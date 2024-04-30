銀主盤首季錄207伙、按季少兩成 　2000萬以上銀主盤出貨最多

撤辣後樓市交投增加，帶動銀主盤成交量急增。據中原研究部資料顯示，今年首季住宅銀主盤存量連升三季後明顯回落。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止今年3月，住宅銀主盤存量共207個，比上季的257個存量減少50個或19.5%。



私人住宅存量減幅較公營房屋略高。當中2,000萬以上私人住宅銀主盤增幅最少，反映銀主出貨量不俗，存量亦減27%。其中主要來自新界區，存量大減64%。不過由於四月起二手成交開始放緩，料第二季銀主盤存量將會回升。



2,000萬以上私宅銀主盤增幅最少

私人住宅按銀主放盤價劃分，除1,000至2,000萬銀主盤存量不變外，不同價值均錄得跌幅。其中700萬至1,000萬，以及2,000萬以上私人住宅銀主盤存量減少27%。而500萬以下、500萬至700萬分別亦減少22%及18%。

值得留意的，5個價格類別當中2,000萬以上私人住宅銀主盤首季增幅僅錄13%，屬眾價格類別最低。而1,000至2,000萬私人住宅銀主盤增幅則最高，達59%。

放盤價方面，2,000萬以上的私人住宅銀主盤存量由上季30個下跌至22個，跌幅27%。不過 ，1,000至2,000萬的私人住宅銀主盤存量屬唯一無錄跌幅的價格組別。

2,000萬以上私宅銀主盤增幅最少。

新界區首季未現新銀主盤

分區方面，港島、九龍及新界區銀主盤存量增幅最高均為1,000至2,000萬組別，分別為60%、50%及67%。由於首季售出數量僅抵消新增數量，導致各區存量均只能與上季持平。

不過，新界區首季未有新增銀主盤，但期內售出7個銀主盤，故存量大減64%至4個。港島及九龍區首季2000萬以上銀主盤增幅輕微，因售出量等同或大於增幅，故港島存量持平，九龍錄得下跌。

2000萬以上私宅銀主盤共12宗

報告又指，今年首季售出2,000萬以上的私人住宅銀主盤共錄12宗，逾9成單位在2000年到2017年期間買入，其中有8宗上手買入為一手，7宗的成交價低於業主買入價，蝕幅全部近兩成以上。

2000萬以上私宅銀主盤共12宗。

康樂園洋房帳蝕52%最多

蝕幅最多的首三個銀主盤分別為大埔康樂園第三街洋房，實用面積2,526平方呎，原業主於2015年以4,200萬買入，其後銀主創興於2022年8月以4,200萬放盤，最終成交價僅2,000萬，帳面蝕幅高達52%。

其次為中半山君珀高層B室，實用面積2,392平方呎，原業主於2012年以約1.51億元一手買入，其後銀主匯豐銀行於2021年7月以8,330萬放盤，最終成交價7,225萬元，帳面蝕幅同樣高達52%。

最後為何文田天鑄7座中層C室，實用面積1,581平方呎，原業主於2017年以6,616.2萬一手買入，其後銀主南洋銀行於2023年10月以3,800萬放盤，最終成交價3,920萬，帳面蝕幅為41%。

↓天鑄1期7座中層C室↓