特朗普當選　樓股何去何從？　對香港經濟前景的幾點看法

特朗普贏得美國總統大選，重新入主白宮，結果並不令人意外，一向以來，正選始終比副手強。筆者認為，本次選舉出現較大比數落差，也並非特朗普特別優秀，只可以說對手太弱了。市場的焦點在於特朗普上場後的對華政策，其實無論誰當選，對中國的強硬態度都不會改變。



不過觀坊間的評論，多數人都覺得特朗普比較瘋狂，上台後將對華狂加關稅，引發通貨膨脹，令減息速度變得緩慢，甚至反過來加息，拖累香港股市和樓市下跌，也影響內地經濟復甦。尤其是香港，樓股巿場剛剛有點起色，可是中小企業的營商環境卻日益轉差，加上以物業抵押的貸款成本高昂，不少企業無力償還債務，引致壞帳率不斷增加。面對如此困境，加上特朗普的加徵關稅威脅，難免讓人感到憂慮。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

香港處於比較被動的位置，面對美西方的經濟脅迫，港府似乎沒有對策，唯有聽天由命。不過，中央政府就不一樣，對美國由誰上台，出什麼新政策，早已作出充分的應對部署，全國人大常委會議還特地延長到美國大選後，在本月8日才公布新措施，筆者當然希望有更大更有力的刺激經濟措施。

執筆之時財政部部長藍佛安在新聞發佈會上介紹，從2024年開始，我國將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。再加上這次全國人大常委會批准的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。筆者期望在這個特別時期，中央政府能夠推10萬億元人民幣拯救經濟，只要有這樣的規模，就能夠力保國內經濟可以有5%的增長，也可以讓香港從中受惠。

美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

總統兩選一 寧選特朗普

回說美國總統選舉，哪一位入主白宮對香港較為有利，筆者與大家的看法可能有些差異，作為工商界一份子，我寧願看到特朗普當選總統。本人有以下幾點愚見：

一，盡快停止俄烏戰爭。揚言在上任24小時內結束俄烏戰爭的特朗普，相信現在已經開始在作調解工作，如果以美國為首的北約不再支援烏克蘭，澤連斯基自然必須與俄羅斯言和。而朝鮮突然在美國大選投票前夕派兵俄羅斯，也是在幫特朗普拉票。能夠結束戰爭避免生靈塗炭是德政，全世界人民都支持，美國人當然也支持。

二，談判機會較多。賀錦麗所屬的美國民主黨對華很不友善，打壓中國更加變本加厲，民主黨呼籲和團結歐盟、日本、印度和韓國等國家一起圍剿中國；而特朗普是美國優先，他想個個國家都徵收關稅，針對的是全世界。如此一來，自然引來國際社會群起反對，以一己之力對抗所有國家，到處亂加徵關稅，結果只會兩敗俱傷，美國國民也會受通脹之苦，最終或許和中國有較多談判與和解機會。

特朗普。（資料圖片）

三，減息步伐不變。美聯儲剛剛減息四分之一釐，證明特朗普上台並沒有改變利率向下調整趨勢。美國近36萬億美元國債非常龐大，持續強美元政策只會繼續債台高築，如不減息恐怕無能力償還，賴帳不還錢更會誠信破產。而新總統經營房地產生意，擁有不少物業資產，長期高利率不但讓民眾生活艱難，連總統自己的生意也深受牽連。因此，目前市場仍然在減息周期，即使是通脹來臨，特朗普也有可能將定在2%通脹率以下才進行减息的要求，提升到3%至4%，這樣更容易符合減息條件。

四，重視商界聲音。特朗普是生意人，比較靈活變通，所謂「唔掂講到掂」，在某些議題上應該還有磋商的餘地，沒必要總是兩敗俱傷。也許在軍事和科技等敏感範疇，中國將受到美國限制沒辦法經營，但在日常消費品等方面，應該還有繼續往來的機會。正如特朗普的強烈支持者、著名富商馬斯克，他是中國的好朋友，在中國有龐大的生意，相信他會從中斡旋。而在美國工商界，也有衆多像這樣與中國有交往的人士，他們也會理性地看待中國，從中調解。

筆者仍然對香港未來有信心，中央財政部宣布合共推出10萬億元人民幣救市措施，這樣的規模前所未有，這個措施就像當年（2008年）美國的量化寬鬆措施一樣，大印鈔票將美國經濟從谷底救出，避過了金融海嘯帶來的經濟爆破危機。相信這次中央大發國債救市，這些資金的一部分也將留進香港股樓市場，如今一些嚴重超賣的股票和嚴重超跌的資產，都可以趁低吸納作為長線投資。至於外界一些看淡的言論，壓抑著樓股向上的步伐，正好給予投資者慢慢選擇的機會。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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