新財案催谷置業？　荃灣中心三房5個月速沽　慈父母350萬助兒上車

撰文：李煥好
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新財案公佈後，部分市民置業意欲增加，加快拍板入市。荃灣中心最新錄得一宗父母助兒置業成交，涉及一伙三房單位，成交價350萬元，呎價約7,609元。原業主持貨僅5個月，帳面微賺10萬元。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交單位為荃灣中心8座低層，實用面積約460平方呎，原則屬三房間隔。

↓↓荃灣中心8座低層↓↓

原業主叫價380萬　放盤一週速獲「慈父慈母」洽購

代理透露，原業主叫價380萬元，放盤約1星期後吸引新買家洽詢。新買家「慈父」「慈母」見財政預算案400萬元樓價印花稅只需100元，及定期利率不斷向下，故資助部分首期助兒子置業。原業主見買家爽快決定，故只扣除賣出買入使費，略為減價助買家置業上車。

持貨5個月　帳微賺10萬

資料顯示，原業主去年10月斥340萬元買入，持貨僅5個月，原打算同家人居住，但及後計劃有變，故賣出再換細單位，期間帳面微賺10萬元。鍾家豪補充，本月荃灣區暫時已錄約25宗買賣成交，當中60%屬約400萬元樓價，較上月同期升最少5倍。

荃灣中心。（資料圖片）
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