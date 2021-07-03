俄虎撲洋・二｜「俄」軍突起　台灣「美」夢危殆

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

俄羅斯之於台灣，除了熟捻「戰鬥民族」之性格外，其他一概不解。然而，既身處在中美全面對峙的環境，又冀求走出世界的台灣，對於世界任何一角的政局變化不該侷限在中美身上，尤其俄羅斯最近動作頻頻，雖看起來無關台灣，但實際上的影響不可輕易玩笑帶過。

近期，台灣對於俄羅斯官方最新並有關注的消息，應當屬總統普京（Vladimir Putin）接受美國全國廣播公司（NBC）的專訪內容。普京認為，目前北京與台灣沒有發生衝突，因此不多做評論。但他也説，幸運的是，目前尚未發生衝突。雖然在台灣眼裏看來，普京這般「關心」台海議題的口吻有別於西方大國，甚至帶點新鮮感，最終也是認為普京借題發揮，實際要能撼動台灣背靠的美國西方等「正義之師」，充其量不過是隔靴搔癢罷了。

俄軍突襲 逼近夏威夷

然而，國際局勢牽一髮而動全身，面對位於北極般遙遠的俄羅斯與台海無關的詮釋説法，顯然過於偏頗。事實上，在普京與美國總統拜登（Joe Biden）會晤的前夕，俄羅斯軍方所屬的太平洋艦隊已從海參崴等軍港出發來到太平洋中部、夏威夷西邊進行自冷戰結束以來，最大規模的海上演練。據俄國軍方透露，今次演練過程中，還針對跟蹤一艘「假想敵國」的潛艇，作為俄軍艦載反潛武器與航空反潛的實際軍事演練。

近期，普京除了接受美媒訪問之外，還與拜登會晤。（AP）

細數俄軍此次派遣的部隊，有自1980年代開始服役、太平洋艦隊「旗艦」之稱的巡洋艦「瓦良格」號（Varyag）、大型反潛驅逐艦「潘迪雷耶夫上將」號（Admiral Panteleev）、護衞艦「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov），還有測量船「克雷洛夫元帥」號（Marshal Krylov）等20餘艘軍艦潛艇；同時也包括遠程反潛巡邏機「圖-142MZ」（即Tu-95戰略轟炸機的海軍型號）、戰鬥機「米格-31BM」（MiG-31BM）以及俄羅斯航空太空軍等各型戰機在內的20餘架軍機參與其中。

對俄國空中戰機、水面艦艇、水下潛艇立體攻防等打擊力量跑到自家門口，美國國防部立即從珍珠港基地調動三架F-22戰鬥機和一架KC-135空中加油機監視俄軍動向；另一方面，原在太平洋東岸進行演訓任務的美國海軍「卡爾文森」號（USS Carl Vinson CVN-70）航母戰鬥群亦迅速「返航」，來到夏威夷群島以東320公里處。

一般而言，自蘇聯垮台後，其能與美國在太平洋爭相競逐的「紅旗」太平洋艦隊亦隨之沉沒。直到中國大陸的遠洋海軍配備來到兩個航母戰鬥群，美國在太平洋的一方勢力才有了鬆動跡象。而這樣的現象解讀，正符合台灣社會既有的認知，亦即「台海爭端」的劇場角色，除了兩岸、美國及其「小老弟」日本之外，應無其他國家有足夠的實力與條件來滲入。

特別是俄羅斯，近幾年來不僅因印度軍力崛起在印度洋失去存在感，其原在傳統勢力的範圍也屢遭挑戰。根據俄媒《觀點報》（Взгляд）指出，美軍在俄羅斯周邊的調動似已呈現全面加速的態勢，比方北約軍機在2021年前5個月對俄羅斯的偵查次數幾乎是2020年全年的三倍。如此高頻率的偵查次數，已讓俄羅斯的歐洲戰線疲於奔命的狀態，更別説專門負責遠東利益的太平洋艦隊。光是自中俄實施聯合海上操演以來，俄國海軍除了派遣瓦良格號之外，還是「瓦良格」，並無新一代軍艦下水的跡象，由此可見俄國的太平洋艦隊仍屬1980年代蘇聯海軍的遺產。

俄太平洋艦隊任重道遠

儘管如此，從某種意義上來説，俄羅斯海軍此次的行動仍是一種逆勢而為的嘗試。實際上，俄羅斯長期以來都有「跳到外線作戰」的思路，過去當各界沉浸關注克里米亞衝突時，俄羅斯突然另闢敍利亞的戰場。而此次當美國與北約（NATO）處處針鋒相對俄國西境，俄羅斯便在各界意想不到，以及更進一步「靠近」假想敵的方式來攪動新的博弈場域。

也就是説，此次俄軍出沒地方雖表明在太平洋中部，但實際距離與美國國土夏威夷相去不遠，根據美國知名航空飛行器媒體The Drive的報道，俄羅斯軍方一度駛至美國夏威夷瓦胡島（Oahu）以南約195公里的海域。眾所周知，夏威夷屬美國印太司令部總部，也是美國海空軍和海軍陸戰隊的重要軍事基地。顯然，俄軍在美國家門口的出現，除了針對美國及西方肆無忌憚地在東歐行動之外，也是釋出美國視俄軍在亞太為無物的提醒：太平洋不僅僅是中、美對峙的舞台，俄羅斯也能在此維護自身利益及展現能力的縱深。

雖然從客觀軍事實力考量，俄羅斯在遠東的力量仍在「恢復」。但對身處太平洋衝突熱點的台灣，不應也不該將擂台上的「必勝」角色留存在傳統的美國、日本身上，甚而將台海自身的安全，置於散裝「印太四國」（QUAD）的紙上談兵當中。先不談論中國大陸的海空軍軍力大幅提升，作為北京最堅實的好朋友、堪稱中俄關系史上最佳的莫斯科，正在太平洋證明自己，並由此展示俄羅斯並非只有「存在感」的艦隊。

甫於落幕的「普拜會」，6月21日，俄羅斯國防部又發佈最新聲明指出，下屬太平洋艦隊的兩個艦艇編隊正在千島群島（近日本）東南約4,600公里處實施大規模演習，實際演練了探測、對抗和針對「假想敵」的航母打擊群發起導彈攻擊科目。換言之，俄羅斯在「美國」家門口演習之後，又駛至「日本」附近海域進行軍事演練，無疑擺出強烈的針對目標與政治意義。所以，可以想見未來的太平洋場上除了中美的軍事對抗之外，已不得不忽略俄羅斯的角色，而這一點尤其值得台灣關注。