俄虎撲洋・三｜拜登躍升最強賣家　台灣是中美峰會的另一筆好生意

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-07-03 19:00

美俄兩國的元首在日內瓦舉行峰會後，中美兩國元首的峰會也提到了日程表上，此前俄羅斯曾出乎意料的在夏威夷海域進行海軍演習，讓美國海軍似乎突然陷入鞭長莫及的處境，同時還要面對中國愈發強大的軍事準備，給美國出了一道大難題：繼續持有台灣，還是賣出台灣？

拜普二人以禮相待 背後暗藏較勁波濤洶湧

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）6月16日在瑞士日內瓦舉行峰會，峰會之前雙方的試探性交鋒不斷，美國方面，聯合歐盟各國對俄羅斯境內政治異議者納瓦爾尼（Alexei Navalny）的人權問題進行施壓，將SWIFT國際支付系統轉化成懸在俄羅斯企業頭頂上的達摩克利斯之劍，並派遣駐守在珍珠港的太平洋艦隊進行2021「敏捷匕首演習」（Exercise Agile Dagger）等，硬、軟兩方面威懾力十足。

6月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）在瑞士日內瓦的拉格蘭奇別墅舉行雙邊會晤，這是拜登上台後，首次與普京會晤。（AP）

俄羅斯也不甘示弱，烏東衝突時迅速在俄烏邊界陳列大軍，旋即又迅速撤軍，派遣遠東艦隊前往夏威夷周邊進行演習，以回擊美國太平洋艦隊的軍演，將俄羅斯主權基金的美元資產幾乎清空，開啓去美元化的第一槍，另方面也發生美國油企遭到駭客入侵系統，造成輸油管線系統近乎癱瘓，美國方面相信是俄羅斯駭客所為。

美軍F-22對Tu-9進行例行追逐。（Twitter@North American Aerospace Defense Command）

除此之外，此前雙方也相互驅逐大使，封閉使館，自2014年的克里米亞事件後，美俄雙方的關係已冰封達7年之久，峰會前的較勁自然是免不了的。

儘管如此，普京和拜登的峰會仍舊在較為融合的氛圍中展開，此前稱普京為「殺手」的拜登展現出樂於和普京談判的氣度，普京也不忘恭維拜登幾句，儘管此前的寒冰不會僅僅透過一場峰會就解凍，但至少雙方都各自談得尚可接受的結果，雙方恢復互派大使，美國得到俄羅斯承諾會約束駭客的舉止，俄羅斯也換得了美國解除對北溪二號（Nord Stream 2）的制裁，名正言順的被承認對克里米亞的主權，以及對烏東的影響力，幾乎是板上釘釘之事。換言之，俄羅斯幾乎得到了美國對其勢力範圍的認肯，儘管經濟制裁不會因此解除，但對普京來説，得到如此的戰果已是相當不錯了。

習拜會提上日程

緊隨着拜普峰會後，拜登與中國國家主席習近平會面的事情不可避免將提上日程表，作為當前世界上最大，在經濟、貿易、科技等領域衝突摩擦最嚴重的二極的領導人，皆有自身的理想抱負想要達成，拜登試圖恢復與歐洲、亞太等盟友的夥伴關係，重新確立領導地位，特別是維持金融、科技及軍事的優勢地位。習近平則希望推動民族復興，其方式主要是藉由完善中國自身內部經濟發展，強化軍事能力，建造能夠打勝仗部隊，但並不特別依賴軍事作為外交手段，而是希望以經濟手段和其他國家達成互利共榮。

圖為2013年12月4日，時任美國副總統拜登到訪中國，在人民大會堂與國家主席習近平握手。（Getty）

台灣顯然逐漸成為習近平心中的一個例外，儘管2015年的「習馬會」，習近平與時任台灣總統馬英九創建了直接聯繫的機制，但是2016年當選台灣總統的蔡英文顯然並不打算繼承這一機制，並且軟土深掘的將「抗中牌」用到極端，其目的是為了利用恐中情緒勒索台灣民眾，將能夠維繫民進黨執政的基本盤儘可能的固化、深化，並且掌控大量媒體資源對涉世未深的年輕群眾進行洗腦，讓恐中情節能夠儘可能維持，大陸的各種善意皆被噴髒水抹成「統戰手段」，致使大陸方面對於「惠台」一事愈發失去耐心，利用經濟手段促成和統的可能性，在台灣為民進黨執政的狀況下愈來愈小，而使用軍事手段執行「武統」的可能性則愈發上升。

2015年11月7日，中國國家主席習近平（右）與時任台灣總統馬英九在新加坡會面。（新華社）

對於中國來説，台灣一直被視作未收復領土，收復台灣是實現中華民族偉大復興不可缺少的一塊拼圖，若能完整無損的接收台灣自是皆大歡喜，但無論台灣本土上還剩下什麼，都被北京當局視作不可退讓的核心利益，倘若習拜峰會上提到此議題，可以想見這是中國方面會堅守的立場。

美國心目中台灣作為籌碼的地位

相對來説，拜登政府的對台政策就顯得愈發不堅定，從一開始的遵循「一法三公報」，到聲明堅定支持台灣，但是對台灣的實質援助卻又帶有選擇性而缺乏堅挺，華府內部對於採取戰略清晰抑或戰略模糊，顯然仍存在巨大歧見。

