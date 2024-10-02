美聯：一手成交金額突破1300億　超去年全年逾2成　創3年新高

中央上周推出「組合拳」振經濟，加上減息威力逐步發酵，周末一手成交量顯著急升，並帶動9月按月回升。隨著9月一手交投回暖，帶動年內迄今一手逼近至1.1萬宗，金額突破1,300億元，較去年全年1,101億元高出超過2成，與宗數同創3年新高。



美聯物業研究中心綜合資料及市場消息表示，本年(截至9月29日)一手成交量錄10,967宗，比起去年全年10,463宗高出約4.8%；至於金額方面，一手成交金額已突破1,300億元，截至9月29日為止錄約1,336.7億元，比起去年全年約1,101億元高出約21.4%，並與宗數同創3年新高。

每年一手成交量及金額

啟德吸金力最強、金額逼近230億元

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以「一手住宅物業銷售資訊網」的地區劃分，年內一手成交金額最多的地區為啟德區，涉及約229.4億元，當中澐璟、維港1號、天璽．海、柏蔚森為啟德區內吸金最多的首4個項目。

今年(截至9月29日)一手市場成交金額最多3區

香港仔鴨脷洲與何文田區一手吸金力排第二及第三位

而一手成交金額排第二位的是香港仔及鴨脷洲，暫錄約167.6億元，當中單以黃竹坑站BLUE COAST計算，已錄過百億元；至於一手成交金額排第三位的是何文田區，年內錄約138億元，主要來自何文田站受朗賢峯IIA及IIB期。