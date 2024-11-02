桌球名將移民香港！打造千萬人口城市　成就國際金融中心

七屆世界桌球錦標賽冠軍，英國名將「火箭」奧蘇利雲通過「優秀人才計劃」移民香港，這是一件鼓舞人心的事情。正如筆者長期稱讚香港是非常宜居的城市，香港位處亞洲中心地帶，與鄰近國家和城市的交通十分便利，交流也非常緊密，具備國際大都市的獨特風貌；半島形的地理位置，三面環海，擁有令人羨慕的綠水青山，加上氣候四季分明，少有特大狂風暴雨，更沒有地震海嘯，證明香港是真正的福地，是吸引人居住的好地方。



願意培養優秀桌球人才

香港的人才政策非常成功，否則不會在短短一年多時間內，就有16萬多人才正式落戶香港。桌球大師奧蘇利雲也一定與我有同感，他對香港是因了解而愛戴再結緣。他表示曾在香港停留過一段日子，有過很多美好的時光，也認識了一些好朋友，十分享受在香港的生活。奧蘇利雲還提到，對於來自不同國家的人士，香港有良好的稅制以及各種各樣美食，令香港成為一個理想居住地。如今作為香港一分子，他希望為香港多做一些事，例如考慮成立桌球訓練學校，以他卓越的球技，為香港培養優秀人才。

筆者欣賞奧蘇利雲的格局和態度，比起一些整天在網上罵人的香港人，他更熱愛香港。其實無論是離開或留著的人，都應該學習他的態度，有積極的人生觀和感恩之心，工作和事業都會更加開心暢順。即使已經離開，也不必過於武斷，或者有一天會想著回來，香港好大家都會好。今天這種勢頭，移民香港的優秀人才將會越來越多，估計两年後，在2026年年底之前，香港人口有可能從753萬人增加到近800萬人。

從中長期發展趨勢來看，香港人口需要達到1000萬人以上，才能符合國際大都市的標準。世界上有三十幾個千萬人口特大城市，它們都有各自的優勢和特色，所謂「人多好辦事」，一個城市的人口多，貢獻的GDP自然也較大，知名度自然也較高，這座城市就更有影響力。中國內地也有17個千萬以上人口的特大城市，雖然目前國內整體出生率低，但是大城市人口還是越來越多，就是因為人們喜歡移民到大城市，這個遷徙行動還會一直進行下去。

千萬人口特大城市的好處

特大城市究竟有甚麼好處讓人們如此嚮往？優勢其實十分明顯，比如人口集中、交流便捷、基礎設施完善，創造更多機遇，溝通更高效；勞動力人口資源豐富，並且隨着人口素質不斷提高，人才紅利的優勢也會逐步顯現。簡單地從以下幾個方面可以看到：

1）拉動經濟增長。在城市化進程中，人口從農村向城市轉移，帶來了大量的勞動力資源。城市化促進了基礎設施建設、房地產業、服務業等多個領域的發展。

2）提高生活水平。城市居民享有更好的教育、醫療、住房等公共服務，生活質量得到了提升。城市化還為人們提供了更多的就業機會，使得人們的收入水平得到提高。

3）促進科技創新。大城市人口集聚帶來了人才集聚，這為科技創新提供了良好的環境。城市中的高校、科研機構和企業之間的合作更加緊密，有利於科技成果的轉化和應用。

4）文化交流與融合。來自不同地區、不同文化背景的人們匯聚在一起，這種文化交流與融合有利於人們開闊視野，增進相互瞭解，促進社會和諧。

香港是國際財富和資產管理中心，有各種家族辦公室和基金管理公司，管理國際資產高達31萬億港元，香港銀行的存款也高達17.9萬億港元，香港資金雄厚，隨時可投放在金融股市和各個新興市場。此外，特區政府精心打造香港成為國際高端人才基地，積極引入適應創新科技發展的專才，增加吸納著名大學的頂尖學科人才類別。配合鼓勵生育的政策，爭取人口淨增長達到總人口超過1000萬人，籍此提升香港社會經濟持續發展的整體實力與競爭力。

當然為打造千萬人口級的國際大都會，當局應提前布好局，在房屋、交通、醫療、教育等方面，根據人口增長趨勢做好相關規劃，既要保障廣大市民福利，也要讓來港人才安心服務香港，永久扎根香港。環顧人口衆多的亞洲國家城市，東京有1400萬人口、雅加達有1050萬人口、孟買有2100萬人口、北京有2180萬人口、上海有2480萬人口、廣州有1880萬人口、連發展僅40年的深圳也有1770萬人口，香港要鞏固提升國際金融中心地位，的確有需要晉升為千萬人口的特大城市了！

奧蘇利雲。（Getty Images）

奧蘇利雲。（Getty Images）

奧蘇利雲。（Getty Images）

奧蘇利雲。（資料圖片／廖雁雄攝）

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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