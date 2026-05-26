萬國來朝｜經濟上中國不可不靠 政治口號不能當飯吃
過去半年，聯合國安理會其他四個常任理事國（法、英、美、俄）的最高領導人相繼飛到中國。這是冷戰結束後國際外交史上從未有過的盛況。除了日本，西方七國（G7）中的六國領導人都相繼到北京。在此盛況背後，有意思的是，實際上，近年來，全球幾次大的衝擊，政治上這些國家都以反中國為其敘事基調。
新冠疫情西方多指責中國；俄烏戰爭，美歐對中國十分不滿，認為中國沒有反俄挺烏加入制裁，反而擴大與俄羅斯的經濟往來；美國發起貿易戰針對中國，並拉上盟友去風險化，其實就是去中國化；美伊衝突，中國也被認為暗助伊朗。總而言之，在政治上，西方無論如何都會指責中國——不是始作俑者，就是共謀者，專門和美西方作對。
但讓這些西方國家都沒有意料到的是，經濟發展不肯配合政治口號。歷次外部衝擊反而強化了西方對中國的經濟依賴。
在全球疫情時期，全球供應鏈停擺，是中國迅速復工復產，給世界源源不斷地輸送必需品和工業品；俄烏戰爭，能源價格飆升。從手機零件到光伏板，如果離開了中國製造，西方各國的通脹更要炸穿天花板；關稅戰和去中國化，媒體表態是一回事，企業層面的往往只是把組裝環節挪到越南，墨西哥，所謂「China+1」，背靠的還是中國供應鏈；最近的中東緊張局勢再度衝擊全球能源、原材料價格，放眼一看，能穩得住的還是中國。
各國在現實中不斷確認，經濟上中國不可不靠，而政治口號畢竟不能當飯吃。世界越動盪，中國越重要。各國政要不管是左還是右，不管是進步還是保守，民主還是不民主，終於還是帶着龐大的經貿代表團浩浩蕩蕩地來了。（更多內容見：《「萬國來朝」 2026年中國何以成為世界中心舞台？》）
特朗普高調訪華，特邀了蘋果、特斯拉（Tesla）、英偉達（NVIDIA）等一眾頂流CEO。英國首相也帶着幾十位金融、科技界大佬；德國總理身後，跟着西門子、寶馬、奔馳等一票本土工業支柱。俄羅斯總統普京實際上在中國待一天，卻帶來了俄羅斯能源和金融界的「半壁江山」；而韓國李在明更是直接拉來了一支200多人的超大經貿代表團，包括四大財閥掌門人。
是的，身體就是比嘴巴更誠實。先來看看去中國化最積極的美國。過去幾十年，美國的製造業大量外遷，產業空心化，基礎設施老化，導致美國的實體經濟塌陷。美國仍保留的一些高技術產業，也要依賴主要是從中國進口的工業零部件和半成品。特朗普的高關稅真要落地，傳統產業未必能回來，尚存的優勢產業怕也扛不住壓力。
再看曾經的老牌強國英國。脱歐就像一場豪賭，英國顯然賭輸了。不僅沒有換來想象中「自由闖蕩全球」的黃金時代，反而把自己困在孤立、低效、增長乏力的窘境裏。如今英國政府正忙着滿世界找補，一邊向歐盟靠攏以修補關係，另一邊也迫切希望吸引中國等外部投資來盤活本國經濟。
曾經的「德國製造」是神一般的存在，但現在這輛歐洲經濟引擎車有點跑不動了。首先是被能源賬單「背刺」。以前靠廉價的俄羅斯能源，德國工廠日夜不停地運轉。但德國自廢核電武功，疊加地緣衝突，現在能源價高不下，導致鋼鐵、化工這些耗電大戶的成本直線飆升。其次是轉型不暢。德國一心想在新能源汽車上彎道超車，但不僅技術標準懸而未決，連晶片、控制系統都要看別人臉色。
於是中國成了救命稻草。德國巨頭們來華投資建廠，已遠不是「中國工人工資低」或「賺中國人的錢」了，而是要藉助中國的供應鏈把全球成本降下來。
法國的痛點則是「頭重腳輕」。空客飛機滿天飛，奢侈品包包排隊買，但這些都是「塔尖」上的東西。支撐塔尖的中間部件、電子元器件、精密加工，法國本土根本形不成規模效應，成本貴得離譜。把中間環節交給中國，不僅能把成本打下來，還能利用中國市場的龐大體量快速試錯。比如一款新的化妝品或者航空材料，在中國一試產，反饋立馬就回來了。
俄羅斯是去中國化潮流中的例外，情況最簡單。俄烏衝突爆發後，歐美直接掀了桌子，把俄羅斯踢出了國際金融和貿易體系。現在只有中國能全盤接住俄羅斯的需求。俄羅斯需要賣能源換外匯，中國有着世界最大的能源胃口；俄羅斯工廠缺機器缺零件，中國物美價廉要多少有多少。俄羅斯靠中國市場續命，而中國則獲得了穩定的北方能源大後方。
加拿大依賴能源、農產品和礦產資源出口。本來經濟與美國高度綁定，形成互補，但川普上任後，美加關係變得微妙，加拿大需要尋找其他市場和機會，以免被美國完全拿捏。
歐盟其他國家在中間品、工業原材料以及成品消費品上與中國分工緊密。特別是在機械設備、化工產品、電子零部件等領域，中國既是超級大市場，也是超級代工廠。儘管歐盟天天喊產業鏈迴流，但現實中替代中國供應鏈成本高昂、效率低下，不具可行性。
韓國正經歷「K型」大分化。依託全球AI浪潮，半導體產業撐起了韓國經濟的門面，成為維繫增長的唯一「現金奶牛」；但除半導體外的絕大多數產業——從傳統制造到影視文創，都深陷內需疲軟、投資停滯的泥沼。國家命運綁在了單一產業火箭上，讓韓國政商界集體焦慮。
而中國不僅是韓國的最大貿易伙伴，更是其高端產能的「終極消化池」、供應鏈協同的「最佳拍檔」以及文化出海的「最大秀場」。
打鐵還需自身硬。去中國化也好，價值觀外交也好，要玩下去，居然要中國來幫忙穩定國內的經濟環境。這就成了當今世界最大的悖論，讓人哭笑不得。
當然，中國還是有自身發展的問題。但中國主要求諸於己，向內挖潛，特別是當遇到外部衝擊時，不管是2008年的金融危機，2018年的關稅戰，還是全球疫情，技術封鎖也好，地緣政治也罷，中國都是靠自身努力來度過危機、穩定局面並不斷提升。當然，以中國這麼多人口，這麼大的經濟體量，如果自己不能解決問題，向誰求助，抱誰的大腿都不好使。這是任何時候都必須認清的現實。
賓客盈門，依稀萬國來朝，西方媒體又照傳統模式炒作中國權力上升。實際上，雖然中國確實更重要了，但並非帝國式的權力中心，不靠軍事或金融霸權，不靠意識形態陣營，更不靠殖民掠奪。實際上，將中國稱為外部穩定器是一個中肯的評價，可以幫助各國降低經濟運行的負擔。各國都要捫心自問，為了自身利益，世界需要中國。