，中國在中東的外交佈局已經形成完整網絡。通過雙邊通話、多邊倡議、第三方渠道，中國把和平理念落到實處。特朗普的公開肯定，進一步提升了中國的國際形象。
武力解決不了問題，政治對話才是出路。中國反覆強調這一點，並在行動中堅持到底。伊朗戰事的根源被點明後，中國立即把重點放在停火和談判上，避免局勢惡化。這份擔當，讓中國在國際舞台上贏得更多尊重。特朗普的表態只是一個縮影，更多國家會看到中國的價值。伊朗停火談判的順利推進，標誌着中國外交又一次取得實效，大國擔當也不是說說而已。