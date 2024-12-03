痛症健康集團CEO鍾情南海海景　擲9614萬買赤柱ONE STANLEY洋房

市場再錄得名人入市個案。ANKH 機能再生-痛症健康集團創辦人及行政總裁巫家偉，擲逾9,613.6萬元買入建灝地產赤柱豪宅項目ONE STANLEY 一伙四房雙套單位，呎價近3.5萬元，並採120天成交期。



是次成交為ONE STANLEY一幢單號洋房，實用面積2,781平方呎，連424平方呎前後花園及526平方呎天台，屬四房雙套連書房間隔，另設工人房、工作間，以及雙儲物室間隔。該幢洋房於11月中旬以逾9,613.6萬元沽出，呎價為34,569元。

鍾情望南海海景、設私人電梯

據悉，新買家因心儀洋房望南海海景及屋內設有私人電梯，可直達每個樓層。加上近日減息，及外圍氣氛明朗下，擔心豪宅市場急速反彈，而且區內全新供應短缺，決定入市。

ANKH機能再生-痛症健康集團創辦巫家偉。（網站圖片）

建灝地產上月以逾9613.6萬元沽出ONE STANLEY洋房，新買家為ANKH機能再生-痛症健康集團創辦巫家偉。

以聯名方式持有 採120天成交期

據資料指，登記新買家巫家偉（MO KA WAI VICTOR）及張心樂（CHEUNG SUM LOK） 以聯名方式持有，其中巫家偉與ANKH機能再生-痛症健康集團創辦人及行政總裁同名，料為同一人，並採120天即供付款辦法入市。

ANKH 機能再生-痛症健康集團於2007年創立，提供痛症理療服務、健康保健及有機健康產品。當中真實客戶不乏名人，當中包括藝人宣萱、資深主持人黎芷珊、粵劇名伶蓋鳴暉、資深傳媒人車淑梅及資深藝人黎燕珊等。

赤柱豪宅項目ONE STANLEY。