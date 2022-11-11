美國中期選舉｜拜登跛腳是必然　民主是利器民生還是根本

今次美國中期選舉，有意料之中的，也有意料之外的。意料之中的是，拜登輸了眾議院，參議院涉險過關，但最終成為「跛腳鴨」。意料之外的是，特朗普看來影響力不大，甚至可以說，共和黨選情反被其連累，特朗普成共和黨「麻煩製造者」。



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中期選舉雖然落幕，但兩黨的「鬥爭」根本不可能停止。中期選舉過程中，民主，共和兩黨吵得不可開交，從通脹到移民、墮胎、教育，兩黨針鋒相對，這些都還會繼續。沒有辦法，美國的選舉制度由於采取的是簡單多數，贏者通吃，讓競選完全變成了零和博弈，這種選舉制度下，兩黨必然會誇大矛盾，美國政治極化變得愈發真切。

民主黨從開始試圖轉移焦點，把這場選舉變成對特朗普「反民主」的公投，甚至視這場選舉是「挽救美國民主的最後機會」，以此嚇唬選民。民主黨將以特朗普為代表的共和黨人稱為「半個法西斯主義」，認為其對美國民主構成嚴重威脅。並就墮胎、民主、控槍等議題對共和黨發起進攻。其中，「墮胎牌」成為關鍵，民主黨抓住墮胎權來贏得女性選民投票，以此沖淡對通脹和反移民問題的關注度。

與民主黨相比，共和黨議題影響力則先抑後揚。共和黨圍繞經濟、移民和執法三方面攻擊民主黨執政不力。其中，經濟問題成為共和黨的利器，眾多共和黨候選人圍繞通脹、高油價、抵押貸款利率飆升等問題向民主黨展開攻勢。共和黨死死抓住經濟和通脹問題不放，同時把犯罪和非法移民問題作為主打議題之一，以此沖淡民主黨高擎的「墮胎自由」牌，把選民的關注點重新引到餐桌上和荷包裏。

今年以來，美國CPI和核心CPI均創下了近40年來的新高。美國9月通脹數據再度超預期，CPI同比8.2%，核心CPI同比6.6%。作為中期選舉前最後一次通脹數據，9月CPI仍如此不容樂觀。甚至國際貨幣基金組織（IMF）總裁認為，美國10月通脹依然可能接近8%。美國正在面臨經濟衰退與高通脹的雙重考驗，這是人盡皆知的事情。但顯然，拜登政府無力予以應對。

其實，共和黨的「打法」是對的，絕對是打在了民主黨的軟肋上。但可惜，一方面有了特朗普這個「麻煩製造者」，而與此同時，在經濟問題上，共和黨也只是不斷「攻擊」，也給不出什麼能令選民看見變化的真知灼見。選民對於這樣的「口水戰」也多少無感。當然可以說，不論是民主黨還是共和黨，選民們都已經不抱以期待。

民主黨參議院候選人John Fetterman，為民主黨拿下重要的一席。（AP）

但從民調情況來看，CNN最後發佈的初步出口民調表示，通脹是選民最看重的問題。約三分之一的民眾認為通貨膨脹是他們投票中最重要的因素。所以，究竟是「民主」重要，還是「民生」更重要？最終，民眾還是要回到最根本的需求。其實，政客們要意識到，「民主」噱頭是攻勢中的利器，但「民生」仍是守擂的根本。

雖然，這次是中期選舉，沒有總統大選關注度那麼高，但由於這次是對特朗普會否參選2024總統大選的預判，輿論也是鉚足了勁兒。但冷靜下來，也必須問一個問題，每每選舉都如此勞師動眾，今次競選總花費預計超過167億美元又創下「史上最貴」中期選舉，這是不是政治文明？

近百年來，西式民主被包裝成了政治文明的代表，選舉和選票成了西式民主的政治要件。把控著絕對信息主導權的西方話語體系，通過文化、政治輸出和改造，讓全世界認為這是國家治理和社會管理的最優模式。可以說，這成為了很多人堅定不移的價值觀，並以此反推所有與之不相符的社會管理模式和體系不健康、不科學、不現代、不未來。

但需要反思這一現象，認知是一回事，現實是一回事。尤其是越來越多的人開始疑惑和覺察這一政治認知的慣性問題，網絡也給公眾提供了可以對比和思考的介質。

臨近投票日，拜登還只能炒作民主黨一向嫻熟的「價值恫嚇」，大打「民主危機牌」，甚至還沒投票，就指出計票舞弊的可能，預先質疑投票結果。不再信任投票制度？這個「民主啟示」不可謂不大。這個行為，就是典型的沒有牌可打。

事實上，自新冠疫情以來加劇的通脹，反映在房租、交通、能源、食品、醫療和其他必需品的成本上升上，這些都已經導致美國工人階級的生活水平已經崩潰。加之，俄烏沖突所引發的能源價格進一步飆高，進一步推高更劇烈的通膨。由此而來，而為抑制通膨的升息，又抑制了經濟成長動能。拜登經濟政策根本無法見效。拜登就只能打出最不需要成本的「民主牌」。

民主黨向來價值掛帥，對內對外都是如此，經濟狀況好的時候，美國選民還能悠然沈浸於美國向世界輸出價值教條的道德優越感，但生活出現困難時，這一切民主說辭都是空洞，甚至有害的。最後，選民還是在意當下，並由情緒主宰投票意向。

特朗普支持的共和黨候選人未有大獲全勝，恐怕對其下兩年後再度問鼎增添變數。（AP）

三權分立、兩黨制衡體制早已變異成「否決政治」，使美國深陷對立與撕裂。在美國政治極化的背景下，抗疫、環保、勞工、墮胎……每個事關民生的重大議題都淪為了美國黨爭的戰場，導致聯邦政府難以有效統籌資源，美國國會屢次陷入癱瘓，重大議題無法得到推進。VOX新聞網刊文評論稱，美國機構功能的失調在很大程度上源於過時的政治制度，這種政治制度為激烈的黨派沖突和立法僵局提供了誘因，該體系可能已接近崩潰點，這個支離破碎的國家將何去何從？

美國社會正受到經濟不平等、種族主義和暴力橫行的困擾。一系列數據和報告都顯示，美國人均預期壽命縮短、貧富差距擴大、種族主義愈演愈烈，與此同時，槍支暴力日益泛濫、軍費開支節節攀升。一組組數據暴露出美國政府在社會發展和國家治理方面的失敗，而問題根源在於「美式民主」的制度性衰落。

民生下滑、社會撕裂、槍支暴力泛濫，「美式民主」弊端暴露無遺。即便在西方盟友和美國民眾眼中，美國的「民主形象」也已黯然失色。位於瑞典的國際民主與選舉援助協會2021年發布報告，將美國列為「民主倒退的國家」。甚至法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受CNN採訪，被詢問美國民主情況是否值得擔憂。馬克龍回答說，「我為我們所有人感到擔心。」馬克龍表示，「我討厭對別人說教，說什麼『我為你擔心』……但我確實認為我們在18世紀開始構建的這一套面臨著風險。」

可以預見的是，「美式民主」正在崩塌，而美國政治也正在歷經混亂，這不僅不會因為任何一次選舉而改變，甚至選舉的本身會進一步加快這種混亂。

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