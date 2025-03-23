沙士撈底客大賺！青衣曉峰園三房773萬沽 持貨22年樓價翻兩倍半
撰文：李煥好
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長情業主放盤，二手樓市再錄大幅獲利成交。區內家庭客從內地專程返港，斥資773萬元買入青衣曉峰園一伙三房套單位，呎價約9,910元。原業主2003年沙士期間入市，持貨22年，帳面大賺548萬元。
利嘉閣地產聯席市務董事蕭浩麟表示，上述成交單位為青衣曉峰園2座高層D室，實用面積約780平方呎，屬三房一套間隔，外望翠綠山景。
代理透露，新買家為區內分支家庭客，見上述單位放盤，不惜由內地趕返港睇樓。經視察後，買家認為單位內櫳企理，呎價吸引，即決定入手。業主原叫價780萬元，見買家有誠意，議價至773萬元成交，呎價約9,910元。
成交價與估價相若 長情業主大賺五球半
另據恒生及中銀網上估價，該單位估價為769萬元，即最新成交價與銀行估價基本持平，僅微幅高出約0.52%。
翻查資料，原業主在2003年沙士期間，以約225萬元買入單位，持貨至今轉手，帳面獲利548萬元，期內單位升值約2.4倍。
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