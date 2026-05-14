特朗普訪華｜WTO數據背刺　不再是喊「貿易戰很易贏」的特朗普了

特朗普開啟了他的北京之旅。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。就在特朗普專機抵華的前夕，世界貿易組織（WTO）悄然扔出了一顆「重磅炸彈」——2025年全球出口最新排名正式出爐。中國，又是斷層第一。



3.78萬億美元， 這是中國大陸2025年交出的商品出口成績單。佔全球TOP30出口經濟體總額的17.2%！把第二名美國（2.2萬億美元）遠遠甩在身後，足足是美國的1.7倍！中國的出口規模，比德國、日本兩強加起來，還要再多出1.5倍。

而如果加上香港和澳門這兩個單獨關稅區，中國整體出口規模直接飆到4.54萬億美元，佔TOP30總額的20.7%。這個數字，已經相當於美國、德國、日本三國總和的96.5%，距離三者加在一起僅差不到1700億美元。相信特朗普看到這個數據，得沉默了好一陣。美國媒體集體失聲。

WTO這份數據清清楚楚地告訴全世界：過去七年，特朗普發動的對華貿易戰，徹底失敗了。2018年，特朗普舉起關稅大棒，揚言「貿易戰很好，很容易贏」。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂內，獲手持中國及美國國旗的兒童歡迎。（Reuters）

結果，中國對美出口依賴度從14.6%降到了11.1%，而對新興市場的出口佔比提升到了49.1%。「一帶一路」、RCEP、金磚擴容……中國的朋友圈越擴越大。

而美國卻陷入了通脹泥潭。更糟糕的是，美國最高法院先後兩次裁定特朗普的關稅政策違法——先是IEEPA關稅被斃，涉及1660億美元要退回去；接着連10%的全球基準稅也被判無效。美國海關專門開了退稅系統，33萬家進口商排隊領錢。特朗普想用關稅逼中國低頭，結果中國越打越強，美國自己的司法系統反倒先造反了。

有人說，中國不過是靠人多地大。如此說，是根本不懂中國走過什麼樣的路。1980-2000年，在中國入世前，中國出口全球份額只有0.9%，靠一件件襯衫、一雙雙鞋子，從基礎加工貿易幹起。20年時間，爬到3.9%。不顯山不露水，但根基紮下了。加入WTO，發令槍一響，中國開啟「開掛模式」——份額從4.3%狂飆到13.7%。

「世界工廠」的名號，是一拳一拳打出來的。在2016年後，份額在12%到15%高位波動，表面看增速慢了，內核卻發生質變：從「量」擴張轉向「質」飛躍。中美貿易摩擦、歐盟准入限制，壓力越大，轉型越快。2025年，中國出口佔全球份額14.4%，比2021年的高點15%略有回落。但這恰恰說明：中國在主動換賽道，靠低價衝量的時代結束了，高端製造正在接棒。

特朗普訪華：2026年5月14日，美國總統特朗普在中國國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Reuters）

新能源、光伏、鋰電池、電動汽車——全球都在等中國發貨。新材料、航空航天、高端裝備——高附加值產業快速崛起。具身智能、生物製造、核聚變能、量子科技——未來產業的起跑線上，中國已經搶先卡位。就連風電都實現爆發性增長。2025年，中國風電供應商海外裝機增至8.9GW，比2024年的1.2GW增長8倍（BNEF數據）。

相比國內市場訂單按年下滑，超過5GW的海外新增訂單規模，不僅創下近年來新高，更意味着一個新的趨勢正在形成：繼光伏、鋰電池、新能源汽車之後，中國風電，正在成為中國高端製造業出海的「第四樣」。

這些數據擺在特朗普面前的時候，恐怕他必須要倒吸一口涼氣。而就在特朗普啟程前，中國還做了一件讓他寢食難安的事——2026年5月2日，中國首次啟動了《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》。這意味着，美國把恆力石化等中國企業拉進SDN黑名單？在中國法律面前，那就是一張廢紙。誰敢配合美方制裁中國企業，誰就在中國違法，隨時可能被起訴索賠。特朗普原本打算在訪華時拿制裁施壓，結果中國提前把底牌亮了出來。

隨特朗普訪華的包括美國一眾頂尖企業的話事人，包括蘋果的庫克及全球首富馬斯克。（Reuters）

就這樣，沒有什麼底牌的特朗普帶著豪華的商務天團訪華了——財政部長、商務部長、貿易代表，外加一票美國大企業的CEO：馬斯克、庫克、黃仁勳等各個在列。這次惡企業家們甚至參與了特朗普和習近平的會晤。這麼大的陣仗，來中國談什麼？明面上是談貿易平衡、談市場準入、談芬太尼管控。但其實這些人只有一個主題：如何在一個中國主導的全球貿易體系中，為美國爭取最後一點體面。而他們真正想要的只有兩樣：

第一，讓中國幫美國「接盤」。美國國債突破35萬億，財政窟窿越來越大。特朗普想讓中國像2008年那樣，大量購買美國國債、降低人民幣匯率、幫美國消化通脹。但今天不是2008年。中國對美國的依賴度已經降到11.1%，而美國對中國的依賴，在很多關鍵供應鏈上依然高達30%-50%。誰求誰，一目瞭然。

第二，在科技封鎖上爭取喘息空間。美國對華為、中芯國際的封鎖，越來越像個笑話——中國晶片自給率從5%飆到30%以上，成熟製程已經全面國產。特朗普想在高端晶片上鬆綁一點，換取中國不在稀土、光伏、電池上卡美國脖子。問題是，中國的技術突破已經停不下來了，鬆不鬆綁，區別不大。

確實，特朗普和他的豪華天團並沒有什麼籌碼。當然，也相信中國還是會給美國幾個大單，特朗普需要，這個面子也可以給他。但中國拿到了最重要的東西——時間。每過一年，中國的出口規模就拉大一點差距，科技封鎖就多撕開一道口子，國際話語權就多漲一分。這一路就是這樣走下來。從1978年改革開放，到2001年加入WTO，再到2025年出口規模斷層式碾壓美日德。

當特朗普帶着豪華天團飛往北京的時候，他口袋裏裝着通脹的爛攤子、裝着被中國反制的苦果、裝着法院的敗訴。他不再是2018年那個意氣風發喊「貿易戰很容易贏」的特朗普了。