中國是否給了伊朗「安全承諾」？北京不做霸主只做斡旋者

伊朗局勢跌宕起伏。當地時間4月7日早些時候雙方還一副要互相毀滅，同歸於盡的態勢，幾個小時後，美伊雙方就各自宣佈同意停火。僅幾個小時後，霍爾木茲海峽再次封閉，雙方各自宣稱違反了停火條件，讓伊朗局勢像坐過山車一樣，忽高忽低。且，這種過山車走勢，未來還有可能會繼續出現，來回反轉。可以肯定，就算4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開啟為期兩周的談判，前線戰事恐怕也不會停歇。但不論如何，停火對話談判，還是成為了重要選項。

值得一提的是，美國《紐約時報》報道，三名伊朗官員透露，停火協議達成之前，巴基斯坦曾展開密集外交斡旋，中國也在最後時刻出面介入，敦促伊朗保持克制、展現靈活性以緩和局勢。據法新社、CNN報道，美國總統特朗普表示，他相信中國促成了伊朗參與停火談判。當問及中國是否敦促伊朗進行停火談判時，特朗普在電話中對法新社回應：「我聽說是的（I hear yes）。」

能走到停火這一步，背後有各方努力，但特朗普點名中國，等於間接肯定了中國在斡旋中的實際貢獻。這在國際舞台上並不多見，顯示中國的大國擔當得到認可。

資料照片：2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向CNN表示，自衝突爆發以來，中國一直致力於推動實現停火併結束衝突。「中國歡迎所有有利於和平的努力，我們希望有關各方抓住和平機遇，通過對話彌合分歧，儘早結束衝突。」

劉鵬宇的表態很務實，沒有空話，重點放在和平和對話上。這顯示中國立場一貫明確：不管局勢多複雜，都堅持推動各方坐下來談，而不是讓衝突繼續擴大。這樣的回應也回應了特朗普的說法，說明中國確實在背後做了實打實的工作。

可以看到，在此之前，中國主要通過巴基斯坦、土耳其、埃及等中間渠道開展工作。4月8日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上答問時也表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。王毅外長同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問。

這些行動不是擺樣子，而是實實在在的外交努力。王毅的密集通話和特使的穿梭，覆蓋了衝突主要各方，目的就是把大家拉回談判桌前。這些細節讓人看到，中國斡旋不是一時興起，而是有計劃、有步驟地推進，充分利用各方關係網絡，最終在關鍵節點發揮了作用。中國通過第三方渠道的工作，既尊重各方主權，又避免直接衝突，體現了靈活務實的風格。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

中國外交部一直明確表示，伊朗戰事的根源在於美國和以色列違反國際法發動武力襲擊。當務之急是立即停火止戰，回到對話談判的軌道，從根本上解決問題，恢復海灣地區的和平穩定。基於此，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，提供了具體路徑來結束衝突。這份倡議沒有偏向任何一方，而是聚焦停火、對話和地區穩定。

中國在倡議中體現的平衡思維，正是其影響力越來越大的原因。特朗普的表態，間接印證了這些努力的實際效果。停火協議的達成，讓人們看到外交手段比武力更管用。這和一些國家動輒施壓的做法形成對比：中國的影響力不是靠軍事，而是靠信任和實際行動積累起來的。

外界很關注的一個問題是，中國是否對伊朗提供了安全保障，發言人毛寧的回答，沒有繞彎子，也沒有直接點頭或搖頭，而是直擊核心：她強調中國始終保持客觀公正平衡的立場，全力推動停火止戰。這番表態把中國立場講得清清楚楚：反對武力，主張政治解決，真正為地區和平出力。這句話看似沒正面回應，其實已經把態度擺得明明白白：中國不會給伊朗「一對一」的安全承諾，更不會搞結盟那一套，把自己拖入地區衝突的泥潭，但中國絕不會坐視中東戰火蔓延，而是用更務實的方式推動局勢降温。

2026年3月31日，中國外交部長王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）在北京會晤。（Reuters）

再者，伊朗要的從來不是一句「我保護你」的淡倉承諾，而是能真正止損、能長久安穩的解決方案。這次伊朗主動找中國，說白了，就是看透了美國的霸權本質，也明白只有中國，能拿出公平公正的辦法，能推動各方坐下來談。畢竟，美以的軍事打擊只會添亂，只有停火止戰、重啟和談，才能讓伊朗真正擺脱安全危機。

中方的高明之處，就在於不搞「單打獨鬥」的安全承諾，而是推動「多邊共贏」的和平架構。巴基斯坦一起提五點倡議，不是擺樣子，而是真真切切想讓地區國家自己掌握和平的主動權。畢竟，中東的和平，從來不是靠外部國家「保護」出來的，而是靠地區國家自己坐下來，化解矛盾、達成共識。

其實，還有一個關鍵變量，就是沙特。伊朗和沙特的關係，直接影響着中東的穩定。中國一直推動沙特和伊朗的和解，就是想打破兩國的對立，讓中東國家團結起來，構建自己的安全體系。正是在北京的努力之下，2023年3月，沙特與伊朗在北京舉行會談，恢復外交關係並簽署了聯合聲明，這標誌著兩國斷交7年後的和解。坦白說，如果沙特能逐步擺脱美國的綁定，和伊朗攜手，那比任何外部安全承諾都靠譜。

3月29日，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）和巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）在巴基斯坦伊斯蘭堡總理府會面，討論在美以衝突和伊朗衝突中如何緩和地區局勢。(Reuters)

外交部的回應，看似温和，實則硬氣；看似沒給承諾，實則拿出了最根本的解決方案。不結盟，不是不作為，而是更高明的作為——中國不做中東的「霸主」，只做和平的「斡旋者」；不給淡倉承諾，只給實實在在的和平希望。這才是伊朗最需要的「安全底氣」。

如今，停火協議的達成，對海灣地區和平穩定意義重大。衝突如果繼續，普通民眾遭受的損失最大。中國推動停火，就是在保護地區人民的和平生活。這次成功經驗，也為今後類似危機提供了借鑑。國際社會越來越認識到，中國是維護和平的重要力量，而不是製造麻煩的一方。從更廣的角度看，中國在中東的外交佈局已經形成完整網絡。通過雙邊通話、多邊倡議、第三方渠道，中國把和平理念落到實處。特朗普的公開肯定，進一步提升了中國的國際形象。

武力解決不了問題，政治對話才是出路。中國反覆強調這一點，並在行動中堅持到底。伊朗戰事的根源被點明後，中國立即把重點放在停火和談判上，避免局勢惡化。這份擔當，讓中國在國際舞台上贏得更多尊重。特朗普的表態只是一個縮影，更多國家會看到中國的價值。伊朗停火談判的順利推進，標誌着中國外交又一次取得實效，大國擔當也不是說說而已。