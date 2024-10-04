本季推大圍住宅地360伙　每呎地價料3000元　可吸引中小型發展商

發展局局長甯漢豪今日公佈本財年第三季（2024年10月至12月）賣地計劃，將招標推出1幅住宅地皮，位於大圍美田路，提供360伙。有測量師估計每呎樓面地價約3,000元至3,200元，料可吸引中小型發展商，但由於項目單位可能望到寶福山，不排除影響出價。



華坊梁沛泓：或望到寶福山 不排除影響發展商出價

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，由於新地（0016）位於沙田大圍香粉寮項目剛以12.1億元完成補地價，估計會對政府今次所推出的美田路住宅地興趣較大。不過，由於項目單位可能望到寶福山，料對發展商出價有影響，預計樓面地價為3,000元至3,200元。

由於第一季至今的土地供應僅接近全年13,200伙的目標5成，發展局局長甯漢豪亦不排除今年未能達標的可能性。梁沛泓認為，土地供應目標的目的其實是為了防止樓價高企影響民生，但由於現時市場的方向不同，即使有多土地推出，發展商亦會放慢開發速度。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

中原張競達：料可吸引中小型發展商

中原測量師行執行董事張競達表示，下季將推出一幅大圍美田路住宅地，地皮面積約38,536平方呎，鄰近美松苑及美城苑等住宅，預計可提供約360伙。地皮周邊發展成熟，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，參考近期小瀝源地皮批出價錢，估計每呎樓面地價約3,000元水平，料可吸引中小型發展商發展中小型單位。

貨尾量高、建築成本高 料發展商大多不急於增加土儲

他續指，目前整體入市氣氛好轉，料亦增加發展商投地信心。不過現時發展商貨尾量高企，加上建築成本亦高，樓價仍處於整固期，料發展商大多不急於增加土儲，出價取態亦會傾向保守。現時樓市已步入減息週期，聯儲局預期年內有機會再減息，若減息於第四季起刺激作用，令樓價止跌回穩，市場信心回升，相信亦會增加發展商投地信心，政府屆時再增推土地屬合宜做法。