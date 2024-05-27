慈善家之女入錯市 745萬元蝕沽康城LP10三房 不足3年勁蝕230萬
撰文：李明珠
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雖然撤辣後樓市氣氛升溫，仍有業主蝕讓離場。將軍澳日出康城LP10一伙三房單位新近以745萬元沽出，呎價13,472元。據悉，單位由已故大慈善家區樹洪之女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜所持有。原業主於2021年入市，帳面需蝕230萬元離場，蝕幅約16.8%。
中原地產分行經理關偉豪表示，該單位為日出康城LP10 2B座低層A室，實用面積879平方呎，三房間隔。單位原於1月時叫價1,180萬元放盤，歷經4個月後最終減價以1,140萬元成交，累減40萬元，折合呎價13,472元。
區頌瑜或相關人士於2021年10月以1,370萬元購入單位，持貨不足3年轉手，帳面虧損230萬元，期内貶值約16.8%。
2年前名下北角住宅重建項目淪銀主、終蝕2.78億易手
區樹洪家族發展房地產起家，多年來亦熱心公益。不過近年其家族部分名下物業曾出現銀主接管情況。當中包括由區頌瑜或相關人士持有的北角堡壘街66號及建華街57號住宅重建項目，地盤面積3,248平方呎，於2022年遭銀主接管後並於翌年以1.9億元沽出，成交價較4年半前的買入價勁蝕約2.78億元，帳面足足蒸發59%。
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