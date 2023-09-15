開放遠東，解鎖吉林出海口，俄羅斯或許應該抓緊做｜專家有話說

【導讀】 2023年9月10-13日，東方經濟論壇在俄羅斯東部海濱城市海參崴（符拉迪沃斯拉克）舉行。俄羅斯總統普京等多位國家元首和政府首腦參會。中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文再次受邀參會，並在主題為「世界經濟中的遠東」「俄羅斯與亞洲的互信」和「大歐亞的金融替代體系」等三個分論壇中主題發言，並接受了俄羅斯國家電視台等多家媒體的採訪。俄羅斯副總理特魯特尼夫（Yury Trutnev）等多位高官與其同台發言。王文繼2022年東方經濟論壇受邀發言後、再次強調了開放遠東，尤其是打通吉林出海口等問題的重要性。現將分論壇演講、互動的視頻概要與演講整理翻譯如下：

作者：中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文

（一）遠東：需要更多中國投資

很高興再次來到東方經濟論壇。第二次來符拉迪沃斯託克，我昨天用了一個下午，慢跑20公里，再次細細觀察這個城市，相比於去年，發現了不少變化。

新房子變多了，港口貨物也變多了，還遇到不少中國朋友，都是被東方經濟論壇吸引來的。他們都想來東方經濟論壇尋找新的商業機會。這正是東方經濟論壇的吸引力。

數據證明了這種吸引力，2022年，俄羅斯遠東地區有將近3000個經濟類投資項目，投資總額達到2.9萬億盧布，約300億美元，增長率達23%。這裏的確要真心祝賀遠東的發展。

但是，要深究這些投資，會發現許多問題：一是投資增加主要靠推進住房建設和提高固定資產投資規模。換句話說，其他基建類的投資，並沒有明顯增加。二是投資總量相對較小，只有300億美元，遠東地區佔俄羅斯國土總面積的41%，約700萬平方公里，只有300億美元的投資，實在太少了。三是投資並沒有帶來人口的顯著變化。符拉迪沃斯託克過去15年，仍然一直只有60萬人口，有時甚至還減少。

這兩天，我的不少中國朋友向我抱怨，符拉迪沃斯託克非常美麗，但是基建太差，酒店太差，服務太差，只有真朋友才會有這種真誠的抱怨。

俄羅斯遠東符拉迪沃斯託克。（Getty）

我絲毫不否認符拉迪沃斯託克的價值，我也非常贊同遠東的未來。今天，我們探討遠東未來，的的確確是一個非常重要的話題。但是，距離總統普京說的「東向政策」已經約20年，遠東開發，這實在不是新的話題。

遠東開發需要快起來。遠東需要更多的投資、更多的基建、更多的酒店、更多的餐廳、更多的旅遊者。

從哪裏來更多的投資呢？當然是國外。中國每年對外投資超過1500億美元，但只有不到1%來到俄羅斯。

去年我來東方經濟論壇，曾經建議把符拉迪沃斯託克建議東北亞的香港。這個建議是非常值得傾聽的。

符拉迪沃斯託克（Vladivostok）

建議俄羅斯可以把符拉迪沃斯託克設經濟特區，運用稅收、土地使用、金融等方面的特殊政策，吸引更多的外來投資、技術、人才，就像1970年代香港、1980年深圳、1990年代上海浦東那樣。

未來十年，世界將變得平行化。有兩個世界平行發展，一個是西方世界，另一個非西方世界。俄羅斯被排擠出西方世界。這並非是壞事。非西方世界歡迎俄羅斯。然而，俄羅斯也要真正歡迎非西方世界。

1980年代中國利用改革開放政策，對內實行市場化的改革，對外實行開放政策，取得了巨大效果。改革開放是值得俄羅斯人借鑑的。我在國內也不斷呼籲，要繼續改革開放政策。

希望有一天，遠東的投資能夠超過1000億美元，符拉迪沃斯託克的人口能夠超過100萬。我相信，那是有可能實現的。

還有一件事，我覺得是有助於符拉迪沃斯託克，也有助於中國的。離這裏不到200公里的地方，是中國、俄羅斯與朝鮮的交界處，那裏的中國有一個省叫吉林。這個省份離日本海才15公里，卻被俄羅斯鎖住了。如果俄羅斯能夠幫助吉林拉開出海口，推動吉林的發展，將獲得中國人的巨大好感。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月12日在海參崴（俄稱符拉迪沃斯託克，Vladivostok）舉行的第八屆東方經濟論壇上發表講話。（Reuters）

（二）西方制裁並不可怕

事實上，被西方排擠與制裁並不是可怕的事情。外部制裁是本國自力更生的最好動力。過去，我們過於相信西方，現在，我們覺醒了。越來越多的國家相信，過於依賴西方是危險的。

過去，中國高科技尤其是晶片幾乎全部依賴西方，但五年前，西方用制裁與封鎖政策，試圖壓制中國的高科技發展。這促使中國人的「去西方化」進程。正如大家所知道的，上個星期，華為發布了Mate 60 pro手機，全面採取了自主研發、7納米的晶片，意味着美國科技封鎖與制裁政策的破產與失敗。

