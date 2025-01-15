會地GRAND SEASONS首賣138伙　有大手客連掃5伙涉資3800萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12C期GRAND SEASONS，今晚 （15日）晚上6點展開首輪銷售，盡推首張價單138伙，折實平均呎價約14,773元，入場費451.7萬元起。



美聯布少明：大手客連掃5伙涉資3800萬

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，有本地大手投資客連購項目5伙，包括一伙三房，三伙兩房連開放式廚房，以及一伙兩房連梗廚間隔單位，購入單位作為長線投資之用，涉及金額約為3,800萬元。

布少明續指，預期該項目用家比例佔約7成，投資客佔約3成，料項目呎租約45元水平，租金回報料約4厘。客源分布方面，九龍區客佔約6成，港島及新界區客佔約4成，而年輕客則佔約7成。

↓↓GRAND SEASONS首輪銷售現場↓↓

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

↓↓GRAND SEASONS示範單位↓↓

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首輪銷售138伙 入場費451.7萬元

首輪銷售138伙，戶型涵蓋一至三房，當中涉41伙一房連開放式廚房、66伙兩房連開放式廚房、20伙兩房連梗廚、9伙三房套連工作間連洗手間及梗廚，以及2伙平台特色戶。

折實價由451.7萬至1,153.2萬元、折實呎價13,989至18,545元。入場單位1B座9樓E室，實用面積322平方呎，屬一房間隔，折實售價451.7萬元，折實呎價約14,028元。

分A、B兩組 大手客最多買六伙

首輪銷售以先到先得形式發售，分為A、B兩組買家時段，當中A組買家為大手客最多六伙；B組為散客，最多可買兩伙。