英媒《經濟學人》（The Economist）於4月30日出刊新一期封面以台灣為議題，表示台灣是地球上最危險的地方。（Facebook@The Economist）

台灣美其名作為印太環節中的重要一員，但作為第一島鏈中心的軍事地位顯然是不斷在削弱，因為客觀事實上，美國軍隊難以像駐紮日本、韓國、菲律賓那般，將自家軍隊駐紮在台灣，而為了保衞台灣當前的地位處境而與中國刀刃相見顯然並不合算，此前美國對國外援助疫苗的政策或可見端倪，6月6日3名美國參議員訪台時，聲稱要捐贈75萬劑疫苗給台灣，台灣當局自是沾沾自喜，得以繼續在島內宣稱「美台關係史上最佳」。然而幾天後的6月10日，就有228萬2,850劑的輝瑞BNT疫苗自美國送抵菲律賓，並且有明確的後續送貨時程及數量，對比菲律賓拿到的是現貨，台灣的疫苗卻更像是「期權」，而且行使條件還不明不白。

美國3名參議員6月6日訪問台灣。（Reuters）

此後美國雖有250萬劑莫德納（Moderna）疫苗在6月20日突然間送抵台灣，不過這批疫苗看來並不是擔憂台灣本身，而是台灣的半導體產業鏈。台灣在6月初，位於苗栗地區的電子封測廠出現新冠病毒的確診案例，並且以相當快的速度擴散，台灣不僅在半導體產業鏈中游晶圓代工生產擁有全球超過6成的市佔率，下游的封裝測試也有相近的市佔率，在當前全球鬧晶片荒，晶圓代工產能滿載的情形下，美國企業可容不得封裝測試這一環節也出現狀況，這迫使美國必須釋出疫苗協助台灣控制疫情。

美國商務部長雷蒙多表示要在5年內投入520億美元，在美國本土新建7至10座晶圓代工廠。（Reuters）

拜登在2月24日簽署了「14017號行政命令」（Executive Order 14017），分兩階段全面檢討美國在半導體及封裝、大容量電池、關鍵礦物與材料、藥物和原料藥這四大領域，而6月8日出爐的第一階段250頁的報告中，台灣在半導體及封測這一領域就被提及了超過80次，顯見美國政府對於此一產業過度集中於台灣的擔憂。雖然台積電在亞利桑那州的5奈米制程晶圓廠已經動工，且未來還將在該地增建共6座晶圓廠，並且台灣也有不少的封測廠前往當地，這一系列的設施建設完畢並投產要到2024年之後，換言之美國在當地的產業鏈創建完畢前，只能因為晶片生產之故，暫時容忍台灣「挾晶片以令美國」。不過當美國擁有台積電等廠商的產線後，台灣作為必須被美國「持有」的籌碼的地位，必然是大幅度的削弱。

中國大陸畫師「半捅老阿湯」的作品「最後的G7」中，其中一部份畫面出現一隻試圖跳到桌上塞新台幣給美國的青蛙，維妙維肖的比喻了當前台灣的處境。（微博@半捅老阿湯）

另方面，美國以「刮脂策略」從台灣榨取「剩餘價值」的舉動也益發明顯，從各種美國退役軍武以高價售台、萊豬輸出台灣等舉措已顯見一般。日前台灣美國商會（AmCham Taipei）發佈的《台灣白皮書》也建議台灣為了維持供電穩定，必須增加綠電及燃氣供應，透露美國似乎已經懶得「糾正」台灣的能源政策，直接順勢讓台灣的供電更不穩定，給美國的天然氣廠商增加訂單的意圖十分明顯，長遠下來也讓美國更能夠以水電方面的優勢，吸引台灣的半導體產業鏈遷移至美國本土。

什麼樣的台灣最適合被「賣掉」

俄羅斯在與美國的峰會中，幾乎得到了美國對其在克里米亞及烏東地區的勢力範圍的認肯，《明斯克協議》有望繼續得到執行，意味着勢力範圍的概念又重新回到大國外交的思想中。在北京眼中看來，仿效拜普峰會，透過峰會與華府劃清紅線，並且試圖和緩當前的貿易及科技戰，是希望能夠透過峰會取得的效果。

中國建國70周年閲兵，東風17高超音速戰術導彈給美軍帶來及大的威懾。（臨界層快遞）

而在美國來説，能否以拖待變，爭取時間讓關鍵產業鏈回到美國本土則是重中之重。俄羅斯在夏威夷附近的軍事演習，意外暴露了美國海外軍力鞭長莫及的程度超出想像，考量中國在東南沿海省份佈置了大量的軍艦導彈，美國海軍明顯愈發感到力不從心。如何慢慢削弱台灣的份量，以求安全下莊，可能是美國首要考慮的。

中國或許也不會不清楚美國的意圖，台灣島上是否還有台積電對北京來説重要性並不是最高的，中國也正在大陸境內扶植自己的半導體產業鏈，以減少台灣跟着美國卡大陸脖子的能力，而一旦台灣的半導體產業鏈被瓦解，中美雙方或能在台灣的「交易」上達成一種共識。