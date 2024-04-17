鷹君朗賢峯IIB期首批115伙　均價19998元、平過瑜一‧天海25%

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期今日（17日）公佈首張價單。首批提供115伙，戶型涵蓋一至三房，折實平均呎價19,998。當中入場一房折實價688.7萬元起。



是次朗賢峯IIB期首批115伙，折實均價19,998元，較2023年5月何文田站1A期瑜一‧天海的首批90伙折實平均呎價約26,718元，大幅低約25%。至於對比2023年3月推出瑜第1B期的首批80伙，其折實平均呎價約24,818元，則朗賢峯IIB期賣平約19%。



首批115伙 入場費688.7萬起

首批單位供115伙，戶型涵蓋一至三房，其中一房佔44伙、2房佔42伙、三房佔29伙。當中，入場及最低呎價單位為第IIB期第6B座2樓C單位，實用面積388平方呎，折實價688.7萬元，呎價17,750元。

另外，最低呎價兩房單位6A座2樓F室，實用面積528平方呎，折實售價1,000.6萬元，呎價18,951元。最平三房單位為6A座2樓A室，實用面積774平方呎，折實售價1,501.6萬元，呎價19,401元。

首批單位價單定價839.9萬元至2,255.2萬元，扣除最高18%折扣後，折實價由688.7萬元至1,849.26萬元，而折實呎價由17,750元起。以定價計超過15億元，折實後可套現逾12億元。

入場及最低呎價單位為第IIB期第6B座2樓C單位，實用面積388平方呎，折實價688.7萬元，呎價17,750元。

鷹君梁淑儀：明日接受認購登記及開放示範單位參觀

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，是次開價為「壓軸心動價」，較同區新盤有所折讓，重返同區8年前的一手新盤首批價單水平。另外，由於觀察到撤辣後買家入市的意欲增加，而其他鐵路盤銷情亦理想，因此相信是次開價符合市場預期，對銷情抱有信心。

她又指，項目將於明日接受認購登記及開放示範單位參觀。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀（左）

↓↓朗賢峯IIA期1座7樓A室↓↓

+ 15

↓↓朗賢峯IIB期6B座20樓C室↓↓

+ 4

瑜一．天海均呎26718元、入場一房798.9萬起

參靠項目同區近年新盤開價，譽林於去年10月推出，首批提供30伙，平均呎價為20,936元。而華懋旗下的大型項目瑜一系列於去年連環推盤，當中瑜一．天海於去年5月推出，首批設90伙，平均呎價26,718元。瑜一第1C期及1B期則同樣於去年3月推盤，首批分別提供80伙及50伙，平均呎價25,953元及24,818元。再對上一個同區項目則為芳菲，於2021年7月推出，首批設30伙，平均呎價26,139元。

兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目分2期發展，由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。