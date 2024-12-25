外區客睇中呢兩點　700萬買東涌藍天海岸退休　上手13年賺逾2球

二手市場疲弱，有將近退休的外區買家因睇中東涌區環境舒適，及藍天海岸單位可望海景，終擲700萬元入市為退休生活準備。上手業主持貨13年大賺238萬元。



因睇中東涌環境舒適、可望海景

中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，是次成交為東涌藍天海岸四期2座中層C室成交，實用面積539平方呎，屬兩房單位，望海景。單位以720萬元叫價放盤，近日獲買家洽購，業主最終減價20萬元，單位以700萬元成交，呎價12987元。

至於，新買家為外區客，因即將退休，見東涌區環境舒適，加上上址望海景，遂換樓承接上址，為退休生活準備。

圖為水藍‧天岸2座低層特色戶9年升值600萬元(Google街景)

持貨13年大賺238萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為636萬元，而恒生估價則為710萬元，即最新成交價在估價範圍內成交。

據悉，原業主於2011年4月以462萬元買入單位，持貨至今13年，是次轉手帳面大賺238萬元，單位期內升值51.5%。