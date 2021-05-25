美韓共同聲明再提台海　北京不必聞之而色變

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-05-25 21:00

韓國總統文在寅5天的訪美行程已經於5月23日結束。美韓聯合聲明強調了維護台灣海峽和平穩定的重要性。對於台海出現在美韓兩國聯合聲明裏，韓國《朝鮮日報》稱，這是「事實上的首次」。



此訪是拜登（Joe Biden）上台後文在寅第一次訪問美國。2021年4月日本首相菅義偉也訪問了美國。比照美日聯合對台海的表態，此次韓美談及台海明顯也是美國主導之下的特別突破。

中國外交部發言人趙立堅5月24日對此進行了態度激烈的批評，稱「台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力干涉，中方敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火」。



此前日澳就台海局勢交換意見，日美聯合聲明提及台海，中國官方也曾強硬批駁。



韓國和美國一道表態台海確屬首次，但並不代表台海局勢發生了變化。中國將台灣問題視為內政，中國不允許任何一方就台海説三道四的初衷可以理解，但杜絕任何一方談台海的做法相對來説是失敗的。現實是韓國對台海局勢的關切並不會以中國的反對而平息。韓國、日本乃至澳洲對台海的和平穩定表示關切，是不可避免的。

地理上看，台灣海峽為東海及西太平洋的一部分。由於位於東海及南海之間，為東洋海洋史上貿易路線的重要水道，又因其位於亞洲及太平洋之間，為近代地緣政治戰略要點之一。



台海不是中國的內海，台灣不是中國的內陸省份，其地理位置天然決定了形勢發生變化會有外溢效應。韓國也好，日本也罷，作為外貿型經濟體，均視台海為和本國利益息息相關的地區。若起戰事難免不會受到波及，對局勢關切很大程度上是關切自身的利益會否受到損害。

2021年5月18日，「南海戰略態勢感知」公開美國伯克級導彈驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯」號（USS Curtis Wilbur DDG-54）通過台灣海峽照片。（微博@南海戰略態勢感知）

政治上講，台海局勢最危險的狀況莫過於中美兵戎相見。台海的博弈本質是中美博弈。日本、韓國、澳洲等各方在台海的表態與其説是針對中國，不如説是在美國的要求下所做出的反應。



日本可能有一定制衡中國的地緣政治訴求。韓國、澳洲這些國家和中國本無特別的地緣戰略利益衝突。日韓澳和美國是軍事同盟關係，中美一旦刀兵相見，這些國家就要被迫做出反應，不想關切都難。



現如今，間於中美需要高超的政治技巧，各方都非常關心如何表述台海才算過關。中國需要區別對待什麼是利益關切，什麼是真正的干涉內政。台海不應該是話語禁區，干涉內政才是。