中國目前同樣面臨着比較大的外部困難。一是與西方關係的後退，包括外資下降、科技封鎖等等；二是台灣海峽的戰爭風險。美國希望能夠在台灣海峽炮製一場新的烏克蘭危機，這是相當陰險的陰謀。

現在，西方正在唱衰中國，認為中國經濟在崩潰，中國在衰弱。這不是什麼新論調。20多年來，西方總是有一些人希望中國崩潰。他們撒謊、詛咒，不希望中國好。不過，沒關係，中國總是用事實打他們的臉。2023年上半年，仍然保持着5.5%的經濟增長。全年實現5%以上的增長，沒有問題。

目前，中國還在推行新一輪經濟改革與新一輪全方位開放。中國也需要更多的投資、更多的消費、更多的旅遊者。在中國，來自俄羅斯的投資太少。每年不超過1億美元。俄羅斯企業應該更多進入中國，分享中國發展的紅利。

俄羅斯符拉迪沃斯託克和金角灣全景。 （TASS/file）

（三）俄羅斯與亞洲的互信

俄羅斯在亞洲許多人看來是有兩面性的。一是思想的偉大。比如19世紀以來俄羅斯擁有許多偉大的藝術家、作家、思想家、政治家；另一方面是行為的強勢。沙俄的擴張主義、蘇聯的大國沙文主義都給了亞洲人民消極的記憶，也長期削弱了相互信任的基礎。

這些年，俄羅斯對亞洲的外交政策是值得肯定的。亞洲樂見俄羅斯的「東向政策」，非常願意與俄羅斯一起開發北極。中國與俄羅斯全面戰略伙伴關係的建立，也非常值得稱道。

但亞洲人也擔心，一旦俄羅斯強大了，會帶來什麼？亞洲還提心，俄羅斯骨子裏還是希望回歸歐洲，而不是亞洲。與亞洲交好，只是暫時的權宜之計。

東亞人相對温和，日本除外，無論是中國，還是東南亞人，都受到儒教文明的影響，不願意表現得過於侵略性。不少亞洲人擔心的是，俄羅斯重新崛起後，會不會變得更加侵略性？坦率地說，一些中國人也對俄羅斯有擔心。

東方經濟論壇：2023年9月在海參崴（俄稱符拉迪沃斯託克，Vladivostok）舉行的第八屆東方經濟論壇旳宣傳海報。（Reuters）

但我想，這並不影響俄羅斯與亞洲重建互信。有三點非常重要：一是要推行遠東開放政策。讓更多亞洲國家來投資，並且保證國際投資者的利益。

二是幫助亞洲發展。俄羅斯擁有能源，可以持續地、以相對低廉價格向亞洲國家出口石油與天然氣。投資亞洲，仍是俄羅斯人的重要新選擇。俄羅斯過往投資歐洲、美國過多，但在東亞國家的投資太少。亞洲國家絕不可能沒收俄羅斯的海外財富。

三是多做一些真心幫助中國的事情。有一件事情或許可以早做。離這裏不到200公里的地方，是中國、俄羅斯與朝鮮的交界處，那裏的中國有一個省叫吉林。這個省份離日本海才15公里，卻被俄羅斯鎖住了。如果俄羅斯能夠幫助吉林拉開出海口，推動吉林的發展，將獲得中國人的巨大好感。

吉林省距離沿岸僅15公里，卻被俄羅斯符拉迪沃斯託克一帶封鎖。圖為吉林省吉林市。 （圖片作者:朱萬昌/視覺中國）

（四）關於大歐亞的未來

在過去十年，歐亞一體化與「一帶一路」對接進程比想象中的順利。中俄貿易關係增加了200%，疫期前，中國赴俄羅斯旅遊人數超過200萬。2022年雙邊貿易本幣結算比率超過60%。中吉烏鐵路開始規劃設計建造。中俄兩國在各類國際問題上保持着高度的一致，尤其是要建設「大歐亞」上取得戰略一致。

「大歐亞」是一個非常重要的概念，但要真正實現「大歐亞」，仍然需要相當長的時間。大概有三大困難：一是地緣困難。大歐亞內部的互聯互通水平很差。航班、鐵路、公路，要有更方便的物流、貿易往來。

二是文化困難。大歐亞的文化多元化，還有不同的宗教與當地力量，需要讓大歐亞內部相互認知。

三是金融困難。大歐亞的貨幣至少有50種，相互之間仍然需要以美元為中心。這些年來，中俄雙邊貿易越來越依賴本幣，「去美元化」速度在加快，但真正要實現「去美元化」仍然要很長的時間。

所以，在我看來，「大歐亞」是一個相當重要的任務。記得9年前，我就曾經主編過一本書，叫《歐亞時代的到來》，但是我知道，這項工作不容易。

當務之急，一是加大「大歐亞」內部的人員、訊息、物流、貿易的往來，讓「大歐亞」各國有更多的文化認同感。二是要保持經濟增長。只有經濟更快的增長，「大歐亞」才有更多的魅力。正如「西方」的形成進程。過去，西方各國崛起，逐漸形成了「西方」概念。現在，西方各國經濟在衰退，「西方」也在崩潰。三就是加大本幣的結算，與此同時也要儘可能保持本幣的匯率穩定。

總之，我們對「大歐亞」的未來充滿信心，但我們也有充分的耐心。