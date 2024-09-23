美聯：第三季錄356個銀主盤、創近16年新高　呢區住宅銀主盤最多

本港樓市表現疲弱，斷供情況增加令銀主盤數量上升。不過，美國聯儲局落實減息0.5厘，港銀亦跟減息0.25厘，料業主供樓負擔壓力減輕。美聯物業預期，隨著美國踏入減息周期，本港按息料將進一步回落，業主供樓支出減輕，可改善斷供情況，舒緩銀主盤上升壓力。



銀主盤數量創近16年新高 惟不足高峰期時十分之一

據美聯統計指，最新第三季（截至9月10日）連同住宅及非住宅銀主盤總存量錄356個，較第二季340個上升約4.7%，並創自2008年後近16年新高。不過，情況若與2003年第二季4,225個高峰期相比，目前銀主盤數量只有當年8.4%，亦較起2002年第一季至今年第二季平均每季約626個亦低約43%。

銀主盤數量創近16年新高，惟不足高峰期時十分之一。

最新第三季（截至9月10日）連同住宅及非住宅銀主盤總存量錄356個，較第二季340個上升約4.7%，並創自2008年後近16年新高。（美聯物業提供）

銀主盤住宅佔逾8成

若將銀主盤積存量按住宅及非住宅劃分，當中住宅佔295個佔約82.9%，而餘下61個非住宅銀主盤佔約17.1%。單以住宅物業計算，放售價以逾200萬至500萬元為主，數目由次季130個升至第三季最新139個，按季增加9個升約6.9%。

叫價逾兩球至五球住宅銀主盤最多

至於放售價200萬元或以下的住宅銀主盤，亦由第二季25個升至最新28個，按季增加3個，正因第二季「基數」低，令第三季出現約12%的升幅。

至於放售價逾500萬至1,000萬元的住宅銀主盤，最新錄77個，按季減少約6.1%；逾2,000萬元錄29個，按季亦減少12.1%；餘下的逾1,000萬至2,000萬元則維持22個。

放售價以逾200萬至500萬元為主，數目由次季130個升至第三季最新139個，按季增加9個升約6.9%。（美聯物業提供）

住宅銀主盤新界區佔最多 較次季升逾14%

另外，若將295個住宅銀主盤按三區劃分，當中新界區佔最多，錄151個，較第二季上升約14.4%，成為本季銀主盤上升的主要來源。

不過，港島區（包括愉景灣）則最新錄65個，較次季減少約13.3%，而九龍區（包括將軍澳及西貢）最新錄79個，按季亦減少約7.1%。

住宅銀主盤新界區佔最多 較次季升逾14%。（美聯物業提供）