俄虎撲洋・一｜武統台灣　俄羅斯不會是中國的掣肘

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-07-02 19:00

6月23日，一則有關兩艘美國軍艦通過台灣海峽的消息再次引爆了內地輿論場。在擔憂日趨緊張的台海局勢之時，內地主流輿論還有一層難以言説的隱憂——即作為中國官方口徑中的「全面戰略協作夥伴」，俄羅斯會否因為美國的利誘拉攏，而在武統台灣的關鍵時刻成為中國的掣肘。

平心而論，此説並非毫無來由，拜登（Joe Biden）當局在首次俄美首腦會晤前後所表現出的種種欲聯俄抗中的意圖，無不讓內地輿論場憂心忡忡。

「拜登此番歐洲之行的首要目標就是要全力構建儘可能廣泛的抗中同盟，無論是G7峰會、北約峰會乃至俄美峰會，這一目標都是一以貫之的」，「對於拜登來説，在抗中日益成為華府首要戰略目標的當下，任何與俄羅斯升級矛盾的做法都是對這一重大目標的不必要干擾」——在美俄日內瓦峰會前後，類似的聯俄抗中論調在華府決策圈此起彼伏。

而拜登在峰會中的表現也在一定程度上契合了上述論調，在會談中，拜登極大降低了在諸如烏克蘭問題、納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）問題以及選舉操縱等直接涉及「西方核心價值觀」的敏感問題上抨擊俄羅斯的調門。

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同時，在核軍控與恢復大使外交等非敏感議題上積極與普京（Vladimir Putin）協商並達成相關協議。但因此斷言拜登的聯俄抗中之謀能夠以此次俄美首腦峰會為契機而有條不紊地推進下去，則是某種完全忽略具體情境的虛妄之論。

首先，「跨大西洋聯盟絕對優先」的華府外交傳統以及拜登當局履新以來力推的「價值觀同盟」策略就給華府全面緩和對俄關係造成了極大困難。

在上述兩大力量的助推下，俄羅斯依然被認為是一股破壞西方民主體制的危險勢力所在，而任何試圖徹底改變這一現狀的華府主政者都會遭遇某種來自自身體系內部的難以抗拒之阻力——特朗普時代在對俄政策上的「詭異搖擺」即是典型例證。

如果説來自盟友體系內部的阻力，拜登當局尚能靠短期政策調整釋出必要騰挪空間的話。那麼面對擁有深厚基礎的中俄聯盟，華府當下則毫無有效的破解之道。

事實上，自普京第三任期開始，由雙方高層着力推動打造的中俄同盟早已超過了所謂的「機會主義式抱團取暖」的範疇，而是在有條不紊的推進之下已經真真切切地達到了官方宣傳口徑中「全面戰略協作夥伴關係」的狀態。

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在經貿層面，本來相互依存度有限的兩國在高層推動下，雙邊貿易額在十年內翻了三番，從2010年的400億美元上下，達到了2019年的1200億美元（去年受疫情影響有小幅下降），而且兩國高層計劃在2024年將雙邊貿易額提升至2000億美元規模。

在國家發展戰略上，以2014年爆發的俄羅斯盧布危機為節點，雙方高層在協力解決燃眉之急的同時，也有意識地將各自的總體國家發展戰略穩步對接。

於是乎，以中國大規模進口俄羅斯油氣資源為契機，北京方面力推的一帶一路戰略不僅得到了普京當局的高度認可，後者還全力着手推動一帶一路戰略與自身頗為重視的，關涉俄羅斯未來發展重大利益的另外兩大戰略框架——遠東大開發計劃與歐亞經濟聯盟（EEAU）的對接與融合。

在雙方高層的大力支持下，上述戰略融合經過數年以來的紮實推進，成果頗豐。中國的一帶一路戰略不僅在俄羅斯本土落地生根，在莫斯科方面一貫視為後院的獨聯體地區也呈四處開花之勢。

以前者為例，中國鐵建集團幾乎包攬了所有莫斯科的地鐵擴建工程，此案例不僅展示了中國強大的基建實力，也從側面反映出中俄在戰略互信上的程度之深。就後者而言，在俄羅斯的首要鐵桿盟友白羅斯境內，協議周期長達30年之久的中白工業園項目也在低調穩步地推進之中。

作為對俄羅斯力挺一帶一路戰略的回報，北京方面除了積極進口俄羅斯油氣資源外，還大手筆引進俄羅斯核電技術：自2018年起，在中廣核與俄羅斯國家原子能集（Rosatom）的牽頭下，雙方達成了田灣與徐家堡核電站的合作共建協議。

2018年6月8日，北京，俄羅斯國家原子能集團CEO里科哈切夫（Alexei Likhachev，左）與中國國家原子能機構主任張克儉（右）簽署中俄核電合作協議。據悉，該協議是此次中俄首腦會晤的重要成果之一。（Getty Images）

今年5月，在俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平的共同見證下，上述兩座核電站正式破土動工。根據原定計劃，兩座核電站將於2026-2028年間完工。

而在特朗普執政末期，由於華府對中俄戰略打壓的急劇加碼，反倒促成了雙方更為緊密的戰略協作關係。在歐盟5G市場面臨嚴峻排擠形勢的中國科技巨頭華為，果斷將投資與業務重心轉向俄羅斯。

還為此高調提出了在技術、產業及生態系統領域與俄羅斯夥伴攜手發展的「老虎」構想，俄羅斯方面也投桃報李，其境內多數知名運營商均與華為就5G網絡及雲平台建設達成了全面合作協議。

與華為境遇類似，因華府全力制裁北溪2號項目而嚴重影響其歐洲業務的俄羅斯國家天然氣集團（Gazprom）也公開提出了在2021年度向中國輸氣量翻倍的計劃。

毫不誇張地説，在盟友牽絆與「中俄全面戰略協作夥伴關係」的雙重制約之下，拜登的聯俄抗中構想在相當一段時期內只能停留於紙面之上。在這種背景之下，內地輿論擔心俄羅斯會成為兩岸統一進程中的隱患，無疑是「只看表面，不究深層」的無端焦慮。